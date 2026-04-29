Golden Track: A tápegységek új aranykora

forrás: Prím Online, 2026. április 30. 18:43

A Thermaltake, a prémium PC-hardvermegoldások vezető márkája bemutatja a Golden Track sorozatot, az új generációs tápegység termékvonalát, amely 750 W-os, 850 W-os, 1000 W-os és 1200 W-os változatokban debütál. Azoknak a PC-építőknek tervezve, akik értékelik a kifinomultságot, a rugalmasságot és a rendszerüknek leginkább megfelelő teljesítmény kiválasztásának szabadságát – a Golden Track egy merész új lépést jelent a PSU-architektúrában. 

 

Egy új moduláris koncepció aranyozott érintkezős kimenettel 

 

A Golden Track kialakításának középpontjában egy jellegzetes aranyozott érintkezős kimeneti interfész található, ami összeköti a PSU fő egységét egy hátsó kábelmodullal. Ez a megközelítés hatékony energiaátvitelt biztosít, miközben fenntartja a kivételes csatlakozási stabilitást. Ez a dizájn egy új frissítési megközelítést vezet be, lehetővé téve a felhasználóknak, hogy nagyobb teljesítményűre cseréljék ki a PSU fő egységét a rendszerük igényeinek fejlődésével párhuzamosan, anélkül, hogy eltávolítanák a hátlapot vagy átrendeznék a kábelvezetést. Az eredmény egy egyszerűbb és fejlesztésbarát tápellátási megoldás, melyet hosszú távú használatra terveztek. 

 

 

Zökkenőmentes, minden gépházat támogató hátlapi modul 

 

A levehető hátlapi modul kapcsokkal vagy csavarokkal csatlakoztatható biztonságosan a tápegységhez, és közvetlenül a legtöbb gépházba telepíthető anélkül, hogy vágásra, fúrásra vagy szerkezeti módosításra lenne szükség. Azzal, hogy minden kimenet a hátlapi modulra került, a kábelvezetés rendezettebbé, egyszerűbbé és átláthatóbbá válik.  

 

Egyszerű karbantartás és frissítés 

 

A PSU fő egységének kábelmodultól történő elválasztásával, a Golden Track sokkal könnyebbé teszi a frissítést és a karbantartást a hagyományos kialakításokhoz képest. A moduláris struktúra egyszerűsíti a hibaelhárítást és az alkatrészcserét is, csökkentve az állásidőt és megkönnyítve a rendszer karbantartását.

 

Hosszú távú platformrugalmasságra tervezve 

 

A Golden Track több mint egy tápegység. Ez egy moduláris platform, melyet a jövőbeli rendszerfejlesztést szem előtt tartva terveztek meg. A tervezés középpontjában az alapvető komponensek megőrzése áll, miközben lehetővé teszi az érdemi fejlesztéseket az idő előrehaladtával, így segítve a felhasználókat a változó teljesítményigényekhez történő alkalmazkodásban kevesebb zavar és nagyobb hatékonyság mellett. 

 

 

English Summary

Thermaltake introduces the Golden Track series, a next-generation power supply line available in 750W, 850W, 1000W, and 1200W variants, designed for PC builders who value flexibility, performance, and long-term upgradeability. At its core, the design features a unique gold-plated contact output interface that connects the PSU main unit to a detachable rear cable module, ensuring stable and efficient power delivery. This modular approach allows users to upgrade the main PSU unit without reworking internal cabling or removing the rear chassis module. The system is designed for easy installation across most cases and simplifies cable management by consolidating all outputs into the rear module. Overall, Golden Track represents a forward-thinking PSU platform focused on scalability, maintenance efficiency, and future-proof system design.

 

Kulcsszavak: Thermaltake hardver Golden Track tápegység

