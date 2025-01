Hazánkba is megérkezett az orvostechnikai eszközként regisztrált vérnyomásmérésre képes okosóra

forrás: Prím Online, 2025. január 30. 19:38

Innovatív eszközök széles skáláját mutatta be a Huawei Budapesten, köztük a HUAWEI WATCH D2 okosórát, amely a világ első csuklón hordható, orvostechnikai eszközként regisztrált, 24 órás ambuláns vérnyomás-monitorozásra (ABPM) képes okoseszköze.

Az eseményen bemutatott termékek között szerepelt továbbá a hajlítható kijelzőjű, HUAWEI Mate X6 okostelefon, az akár metrózajt is kiszűrni képes HUAWEI FreeBuds Pro 4 vezeték nélküli fülhallgató, a dizájnt és technológiát egyesítő HUAWEI nova 13 okostelefon, valamint a praktikus, hosszú üzemidővel rendelkező HUAWEI FreeBuds SE 3 fülhallgató. A termékbemutatón Roger Tao, a Huawei keleti-európai régiós vezetője kiemelkedő globális és hazai eredményekről számolt be.

„A Huawei globálisan közel 30 százalékos növekedést produkált a tavalyi év első három negyedévében az egy évvel korábbi eredményekhez képest” – jelentette be Roger Tao keleti-európai régióvezető a vállalat budapesti termékbemutatóján. A vezető hangsúlyozta, hogy a sikerek mögött az innováció és a kutatás-fejlesztés iránti elkötelezettség áll.

Magyarországon is kiemelkedő bővülést ért el a vállalat tavaly: a viselhető okoseszközök kategóriájában 62 százalékkal, míg az audioeszközök szegmensében 100 százalékkal növelte eladásait az előző évhez képest. A vállalat célja, hogy tovább erősítse magyarországi jelenlétét, ennek újabb mérföldköveként került sor a Huawei Fogyasztói Üzletágának évindító termékbemutatójára, ahol a gyártó bemutatta a 2025 első negyedévében hazánkban várhatóan forgalomba kerülő modelljeit.

Orvosi CE tanúsítvánnyal rendelkező, vérnyomásmérő funkcióval felszerelt okosóra

Bemutatták a HUAWEI WATCH D2 orvostechnikai eszközként regisztrált vérnyomásmérő funkcióval felszerelt okosórát, amely mától a magyar piacon is elérhető. A vérnyomásmérés területén forradalmi megoldást kínáló WATCH D2 világszerte az első olyan okosóra a piacon, amely képes 24 órás ambuláns vérnyomásmonitorozásra (ABPM) a csuklón. Az okoseszköz megfelel az Európai Unió orvostechnikai eszközökre vonatkozó szabályozásának (MDR – Medical Device Regulation) és orvostechnikai eszközként lett nyilvántartásba véve.

A HUAWEI WATCH D2 mandzsetta segítségével méri a vérnyomást a csuklón, nappal emlékeztetőket küld, éjszaka pedig automatikusan elvégzi a méréseket az alvás során. Nappal a vérnyomás mérésére többféle helyzetben is képes, álló, ülő vagy félig fekvő pozícióban is. A HUAWEI TruSense egészségfigyelő rendszer több évtizedes fejlesztés eredményeként érett olyan kifinomult technológiává, amely a nagy pontosságú nyomásérzékelő, a miniatűr pumpa és a felfújható légpárna segítségével lehetővé teszi a vérnyomásmérést. A készülék rendkívül kompakt: jóval kisebb és könnyebb, mint a hagyományos felkaros vérnyomásmérők, így kényelmesen hordható.

A vérnyomásmérés mellett a HUAWEI WATCH D2 képes EKG-elemzésre, SpO 2 -monitorozásra, valamint pulzus-, stressz- és bőrhőmérséklet-mérésre, így segítve az egészségügyi állapot figyelemmel követését. Emellett a felhasználók részletes egészségügyi áttekintést készíthetnek, amely egyetlen érintéssel nyolc különböző testfunkciót összegez.

Dr. Jekkel Csilla háziorvos szakorvos szerint a WATCH D2-höz hasonló, egyre fejlettebb egészségfigyelő funkciókkal felszerelt okosórák fontos szerepet játszhatanak az egészségtudatosságban. „Magyarországon majdnem minden második harminc évesnél idősebb felnőttnek magas a vérnyomása, és közülük körülbelül másfél millióan nincsenek tisztában betegségükkel az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint” – mondja a szakorvos. – „Pedig, ha időben felismerik a problémát, akkor orvosi segítséggel, életmódváltással és szükség esetén gyógyszeres kezeléssel nagy eséllyel megelőzhetők a súlyos szövődmények. Egy okosóra rendszeres visszajelzése hozzájárulhat ahhoz, hogy használója kérdés esetén mielőbb háziorvosához forduljon.”

A WATCH D2 emellett több mint nyolcvan edzésmódot kínál, és lehetőséget biztosít a napi tevékenységek követésére. Az óra mind iOS, mind Android készülékekkel párosítható.

Elérhetőség, ár

A készülék fekete fluoroelasztomer szíjas verziójának ajánlott bruttó fogyasztói ára 164.990 Ft lesz, a fehér bőrszíjas változaté pedig 179.990 Ft. Az okosórákat a MediaMarkt, az Alza, az Emag, a Yettel, a Telekom, illetve a közeljövőben várhatóan az Euronics üzleteiben és weboldalain lehet majd megvásárolni.

A készülék elszámolható lesz egészségpénztári kártyára, a Magyarországon működő legnagyobb egészségpénztárak többsége már megerősítette ezt, a lista pedig várhatóan tovább bővül majd.

HUAWEI Mate X6: stílus és teljesítmény hajlítható kivitelben

A Huawei 2019 óta kiemelt figyelmet fordít a hajlítható technológia innovációjára. Legújabb készüléke, a Mate X6 rendkívül vékony: kinyitva mindössze 4,6 mm vastag, zárt állapotban pedig 9,85 mm. A készülék két HUAWEI X-True OLED kijelzőt kínál, amelyek élénk színekkel és részletgazdagsággal jelenítik meg a tartalmakat. A készülék vízállóságát az IPX8 minősítés garantálja, így akár kétméteres mélységben is kibírja 30 percig.

Az okostelefon Ultra Aperture XMAGE hátlapi kamerája 50 megapixeles szenzorral rendelkezik, amely változtatható rekesznyílással (F1.4-F4.0) és optikai képstabilizátorral felszerelt. Ehhez társul egy 40 MP-es ultraszéles látószögű kamera és egy 48 MP-es teleobjektív. A készülék 4x optikai zoomot és akár 100x digitális nagyítást kínál. Az előlapi kamera 8 megapixeles felbontású, és mind összehajtott, mind kinyitott állapotban használható.

A Mate X6 akkumulátora 5110 mAh kapacitású, lehetővé teszi a 66 W-os vezetékes gyorstöltést és az 50 W-os vezeték nélküli töltést is. A készülék EMUI 15.0 operációs rendszerrel érkezik, és a felhasználók akár egyszerre akár három alkalmazást futtathatnak és használhatnak egyidejűleg a képernyő különböző részein.

HUAWEI FreeBuds Pro 4: stabil és kristálytiszta hívásélmény

A HUAWEI FreeBuds Pro 4 a vállalat legújabb zászlóshajó vezeték nélküli fülhallgatója, amely a HUAWEI SOUND márka első képviselője. Dizájnját a klasszikus hangszerek ezüst húrjai ihlették.

A FreeBuds Pro 4 legnagyobb újításai közé tartozik a mesterséges intelligenciával támogatott zajszűrési technológia, amely akár 100 dB mértékű háttérzajt is képes kiszűrni. Ez lehetővé teszi, hogy a fülhallgató teljesen kiszűrje akár a szél vagy egy forgalmas közlekedési csomópont zajait is. A fülhallgatót emellett négymikrofonos rendszerrel szerelték fel, három hagyományos mikrofonnal és egy a csontvezetéses, kifejezetten hangfelvételre optimalizált VPU mikrofonnal. A HUAWEI FreeBuds Pro 4 ezenfelül jelentős áttörést jelentő technológiájával, bizonyos HUAWEI telefonokhoz csatlakoztatva a 2,3 Mbps-os veszteségmentes audió átvitelével is kitűnik; ez a fejlesztés lehetővé teszi a magas felbontású hangokat akár 24-bit / 48kHz-es minőségben.

HUAWEI nova 13: dizájn és technológia harmóniája

A HUAWEI nova 13 okostelefon Dynamic True-Colour kijelzője 120 Hz-es frissítési gyakorisággal rendelkezik, a fotózás terén pedig AI alapú HDR technológiát kínál, további MI-alapú fejlesztései révén pedig minden fotó a legideálisabb pillanatot rögzíti.

A nova 13 nagy kapacitású, 5000 mAh-s akkumulátorral érkezik, a 100 W-os HUAWEI SuperCharge Turbo technológia segítségével pedig mindössze 10 perc alatt eléri az 50 százalékos töltöttséget.

HUAWEI FreeBuds SE 3: praktikus, megfizethető alternatíva hosszú üzemidővel

A vállalat termékkínálata egy másik vezeték nélküli fülhallgatóval is bővült: a HUAWEI FreeBuds SE 3 töltőtokkal akár 42 órás üzemidőt biztosít, 10 perc töltéssel pedig akár 3 órányi zenehallgatás is elérhető. Az ergonomikus, könnyű (3,8 g) dizájnnak köszönhetően a fülhallgatók kényelmesen illeszkednek, és hosszú ideig viselhetők. Az IP54-es víz- és porállóságnak köszönhetően az eszköz esős napokon és edzés közben is használható.

HUAWEI FreeClip: már elegáns Rose Gold színben is elérhető

Új színváltozattal bővült a gyártó tavaly debütáló nyitott kialakítású vezeték nélküli fülhallgatója, a HUAWEI FreeClip. A különleges kialakítású fülhallgató mostantól elegáns Rose Gold színben is elérhető lesz.