HONOR X7d: A belépőszintű mobil, ami nem is olyan belépőszintű

forrás: Prím Online, 2025. szeptember 25. 19:59

A mesterséges intelligenciát alkalmazó okoseszközök élvonalába tartozó HONOR bemutatta az X széria legújabb tagját, a HONOR X7d modellt. Ez a készülék új mércét állíthat a nagy teljesítményű, ugyanakkor megfizethető okostelefonok kategóriájában. Az X7d rendkívül strapabíró, 5 csillagos prémium ejtésállósággal, IP54-es vízállósággal, 6500 mAh-s kétcellás akkumulátorral, 108 MP-es főkamerával és dedikált AI-funkciógombbal érkezik.

A telefon tökéletes példája a HONOR elkötelezettségének: olyan sokoldalú, praktikus okostelefonokat kínál, amelyek a költségtudatos, de AI-funkciókra vágyó felhasználók igényeit is kielégítik.

Kivételes tartósság és teljes körű védelem

Az új HONOR X7d strapabíró, belépőszintű készülékként teljes körű leejtésvédelmet kínál, amit az SGS Premium Performance tanúsítvány is igazol. A telefon akár 1,8 méteres magasságból is sérülés nélkül leejthető. A megerősített sarkok, a védőpárnázás, a golyóálló mellényhez hasonló belső szerkezet és az intelligens ütéscsillapítás hatékony védelmet nyújt a mindennapi használat során.

Az IP54-es vízállósági besorolás biztosítja, hogy a készülék ellenálljon a fröccsenő víznek, leöblítésnek és könnyű lemosásnak. Tesztek szerint a telefon 50 cm mélységben, egy percig vízbe merítve is működőképes marad. A fejlett érintésérzékelésnek köszönhetően nedves vagy zsíros ujjal is könnyedén kezelhető.

Hosszú élettartamú és biztonságos akkumulátor

A 6500 mAh-s nagy teljesítményű akkumulátor egész napos üzemidőt biztosít, miközben akár 5 éven át megőrzi teljesítményét. A kétcellás kialakítás gyorsabb töltést, hosszabb élettartamot és nagyobb biztonságot kínál. A többpontos hőmérséklet-ellenőrzés révén az akkumulátor -20°C és +55°C között is megbízhatóan működik. A 35 W-os HONOR SuperCharge gyors töltésével a készülék rövid idő alatt ismét használatra kész.

Dedikált AI-gomb a teljesen új élményért

A HONOR X7d kategóriájában elsőként kínál dedikált AI-gombot, amely új szintre emeli az okostelefon használatát. Rövid megnyomásra gyorsan elérhetők kedvenc alkalmazások, vagy elindítható a háttérkarbantartás, hosszú nyomásra pedig fejlett AI-funkciók, például AI-fordítás és AI-alkotás aktiválhatók.

Az Android 15-re épülő MagicOS 9.0 további intelligens lehetőségeket kínál, mint a Mágikus kapszula, Magic Portal, Keresés bekarikázással, valamint a Google Gemini AI-eszközei (képkiterjesztés, skálázás, kivágás).

AI-alapú fotóélmény

A 108 MP-es kamera részletgazdag, fényes képeket készít, még gyenge fényviszonyok között is. A 3x veszteségmentes zoom és a három portrémód – 1x környezetportré, 2x hangulatportré, 3x közeli portré – változatos fotózási lehetőséget kínál. Az AI-alapú funkciók, mint a HONOR AI-radír, AI-tükröződéseltávolítás és AI-stílus, egyszerűvé és látványossá teszik a fotószerkesztést.

Bőséges tárhely és RAM-turbo teljesítmény

A készülék akár 256 GB belső tárhelyet kínál, ami több mint 150 ezer fénykép tárolására elegendő. A RAM Turbo technológia révén a telefon 16 GB RAM-nak megfelelő teljesítményt nyújt (8 GB fizikai + 8 GB virtuális), biztosítva a gördülékeny többfeladatos működést és az alkalmazások közti zökkenőmentes váltást.

Színek, ár és elérhetőség

Magyarországon a HONOR X7d Bársonyfekete és Meteor ezüst színekben érhető el az alábbi partnereknél: Yettel, ONE, Media Markt, Euronics.

• 256 GB verzió: 79 990 Ft

• 128 GB verzió: 69 990 Ft

English Summary

The HONOR X7d is the latest addition to HONOR’s X series, combining high performance with affordability. Designed for durability, it features 5-star drop resistance, IP54 water protection, and a robust 6500 mAh dual-cell battery that ensures all-day use. Its 108 MP main camera and AI-powered features enable professional-quality photos and creative editing with ease. The phone also includes a dedicated AI button for quick access to apps and advanced AI functions, running on MagicOS 9.0 based on Android 15. With up to 256 GB storage and RAM Turbo technology, the X7d offers smooth multitasking and ample space for memories.