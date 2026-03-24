Hosszú távra bebiztosította frekvenciáját a Telekom – mobilozhatunk gond nélkül

forrás: Prím Online, 2026. március 24. 20:46

A Magyar Telekom 2042-ig biztosan használhatja a 2100 MHz-es frekvenciasávban lévő 2x10 MHz nagyságú frekvenciablokkot, miután a vállalat megállapodott a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal (NMHH) a használati jogosultság megújításáról. A 2100 MHz-es sáv kiemelten fontos a Telekom számára, hiszen ennek révén biztosítható az ügyfelek 4G- és 5G-hálózaton keresztüli gyors, stabil és megbízható mobil adat- és hangszolgáltatása országszerte.

Februárban a Magyar Telekom bejelentette, hogy megkezdte a tárgyalásokat az NMHH-val a frekvenciablokk megújításáról. A tárgyalások lezárultak, a megállapodás értelmében a vállalat 2042. június 28-ig jogosult a sáv használatára, és ezt követően további öt évvel meghosszabbítható. A 2100 MHz-es sáv kulcsszerepet játszik a Magyar Telekom 4G (LTE) és egyre bővülő 5G hálózati szolgáltatásaiban is.

„A 2100 MHz-es frekvencia optimális egyensúlyt biztosít a lefedettség és a kapacitás között, így ideális a nagy forgalmú városi területek kiszolgálására. A modern mobilhálózatok több frekvenciasáv kombinációját használják, ami nagyobb letöltési és feltöltési sebességet, jobb felhasználói élményt, valamint stabil, gyors és megbízható hálózatot tesz lehetővé az egész országban” – mondta Nagy Péter, a Magyar Telekom műszaki vezérigazgató-helyettese.

A megújított frekvenciablokk révén a Magyar Telekom jövőbiztos, kiegyensúlyozott spektrumkészlettel rendelkezik, amely biztosítja, hogy ügyfelei továbbra is magas színvonalon vehessék igénybe a szolgáltatásokat. A vállalat folytathatja 4G/5G hálózatának fejlesztését, amely nagyobb hatékonyságot és jobb felhasználói élményt biztosít. Az év végére a Telekom tervei szerint eléri a 99%-os kültéri 5G lefedettséget a lakosság arányában.

A megújított frekvenciablokkokért a Magyar Telekom összesen 11 milliárd forint díjat fizet.

English Summary

Magyar Telekom has renewed its 2x10 MHz frequency block in the 2100 MHz band, securing usage rights until 2042. This frequency is crucial for providing stable and fast 4G and 5G mobile data and voice services across Hungary. The agreement with the National Media and Communications Authority allows the company to extend the contract by an additional five years if needed. With this spectrum, Magyar Telekom can continue expanding and improving its 4G and 5G networks, aiming for nationwide high-quality coverage. The company will pay a total of 11 billion HUF for the renewed frequency blocks.