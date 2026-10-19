HUAWEI WATCH D3: vérnyomáskövetés éjjel-nappal egyetlen okosórával

forrás: Prím Online, 2026. október 17. 15:13

A vérnyomás alakulását számos tényező befolyásolhatja, többek között az életkor, a fizikai aktivitás, a stressz és az alvás minősége. Mivel a magas vérnyomás gyakran észrevehető tünetek nélkül van jelen, a rendszeres mérés különösen fontos szerepet játszhat az egészségmegőrzésben. A hosszabb távú követést helyezi előtérbe a Magyarországon is kapható HUAWEI WATCH D3 okosóra, amely a 24 órás ambuláns vérnyomás-monitorozás mellett az edzés előtti és utáni mérést is lehetővé teszi.

A vérnyomás értékei a nap folyamán is eltérhetnek

A WHO 2025-ben közzétett országprofiljának 2024-re vonatkozó becslése alapján Magyarországon a 30–79 éves korosztály 55 százaléka, vagyis mintegy 3,4 millió ember él magas vérnyomással. Mivel az emelkedett vérnyomás sok esetben nem jár egyértelmű tünetekkel, a rendszeres ellenőrzés a probléma felismerésében is fontos szerepet tölthet be.

A vérnyomás nem állandó érték: reggel, egy aktív nap végén, testmozgás után vagy éppen alvás közben is másképp alakulhat. A különböző napszakokban végzett mérések segíthetnek átfogóbb képet kapni ezekről a változásokról. Az így összegyűjtött adatok az orvosi konzultációk során is hasznos információval szolgálhatnak.

A vérnyomás hosszabb távú alakulásának követése az életkorral és az életmóddal összefüggő változások miatt is lényeges. A nők esetében például a menopauza időszaka kiemelt figyelmet érdemel a szív- és érrendszeri egészség megőrzésében. Az American Heart Association tudományos állásfoglalása szintén hangsúlyozza ennek az életszakasznak a jelentőségét a kardiovaszkuláris kockázatok nyomon követése és a korai megelőzés szempontjából. A rendszeres vérnyomásmérés ezért a tudatos egészségmegőrzés mindennapi részévé válhat.

A testmozgás hatása is nyomon követhető

A fizikai aktivitás előtti és utáni mérések további támpontot adhatnak a vérnyomás változásainak megértéséhez. A HUAWEI WATCH D3 egyik funkciójával futás, séta vagy kerékpározás előtt, illetve után is ellenőrizhető a vérnyomás. A két mérési eredmény összehasonlítása megmutathatja, hogyan változtak az értékek a testmozgást követően. Az óra a kapott eredmények alapján az edzés intenzitására vonatkozó javaslatot is kínálhat.

A készülék a szíjba épített, mechanikus légpárnás rendszer és a nagy pontosságú nyomásérzékelő segítségével méri a szisztolés és diasztolés vérnyomást. A vérnyomásmérő funkció EU CE MDR orvostechnikai tanúsítással rendelkezik, és szerepel az NNGYK nyilvántartásában. A megbízható mérés érdekében fontos betartani az óra útmutatójában leírt testhelyzetre vonatkozó előírásokat, és a mérés alatt nyugalomban maradni.

A nappali és az éjszakai értékek egyaránt fontosak

A vérnyomás napi alakulásáról a 24 órás ambuláns vérnyomás-monitorozás, vagyis az ABPM segítségével kapható átfogóbb kép. Ebben az üzemmódban a HUAWEI WATCH D3 előre meghatározott időközönként végez méréseket. A nappali mérési intervallumok személyre szabhatók, éjszaka pedig a légpárna automatikus felfújásával alvás közben is rögzíthetők az értékek. A mért adatok a HUAWEI Health alkalmazásban teszik áttekinthetővé a nappali és az éjszakai vérnyomás alakulását.

A rendszeres ellenőrzést egyszeri vagy ismétlődő emlékeztetők is segíthetik. A Health Insights funkció a hosszabb távon rögzített vérnyomásadatokat az alvási és aktivitási információkkal együtt jeleníti meg, így a felhasználók a mérések mellett a mindennapi szokásaikra is nagyobb rálátást kaphatnak.

Egészségkövetés a mindennapi rutin részeként

A vérnyomásméréshez szükséges technológia egy mindössze 11,3 milliméter vastag, szíj nélkül körülbelül 40 grammos óratestben kapott helyet. A HUAWEI WATCH D3 1,92 hüvelykes AMOLED kijelzővel, Android- és iOS-kompatibilitással, Bluetooth-hívásfunkcióval, sportolást támogató lehetőségekkel és Curve Pay-alapú érintésmentes fizetéssel illeszkedik a mindennapi használathoz.

Az egészségügyi funkciók nem korlátozódnak a vérnyomás mérésére: a készülék a pulzust, az alvást, a stresszt és az érzelmi jóllétet is figyelemmel kíséri. A Health Glance funkció körülbelül 60 másodperc alatt akár 11 egészségügyi mutatót is összefoglal. A Health Community segítségével a felhasználók megtekinthetik a családtagjaik által megosztott egészségügyi adatokat, és eltérő eredmények esetén értesítést is kaphatnak.

Elérhetőség

A HUAWEI WATCH D3 már megvásárolható 184 990 forintos ajánlott fogyasztói áron a Huawei webshopjában és a márka kiskereskedelmi partnereinél.

English Summary

Blood pressure can fluctuate throughout the day depending on factors such as physical activity, stress, sleep and age, while hypertension often develops without noticeable symptoms. The HUAWEI WATCH D3, available in Hungary, supports long-term blood pressure monitoring with 24-hour ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) and measurements before and after exercise. Its integrated mechanical airbag system and high-precision pressure sensor measure systolic and diastolic blood pressure. The HUAWEI Health app displays daytime and nighttime readings alongside sleep and activity data, helping users gain a broader overview of their daily patterns. Additional features include health reminders, tracking of heart rate, sleep and stress, and the Health Glance function, which summarizes up to 11 health indicators in approximately 60 seconds. The HUAWEI WATCH D3 is available in Hungary for a recommended retail price of HUF 184,990 through the official Huawei webshop and retail partners.