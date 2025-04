Itt a HMD válasza az online tér veszélyeire

forrás: Prím Online, 2025. április 5. 16:59

A felmérés riasztó adatokat tárt fel: a gyerekek 40%-a találkozott már erőszakos vagy szexuális tartalmakkal, 56%-ukat megalázták vagy sértegették online, és több mint felük úgy érzi, hogy függővé vált a képernyő előtt töltött időtől. A becslések szerint világszerte akár 556 millió gyermek lehet kitéve az online veszélyeknek. Bár számos kormány tett lépéseket az online fenyegetések visszaszorítására, az eredmények azt mutatják, hogy a szabályozás önmagában nem elégséges. A szülőknek azonnali és hatékony megoldásokra van szükségük.

HMD Fusion X1 – A biztonságos belépő a digitális világba

A HMD januári, 10 000 szülő bevonásával készült nemzetközi felmérése szerint a gyerekek átlagosan 11 évesen kapják meg első telefonjukat, ám a szülők 54%-a úgy véli, jobb lett volna, ha később adják meg nekik. A korai okostelefon-használat negatív hatásai között a leggyakoribbak a rosszabb alvás, a kevesebb mozgás és a háttérbe szoruló személyes kapcsolatok.

A HMD ezért a szülőkkel és biztonsági szakértőkkel együttműködve fejlesztette ki a HMD Fusion X1-et, amely új kategóriát teremt az okostelefonok piacán: célja, hogy a fiatalok fokozatosan és biztonságosan lépjenek be a digitális világba, miközben a szülők megőrizhetik a megfelelő felügyeletet. Az Xplora rendszerén keresztül a szülők teljes mértékben ellenőrizhetik gyermekük okostelefon-élményét – az előfizetés egy testreszabható alkalmazást is tartalmaz, amely lehetővé teszi a szülők számára, hogy valós időben követhessék, és alkalmazásonként is szabályozhassák gyermekük telefonhasználatát.

A készüléket a norvég Xplora céggel közösen fejlesztették ki, amely a gyerekeknek készült okosórák piacának egyik vezető szereplője. Az HMD Fusion X1 az alábbi kiemelt biztonsági funkciókkal rendelkezik:

• Szülői felügyelet – A szülők dönthetik el, hogy a gyermekük mikor és milyen alkalmazásokkal férhet hozzá az internethez és a közösségi médiához.

• Biztonságos hívások és üzenetek – Csak előre jóváhagyott személyek érhetik el a gyerekeket.

• GPS-alapú biztonsági zónák – A szülők értesítést kapnak, ha gyermekük elhagyja a kijelölt területet.

• Fókusz mód – A tanulás vagy pihenés érdekében blokkolja a zavaró alkalmazásokat.

A HMD Fusion X1 forgalmazása a nyár folyamán várható Magyarországon, miután az Xplora applikáció lokalizálása befejeződik.

AI-alapú gyermekvédelem a SafeToNet segítségével

A HMD tovább lép a biztonság terén: 2025 nyarán bevezeti a SafeToNet mesterséges intelligenciával működő védelmi rendszerét, amely valós időben szűri és blokkolja a káros tartalmakat, mielőtt elérnék a felhasználót. Az innováció teljes mértékben integrált, külső alkalmazások nélkül, amelyeket a gyerekek könnyen megkerülhetnének.

English Summary

A global study by HMD and Perspectus Global revealed alarming online safety concerns for children. Over half are contacted by strangers online, and one in three receives requests to move conversations to private messaging apps. The study found that 40% of children encounter violent or sexual content, while over half feel addicted to screen time. To address these risks, HMD launched the Fusion X1 smartphone, designed to offer a safe digital entry for kids with parental controls, real-time tracking, and security features. Additionally, HMD plans to introduce the AI-powered SafeToNet system to block harmful content in real-time by mid-2025.