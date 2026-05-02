Kifinomult dizájn, brutális akkumulátor – ilyen lett a HONOR 600 széria

forrás: Prím Online, 2026. május 2. 10:17

A HONOR bemutatta legújabb, 600-as szériáját. A két új modell a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán debütált, és olyan újdonságokat hoz, mint az iparágban egyedülálló, mesterséges intelligenciára épülő kép–videó átalakító technológia (AI Image to Video 2.0), egy 200 megapixeles, kimagasló teljesítményű éjszakai kamera, valamint egy nagy kapacitású, 6400 mAh-s akkumulátor.

A Snapdragon lapkával és rendkívül fényes, akár 8000 nites kijelzővel felszerelt készülékek a számozott széria eddigi legletisztultabb formavilágát képviselik. Az eredmény egy olyan okostelefon, amely nemcsak specifikációiban, hanem felhasználói élményben is túlszárnyalja kategóriáját.

Új szintre lép a kreativitás az AI Image to Video 2.0-val

A HONOR 600 széria egyik legfontosabb újítása az AI Image to Video 2.0 technológia, amely egyetlen folyamatban egyesíti a videókészítést, a vágást és az intelligens képelemzést. A felhasználók akár három fotót is kombinálhatnak, és egyszerű szöveges utasítások segítségével 3–8 másodperces videókat hozhatnak létre. A kezdő- és zárókép is szabadon beállítható, a különböző filmes sablonok pedig gyors és látványos eredményt biztosítanak.

A videókészítés közvetlenül a Galériából indítható egy dedikált AI-gombbal, míg az AI Photo Agent lehetővé teszi a képek szöveges alapú szerkesztését. A funkciókat intelligens eszközök egészítik ki: eltávolíthatók a nem kívánt elemek, illetve látványos kollázsok is készíthetők. A felhasználók már eddig is több mint 13,4 millió másodpercnyi AI-alapú videót hoztak létre, ami jól mutatja a funkció népszerűségét.

Magabiztos teljesítmény gyenge fényviszonyok között is

A széria egyik erőssége a 200 megapixeles éjszakai kamera, amelyet az AiMAGE intelligens képalkotó rendszer támogat. A nagyméretű szenzor és a fejlett pixelösszevonási technológia jelentősen javítja a fényérzékenységet, így sötétben is részletgazdag képek készíthetők. A rendszer része egy ultraszéles látószögű kamera, egy színhőmérséklet-érzékelő és egy nagy felbontású előlapi kamera is, míg a Pro modell periszkópos teleobjektívvel és extrém zoommal bővül.

A stabilitást fejlett képstabilizálás biztosítja, a színek pontosságáért pedig az AI Color Engine felel, amely vegyes fényviszonyok között is természetes eredményt ad. Az AI-alapú fejlesztéseknek köszönhetően éjszakai fotózás széles zoomtartományban is elérhető, a Pro változat pedig további speciális módokat is kínál, például portré- és holdfotózáshoz.

Elegáns dizájn és kiemelkedő üzemidő

A HONOR 600 széria bizonyítja, hogy a nagy akkumulátor nem feltétlenül jár vastag készülékkel. Az egy darabból kialakított ház, a finoman matt fémkeret és a rendkívül vékony kávák prémium megjelenést biztosítanak. A készülék több színváltozatban is elérhető, így könnyen személyre szabható.

A 6400 mAh-s akkumulátor a sorozat eddigi legnagyobbja, amely hosszú üzemidőt kínál anélkül, hogy növelné a készülék méretét. Az intelligens energiaelosztásnak köszönhetően akár két napos használat is elérhető, és a rendszer szélsőséges körülmények között is megbízhatóan működik.

A töltés terén is sokoldalú: támogatja a 80 W-os vezetékes gyorstöltést, a Pro modell pedig vezeték nélküli töltést is kínál. Emellett visszatöltésre is képes, így más eszközök töltésére is használható.

Lenyűgöző kijelző és strapabíró kialakítás

A 6,57 hüvelykes kijelző kiemelkedő fényerővel, magas képfrissítéssel és gazdag színmegjelenítéssel biztosít kiváló vizuális élményt. A fejlett fényerő-szabályozásnak köszönhetően erős napfényben is jól látható marad, miközben a szemkímélő technológiák a komfortos használatról gondoskodnak.

A tartósságot több szintű védelem garantálja: a készülék ellenáll a víznek, a pornak és a mindennapi igénybevételnek is.

Erős hardver és Apple-ökoszisztéma támogatás

A HONOR 600 modell Snapdragon 7 Gen 4 processzort kapott, míg a Pro változat csúcskategóriás Snapdragon 8 Elite lapkával érkezik, jelentős teljesítménynövekedéssel. Ez gördülékeny működést biztosít még nagy terhelés mellett is.

A készülékek jól együttműködnek az Apple eszközeivel is: egyszerű fájlmegosztást, értesítésszinkronizációt és hotspot-megosztást kínálnak iPhone-nal és Mac-kel, így megkönnyítik a különböző platformok közötti munkát.

A HONOR 600-as széria május 4-től válik elérhetővé a szolgáltatóknál és a kiskereskedelmi üzletekben.

English Summary

The HONOR 600 series introduces a new generation of smartphones focused on AI-driven creativity and high-end performance. Its standout feature, the AI Image to Video 2.0 technology, allows users to turn photos into short videos with simple text prompts. The devices also feature a powerful 200 MP night camera system, delivering impressive results even in low-light conditions. With a large 6400 mAh battery, ultra-bright display, and strong Snapdragon processors, the series ensures long-lasting and smooth performance. Combined with premium design and seamless integration with Apple devices, the HONOR 600 aims to push beyond its category.