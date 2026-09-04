Lenovo az IFA-n: amikor a laptop, a telefon és az AI összedolgozik

forrás: Prím Online, 2026. szeptember 4. 19:51

A Lenovo tovább bővítette a Qira AI képességeit, miközben bemutatta a Yoga, Idea és Think termékcsaládok, valamint a Motorola legújabb készülékeit és jövőbe mutató koncepcióit. A vállalat célja egy olyan technológiai ökoszisztéma kialakítása, amely személyesebb, intelligensebb és minden eddiginél szorosabban összekapcsolt élményt kínál.

A 2026-os berlini IFA kiállításhoz kapcsolódó Lenovo Innovation World rendezvényen a vállalat számos új, fogyasztóknak és üzleti felhasználóknak szánt terméket és megoldást mutatott be. A bejelentések jól szemléltetik, hogyan válik a Lenovo hibrid mesterségesintelligencia-stratégiája a mindennapok részévé – az egyes eszközöktől és az infrastruktúrától egészen az ezeket összekapcsoló szolgáltatásokig.

A most bemutatott újdonságok középpontjában az „egy személyes AI-kliens, több eszköz” koncepció áll. A vállalat olyan ökoszisztémát épít, amelyben a számítógépek, okostelefonok, táblagépek és viselhető eszközök egymással együttműködve támogatják a felhasználókat. Ezzel párhuzamosan a Lenovo az üzleti szférában is olyan AI-alapú megoldásokat kínál, amelyek az adatokból kézzelfogható üzleti értéket teremthetnek.

A fejlesztésekből az is látszik, hogy a Lenovo szerint a teljesítménynek és a dizájnnak nem kell egymás rovására mennie. A kínálatban egyaránt megtalálhatók nagy teljesítményű, helyi AI-feldolgozásra képes rendszerek, digitális jegyzetelésre és alkotásra optimalizált tabletek, karakteres színekben érkező laptopok, valamint olyan futurisztikus koncepciók, amelyek már a jövő munkahelyeinek és mobil számítástechnikai eszközeinek világát vetítik előre.

A legfontosabb bejelentések

• Lenovo és Motorola Qira: A Qira még több PC-n, okostelefonon és alkalmazásban válik elérhetővé. A kompatibilis modellek közül elsőként a moto watch ultra kapja meg a Lenovo és Motorola Qira funkcióit viselhető eszközként.

• Yoga: Új, NVIDIA RTX Spark alapú kreatív laptopok, friss AI-képességekkel rendelkező tabletek és a munkafolyamatokat újragondoló Lenovo Smart Canvas koncepció.

• Idea: Az IdeaPad Vibe sorozat és az IdeaCentre AIO i modern formavilággal, merész színekkel és beépített AI-funkciókkal teszi izgalmasabbá az otthoni PC-használatot.

• Think: Új ThinkCentre asztali gépek, ThinkBook notebookok, ThinkVision monitorok és ThinkShield biztonsági megoldások segítik a vállalatokat az AI-alapú munkavégzésre való átállásban.

• Jövőbe mutató koncepciók: A Project AeroBlade és a Project Swan a könnyű, vékony és rugalmas mobil számítástechnika új lehetőségeit mutatja be.

• Motorola: Bemutatkozik többek között a Motorola edge 70 plus, a moto watch ultra, a moto snap vezeték nélküli töltő, valamint a Swarovski kristályokkal díszített Motorola razr.

Egyetlen AI-élmény több eszközön

A Lenovo és a Motorola Qira most még szélesebb körben válik elérhetővé. A támogatott, 16 GB RAM-mal rendelkező Lenovo számítógépeken is megjelennek a Qira funkciói, így a felhasználók még nagyobb köre férhet hozzá az AI-alapú lehetőségekhez.

A kiválasztott edge, razr és signature készülékek az Android 17 frissítésével kapják meg az új intelligens funkciókat. A moto watch ultra pedig az első olyan okosóra lesz, amely teljes körűen támogatja a Motorola Qira rendszerét.

A Lenovo a Workato vállalattal kialakított új együttműködésével tovább bővíti a Qira lehetőségeit: a támogatott funkciók a Gmail, a Google Naptár, a Slack és az Outlook használatába is integrálódnak. Ennek köszönhetően az AI nem különálló szolgáltatásként jelenik meg, hanem a mindennapi munkafolyamatok szerves részévé válhat.

Technológia, amely hozzád igazodik

Az új Yoga termékcsalád elsősorban az alkotókat és fejlesztőket célozza. A Yoga Pro 9n és a 9n 2-in-1 modellek nagy teljesítményű NVIDIA RTX Spark hardverrel érkeznek, míg a Yoga Tab Plus Gen 2 és a Tab Gen 2 az Android-alapú táblagépek között kínál fejlett megoldásokat digitális jegyzeteléshez, rajzoláshoz és kreatív munkához.

A Lenovo Smart Canvas koncepciója azt mutatja meg, hogyan kapcsolható össze egyetlen munkafolyamatban a hangvezérlés, a toll, a kamera és az érintőkijelző. A cél egy olyan rugalmas munkakörnyezet kialakítása, amelyben az ötletelés és a megvalósítás közötti határ még kevésbé éles.

Az IdeaPad Vibe sorozat más irányból közelít: hétféle színváltozatával, erős hardverével és dedikált AI-funkcióival azoknak szól, akik szerint egy laptop nem csupán munkaeszköz, hanem a személyiség és az önkifejezés része is lehet. Hasonló szemléletet képvisel az IdeaCentre AIO i, amely ezt a megközelítést egy modern, all-in-one asztali számítógép formájában viszi tovább.

Hibrid AI a munkahelyeken

A Lenovo professzionális termékkínálata az üzleti környezetben is az AI egyre szélesebb körű használatát támogatja. A ThinkCentre X Ultra és az M75 sorozat nagy teljesítményű helyi AI-feldolgozást kínál az irodai környezetben, míg a ThinkBook 14 Gen 9 és a ThinkBook 14x Gen 2 a mobil munkavégzéshez biztosít teljesítményt és rugalmasságot.

Az új ThinkVision monitorok a közös munkát és a hatékonyabb együttműködést helyezik előtérbe. A biztonság terén pedig az Absolute Security és Prompt Security technológiáira épülő ThinkShield TraceLock gondoskodik az eszközök és az érzékeny vállalati adatok védelméről.

Két koncepció a jövőből

A Lenovo ezúttal sem csak a közeljövőben piacra kerülő termékekre koncentrált. A Project AeroBlade egy rendkívül vékony, ventilátor nélküli mobil PC koncepciója, amely komoly teljesítményt ígér kompakt formában.

A Project Swan pedig egy olyan ultrahordozható notebook vízióját mutatja be, amely szükség esetén egyetlen gombnyomással nagyobb munkafelületté alakítható. Ez különösen kreatív feladatoknál vagy közös munkavégzés során jelenthet előnyt.

Motorola: teljesítmény és karakteres dizájn

A Motorola új készülékei a teljesítmény mellett a látványos megjelenésre és a személyre szabhatóságra is nagy hangsúlyt helyeznek.

A négy oldalán ívelt kijelzővel érkező Motorola edge 70 plus 200 megapixeles kamerarendszerrel, hosszú üzemidővel és Snapdragon 7s Gen 3 processzorral érkezik. A moto watch ultra a Polar professzionális fitneszfunkcióit, a Wear OS by Google operációs rendszert és az LTE eSIM támogatást egyesíti.

A kiegészítők között a moto snap vezeték nélküli töltő és a mágneses tokok kapnak helyet. A különleges dizájn kedvelőinek pedig a Brilliant Collection új darabja, a Motorola razr with Crystals by Swarovski, amely a klasszikus kagylóformát PANTONE Meteorite felülettel és Swarovski kristályokkal kombinálja.

AI, amely valóban alkalmazkodik

Az IFA 2026-on bemutatott újdonságok jól mutatják, hogy a Lenovo hibrid AI-stratégiája már nem egyetlen termékről vagy szolgáltatásról szól. A vállalat egy olyan, összekapcsolt ökoszisztéma kialakításán dolgozik, amelyben az AI a személyes feladatoktól és a kreatív munkától kezdve egészen a vállalati adatelemzésig számos területen jelen lehet.

A cél egyértelmű: olyan technológiát létrehozni, amely nemcsak intelligens, hanem hasznos, biztonságos és a felhasználó igényeihez alkalmazkodó is. A Lenovo idei IFA-bejelentései alapján pedig a vállalat szerint az AI jövője nem egyetlen eszközben, hanem az egymással együttműködő teljes ökoszisztémában rejlik.

English Summary

At Lenovo Innovation World 2026 in Berlin, Lenovo unveiled a broad range of new consumer and business products designed to bring its hybrid AI vision to everyday life. The company expanded its Qira AI ecosystem across PCs, smartphones, tablets, wearables and productivity applications, aiming to create a more seamless and personalized user experience across devices. The new Yoga lineup focuses on creators and professionals, introducing powerful AI-enabled laptops, tablets and the innovative Smart Canvas concept. Meanwhile, the Idea and Think portfolios combine bold design, high performance, AI capabilities and enhanced security for home and business users. Lenovo also showcased futuristic concepts such as Project AeroBlade and Project Swan, exploring new possibilities in ultra-portable computing. Motorola complemented the announcements with new smartphones, smartwatches and accessories, including the stylish Motorola razr with Crystals by Swarovski.