Magyar Telekom: országosan elérhetővé vált a multigigabites XGSPON hálózat

forrás: Prím Online, 2025. szeptember 26. 17:09

A Magyar Telekom újabb fontos mérföldkőhöz ért: országos szinten elérhetővé tette az XGSPON technológiát, amely a multigigabites internet révén új szintre emeli az otthoni és üzleti kapcsolódás élményét. Legyen szó home office-ról, tanulásról, gamerekről, tartalomgyártókról vagy bármilyen vállalkozásról, ahol a feltöltési sebesség döntő tényező – mostantól mindenki élvezheti a kiemelkedő digitális teljesítményt. A Deutsche Telekom Csoportban elsőként Magyarországon használják ki teljes mértékben az XGSPON hálózat sebességét.

A vállalat többéves fejlesztési programjának eredményeként immár 3 millió végponton érhető el a Telekom optikai hálózata. Szeptember 26-tól a legtöbb helyen az elméleti 10 gigabitre képes XGSPON technológia teljes kapacitása is igénybe vehető. A lakossági ügyfelek akár 4 Gbps letöltési sebességet kaphatnak, míg az üzleti előfizetők számára a szimmetrikus 8000/8000 Mbit/s kapacitás biztosítja a maximális teljesítményt.

A hálózathoz egy új, korszerű eszköz is társul: a Qualcomm közreműködésével fejlesztett tri-band Home Gateway, amely a 6 GHz-es sávot is támogatja. A WiFi 7 szabvány garantálja, hogy a csatlakoztatott eszközök stabilan és villámgyorsan kommunikáljanak, még nagy hálózati terhelés mellett is.

„A jövő a multigigabites hálózatoké, és büszkék vagyunk rá, hogy Magyarországon élen járunk ennek bevezetésében. Nem csupán gyorsabb internetet kínálunk, hanem olyan jövőt teremtünk, ahol nincsenek digitális korlátok” – mondta Nagy Péter, a Magyar Telekom műszaki vezérigazgató-helyettese.

„A Qualcomm Dragonwing NPro 7 platformra épülő új Home Gateway a tri-band WiFi 7 és az XGSPON technológiát ötvözi, így ultragyors, stabil kapcsolatot nyújt otthonoknak és vállalkozásoknak egyaránt” – tette hozzá Dino Flore, a Qualcomm Europe technológiai alelnöke.

Érezhető előnyök a mindennapokban

Az új csomagok villámgyors és stabil wifi-kapcsolatot kínálnak. A home office-ban dolgozók és a tanulók zavartalanul használhatják az internetet, a gamerek a 10 Gbps sebesség és a WiFi 7 kombinációjának köszönhetően akadásmentesen játszhatnak, a legmodernebb okoseszközök pedig maximálisan kihasználhatják a hálózat lehetőségeit. Az üzleti ügyfelek számára a WiFi 7 különösen előnyös, hiszen nagy sávszélesség mellett gördülékenyen oszthatnak meg akár nagy felbontású tartalmakat is.

Megújult portfólió és biztonsági megoldások

A sebességnövelés mellett a Telekom a biztonságra is nagy hangsúlyt fektet. A megújult vezetékes ajánlatoknál az extrák – például a Nonstop Wi-Fi és a Netvédelem Plusz – személyre szabhatók. A Netvédelem Plusz kiberbiztosítást is tartalmaz, amely védelmet nyújt online csalások, például adathalász-támadások esetén.

„Multigigabites hálózatunkkal és új vezetékes ajánlatainkkal tovább javítjuk ügyfeleink digitális élményét. Legyen szó munkáról vagy szórakozásról, előfizetőink életükben is digitálisan előrelépnek. Fontos számunkra, hogy az AI terjedésének és a digitalizáció erősödésének idején ügyfeleink mindig a legkorszerűbb, jövőtálló szolgáltatásokat vehessék igénybe” – hangsúlyozta Pereszlényi Zoltán, a Magyar Telekom kereskedelmi vezérigazgató-helyettese.

*Az egyes funkciók és szolgáltatások elérhetősége az igénybe vett díjcsomag és egyéb megrendelt szolgáltatások tartalmától függ, a korszerű optikai hálózat elérhetőségéhez és a szolgáltatások létesítéséhez műszaki felmérés szükséges.

English Summary

Magyar Telekom has launched its nationwide XGSPON network, offering multigigabit internet speeds for both home and business users. With this upgrade, customers can enjoy up to 4 Gbps for residential use and symmetrical 8 Gbps for businesses, leveraging the full potential of the advanced optical network. The new tri-band Home Gateway, developed with Qualcomm and featuring WiFi 7, ensures stable, ultra-fast connections across all devices. This technology benefits remote workers, gamers, content creators, and companies needing high upload speeds, while also providing enhanced online security through customizable services. Overall, Magyar Telekom’s initiative sets a new standard for high-performance, reliable digital experiences across Hungary.