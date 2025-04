Mini projektor, óriási élmény – Fedezd fel a ViewSonic M1 Maxot

forrás: Prím Online, 2025. április 17. 09:57

A tenyérnyi méretű, modern megjelenésű projektor valódi moziélményt kínál bárhol – a beépített Google TV, a Full HD 1080p felbontás és a prémium minőségű Harman Kardon hangzás révén. Mindehhez egy kompakt, vékony és könnyen hordozható kialakítás társul.

„A ViewSonicnál elkötelezettek vagyunk a technológia és az életmód összekapcsolása mellett, célunk, hogy innovatív, felhasználóbarát megoldásokat kínáljunk, amelyek újradefiniálják a szórakozást” – mondta Dean Tsai, a ViewSonic projektor- és LED üzletágának vezetője. „Az M1 Max pontosan ezt a szemléletet képviseli: prémium hang- és képminőséget, zökkenőmentes streamelést és letisztult dizájnt kínál egy rendkívül hordozható eszközben. Szeretnénk a felhasználókat felszabadítani a hagyományos eszközök korlátai alól, és bárhol elérhetővé tenni számukra a nagyképernyős élményt.”

Okos szórakozás bárhol: saját mozid, ahol csak akarod

A beépített Google TV segítségével az M1 Max közvetlenül elérhetővé teszi a legnépszerűbb streaming szolgáltatásokat, mint például a Netflix, Disney+, YouTube és még sok más, így nincs szükség további eszközökre. Ez az integráció kényelmes és egyszerű módot kínál a tartalmak elérésére, valódi multimédiás központtá varázsolva az M1 Maxot.

A ViewSonic Cinema SuperColor+ technológiájának köszönhetően a projektor élénk, valósághű színekkel és Full HD felbontással biztosít lenyűgöző képi élményt, míg a Harman Kardon hangszórók moziszerű, magával ragadó hangzást nyújtanak.

A kevesebb mint 1 kg-os tömegű M1 Max könnyedén elfér egy táskában, így bárhová magaddal viheted. Beépített akkumulátorral és USB-C power bank támogatással akár több órányi megszakítás nélküli szórakozást is biztosít, legyen szó kültéri programokról, utazásról vagy egy spontán mozi estéről.

Gyors beállítás, azonnali élmény

A szabadalmaztatott 360 fokos, 3 az 1-ben fémállvány lehetővé teszi, hogy a vetítés történjen akár falra, plafonra vagy padlóra – rugalmasan alkalmazkodik minden helyzethez. Az állvány egyszerre lencsevédő és bekapcsológomb is, így ha lehajtod, a projektor automatikusan elindul.

Az M1 Max fejlett Time-of-Flight (ToF) autofókusz technológiával, valamint automatikus vízszintes és függőleges trapézkorrekcióval néhány másodperc alatt éles és pontos képet vetít akár 100 hüvelykes méretig – még akkor is, ha oldalról történik a vetítés.

A beépített Wi-Fi segítségével egyszerűen tükrözhetők a mobiltelefonok vagy laptopok képernyői, így kedvenc filmjeidet és műsoraidat vezetékek nélkül is élvezheted. A Bluetooth hangkimenet támogatja a vezeték nélküli fejhallgatókat, így zavartalan, privát moziélményben lehet részed.

Elérhetőség

A ViewSonic M1 Max 2025 áprilisában kerül forgalomba kiválasztott európai piacokon, majd május elejétől Ázsiában is elérhető lesz.

English Summary

ViewSonic introduces the M1 Max – a palm-sized smart LED projector with built-in Google TV, Full HD resolution, and premium Harman Kardon sound. Designed for on-the-go entertainment, it features a 360° adjustable stand, automatic focus, and wireless casting. Perfect for travel, outdoor gatherings, or movie nights anywhere.