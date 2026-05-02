Nem nézed, hanem benne vagy – így változtatja meg a térbeli videó a figyelmet

forrás: Prím Online, 2026. április 30. 17:01

Sikeresen lezárult a „Budapest 24 órában” elnevezésű spatial video pilot projekt, amely elsőként vizsgálta Magyarországon, hogyan befolyásolja a fizikai térbe integrált videós tartalom a felhasználói figyelmet és a mentális terhelést. A fejlesztés célja annak igazolása volt, hogy a térbeli videó nem csupán látványos technológiai újdonság, hanem az információátadás hatékonyabb és kevésbé megterhelő formája is lehet.

Budapest néhány hónapra a térbeli videózás hazai kísérleti központjává vált a „Budapest 24 órában” kutatásnak köszönhetően. A nemzetközi szinten is újszerű projekt arra kereste a választ, hogyan változik a felhasználók figyelme, mentális terhelése és érzelmi bevonódása, amikor a videót nem hagyományos képernyőn, hanem a fizikai térbe illesztett formában fogyasztják.

A szakmai irányítást az XR Lab Budapest végezte, míg a technológiai hátteret Magyarország első VR és XR webshopja, az Infuze.hu biztosította. A fejlesztés célja egy olyan tesztkörnyezet létrehozása volt, ahol valós használati helyzetekben vizsgálható a térbeli videós tartalmak hatása. Az eredmények több területen is hasznosíthatók lehetnek, többek között az oktatásban, az ipari és vállalati döntéstámogatásban, valamint a kulturális és turisztikai élményalapú fejlesztésekben.

A kísérletek során a résztvevők egy „Budapest 24 órában” című térbeli videóélményt tekintettek meg, amely a város ikonikus helyszínein – például a Parlamentnél, a Szabadság hídnál és a Nyugati pályaudvar környékén – készült jeleneteken keresztül mutatta be a technológia működését. A vizsgálat során ugyanazt a tartalmat különböző megjelenítési formákban látták a felhasználók, így a kutatók közvetlenül hasonlíthatták össze a hagyományos és a térbeli videó hatását a figyelemre és a kognitív terhelésre.

„A térbeli informatika nem a látványról szól, hanem arról, hogy az információ mennyire tudja támogatni a felhasználót anélkül, hogy túlterhelné. A projektben például sztereoszkópikus, úgynevezett SBS (Side-by-Side) formátumot alkalmaztunk, ahol a bal és jobb szem számára készült képek egymás mellett jelennek meg, így hozva létre a térhatást. A tartalmat nem hagyományos lineáris videóként, hanem térbeli élményként terveztük meg. A mérések alapján a minőség új mércéje nem a kattintás, hanem a kognitív válaszreakció” – mondta Etentuk Udeme, az XR Lab Budapest alapítója.

A felhasználói tesztek eredményei szerint a térbeli videó 47 százalékkal növelte a figyelmi szintet a hagyományos megjelenítéshez képest, miközben 43,1 százalékkal csökkentette a kognitív fáradtság mértékét. A résztvevők hosszabb ideig tudtak koncentráltak maradni, és az élmény után kevésbé érezték magukat mentálisan kimerültnek. A vizsgálatok arra is rámutattak, hogy a térbe illesztett tartalom erősebb érzelmi bevonódást vált ki, vagyis az információ nem pusztán megjelenik, hanem személyesebb élménnyé válik.

„Az okosszemüvegek és más XR-eszközök gyors fejlődése új lehetőségeket teremt az információ megjelenítésében. Az ilyen projektek segítenek megérteni, hogyan lehet ezeket a technológiákat a mindennapi alkalmazásokban – az oktatástól a vállalati környezetig – hatékonyan használni. Tapasztalataink szerint ezzel párhuzamosan nő az érdeklődés és az igény is az XR-megoldások iránt, mivel egyre több szervezet keres vizuálisan és intuitív módon működő információs eszközöket” – mondta Körömi János, az INFUZE Technologies Kft. ügyvezetője.

A projekt eredményei összességében azt mutatják, hogy a térbeli videó nem csupán technológiai újdonság, hanem egy új kommunikációs és információmegjelenítési forma is lehet, amely a jövőben az oktatásban, a képzésben, a vállalati döntéstámogatásban és a turisztikai élményfejlesztésben is szélesebb körben alkalmazhatóvá válhat.

English Summary

The “Budapest 24 Hours” spatial video pilot project has successfully concluded, marking one of the first studies in Hungary to examine how spatially embedded video content affects user attention and cognitive load. The research explored how experiencing video within physical space, rather than on traditional flat screens, influences engagement, mental effort, and emotional involvement. Conducted in Budapest, the project combined XR technologies with real-world testing environments to compare conventional video formats with spatial video experiences.



Results indicate that spatial video increased user attention by 47% while reducing cognitive fatigue by 43.1%, suggesting a more efficient and less mentally demanding form of information delivery. Participants also reported stronger emotional engagement, indicating that spatial content can transform information into a more immersive, personal experience.