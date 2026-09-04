Okosabb mindennapok a TCL új generációs technológiáival

forrás: Prím Online, 2026. szeptember 4. 11:43

A TCL, a szórakoztató-elektronika globális vezető vállalata, valamint a világ első számú Mini LED- és ultra-nagyméretű TV-márkája, az IFA 2026 kiállításon mutatja be legújabb innovációit a szórakoztatóelektronika, a mobil eszközök és a háztartási készülékek területén.

Az „AI Inspired Life” jegyében a Messe Berlin 21A csarnokában található TCL Inspiration Habitat egy helyen mutatja be a vállalat legújabb termékeit, valamint azt, hogyan alkotnak ezek egységes, összekapcsolt technológiai ökoszisztémát. A látogatók megismerhetik az SQD-Mini LED és QD-Mini LED televíziókat, az Audio by Bang & Olufsen technológiával felszerelt prémium otthoni hangrendszereket, az OLED+ és QD-Mini LED monitorokat, az NXTPAPER okostelefonokat és táblagépeket, a csatlakoztatott órákat, a hűtőszekrényeket, mosási megoldásokat és légkondicionálókat. A kiállítás azt szemlélteti, hogyan támogatja a TCL azt, ahogyan az emberek tévéznek, alkotnak, kommunikálnak és élnek.

„Az »AI Inspired Life« arról szól, hogy a technológiát hasznosabbá, személyre szabottabbá és intuitívabbá tegyük a fontos pillanatokban” – mondta Stefan Streit, a TCL Europe marketingigazgatója. „Az IFA 2026 kiállításon bemutatjuk, hogyan teheti az AI a mindennapi életet egyszerűbbé, okosabbá és összekapcsoltabbá. Számunkra nem az AI önmagáért való használata a cél, hanem olyan élmények megteremtése, amelyek valóban segítenek az embereknek abban, hogy a tévézés, a kommunikáció és a mindennapi élet nagyobb élményt nyújtson, miközben a fejlett technológiát mindenki számára elérhetőbbé tesszük.”

Mobiltechnológiai szakértelem a személyre szabottabb élményekért

A mobiltelefonok fejlesztése szerves része a TCL működésének. A globális kommunikációs piacon szerzett több évtizedes tapasztalatára építve a TCL a mobiltechnológiai kutatás-fejlesztés, a kijelző- és képalkotási technológiák, a gyártás, valamint a világméretű üzleti működés területén is jelentős szakértelmet épített ki.

Az új TCL P80 sorozat három, egyértelműen megkülönböztetett modellen keresztül egyesíti ezt a tudást. A TCL P80 Ultra és a TCL P80 Pro a világ első olyan okostelefonjai, amelyek NXTPAPER AMOLED kijelzővel rendelkeznek: az AMOLED élénk színeit és mély kontrasztját a NXTPAPER olyan technológiáival ötvözik, amelyek célja a tükröződés és a kékfény-expozíció csökkentése.

A sorozat csúcsmodellje, a TCL P80 Ultra azok számára készült, akik távolra is szeretnének fotózni. Kiemelkedő funkciója az 50 MP-es, 3×-os periszkópos telefotó kamera, optikai és elektronikus képstabilizálással, amely megkönnyíti a zoomolást, miközben a képek élesek és stabilak maradnak. A 6,83 colos, 1,5K felbontású NXTPAPER AMOLED kijelző 120 Hz-es képfrissítési frekvenciával biztosít folyamatos és élénk megjelenítést szórakozás közben és a mindennapi használat során egyaránt.

A TCL P80 Pro kiegyensúlyozott kombinációt kínál: 1,5K-s NXTPAPER AMOLED-kijelzőt, sokoldalú kamerarendszert, 5800 mAh-s akkumulátort és akár 512 GB-os tárhelyet. A sorozatot kiegészítő TCL P80 vékony kialakítással és nagy, 1,5K-s AMOLED-kijelzővel várja azokat a felhasználókat, akik egy megfizethető, a mindennapi alapvető igényekre szabott okostelefont keresnek.

A TCL emellett bemutatja a négy modellből álló TAB A1 sorozatot is, amelyet az emberek táblagépen történő különböző nézési, olvasási, tanulási és munkavégzési szokásai alapján terveztek. A 11 colos TCL TAB A1 és a TAB A1 NXTPAPER a hordozható szórakozásra és a mindennapi használatra lett kialakítva, míg a 12,2 colos TCL TAB A1 Plus és a TAB A1 Plus NXTPAPER több teret biztosít a streameléshez, a többfeladatos munkavégzéshez és a produktivitás növeléséhez.

Azok számára, akik a legteljesebb nagyképernyős NXTPAPER-élményt keresik, a TCL TAB A1 Plus NXTPAPER egy 12,2 colos, 2,4K felbontású NXTPAPER kijelzőt kínál 3:2 képaránnyal és akár 120 Hz-es képfrissítési frekvenciával. A Snapdragon 4 Gen 2 mobil platformmal felszerelt készülék 10 000 mAh-s akkumulátorral, akár 33 W-os töltési teljesítménnyel, valamint egy NXTPAPER Key gombbal rendelkezik, amely közvetlen hozzáférést biztosít a különböző kijelzőfunkciókhoz.

A sorozat összes konfigurációja támogatja a kiegészítőket, többek között a T-Pen 2-t, a Flip Case-t és a Smart Keyboard Case-t. Családok számára a TCL Kid-Proof Case külön is megvásárolható, illetve a TCL TAB A1 vagy a TCL TAB A1 NXTPAPER készülékekhez tartozó kiválasztott csomagok részeként is elérhető. Tartós, gyermekbarát kialakításához tartozik egy passzív érintőceruza, míg a Google Kids Space és a Google Family Link segítségével a gyermekek és a családok személyre szabottabb digitális élményben részesülhetnek. Egyes csomagokhoz 30 napos Lingokids Premium próbaidőszak is jár. A kiegészítők, konfigurációk és a csomagok tartalma piaconként eltérő.

A TCL az új TCL Kids Watch K5 modellel bővíti okoskészülék-kínálatát. Az egyszerűbb óra azoknak a gyermekeknek és családoknak készült, akik kapcsolatban szeretnének maradni anélkül, hogy teljes értékű okostelefon-élményt vezetnének be. Főbb jellemzői közé tartozik a 4G-kapcsolat, a videohívás, a helymeghatározás, a biztonsági zónák, az Iskolai mód és az SOS-támogatás, mindezt kompakt, könnyű kivitelben. A levehető védőtok és a kiválasztott cserélhető szíjak további lehetőségeket nyújtanak az óra személyre szabásához.

A TCL emellett bemutatja a TCL Tbot K5-öt is, egy koncepcionális, mesterséges intelligenciával ellátott asztali társat, amelyet arra terveztek, hogy támogassa a gyermekeket akkor is, amikor az órájuk nincs a csuklójukon - például töltés közben. A Tbot, amelynek célja az egészséges szokások kialakításának ösztönzése, az irányított felfedezés elősegítése és a nyugodt lefekvési szokások kialakítása, tükrözi a TCL folyamatos munkáját az emberközpontú mesterséges intelligencia, az érzékelőtechnológia és a hálózati összeköttetés terén, amelynek középpontjában az áll, hogy a szülőknek legyen választási lehetősége, és tudják ellenőrizni gyermeküket.

A már jól bevált TCL MOVETIME MT48 a K5 mellett a TCL gyermekeknek szánt okosóra-kínálatának fejlettebb változataként egészíti ki a termékcsaládot: nagyon pontos GPS-szel rendelkezik, amelyet L1+L5 kettős frekvenciás helymeghatározás támogat, emellett kommunikációs, biztonsági és napi rutinok kezelésére szolgáló funkciókkal is rendelkezik.

A korábban, az MWC 2026-on bemutatott TCL CrystalClip szintén megtekinthető lesz a TCL csatlakoztatott ökoszisztémájának részeként. Könnyű, nyitott kialakítású, csíptethető formája lehetővé teszi a zenehallgatást és a telefonálást, miközben viselője jobban érzékelheti a környezetét. A Swarovski kristályaival díszített, levehető kiegészítővel ellátott különleges kiadás kifejezőbb, ékszer ihlette megjelenést kölcsönöz az eszköznek.

A TCL legújabb szemüvegtechnológiai innovációja, a RayNeo iO Smart Glasses, egy nagy teljesítményű AI Assistantet integrál a mindössze 0,6 mm vastag, mindennapi használatra szánt szemüvegbe. A RayNeo GT Max AR Glasses pedig a világ első Dolby Vision tanúsítvánnyal rendelkező AR-szemüvege, amely rendkívül széles látómezőt, élénk színeket és élethű képi megjelenítést kínál.

Végül a TCL AiMe Family Companion Robot, egy 3 éves és annál idősebb gyermekekkel rendelkező családok számára készült, moduláris AI-társ, újabb betekintést enged a TCL érzékenyebb és emberközpontúbb interakciók feltárására irányuló munkájába. A fejlett, természetes multimodális interakcióra és élethű mozgásvezérlésre épülő AiMe természetes és szórakoztató interakciókon keresztül kelti életre az intelligens technológiát. Emellett az AiMe folyamatosan fejlődő, házon belül fejlesztett tartalomrendszerrel rendelkezik, amely három alapvető fejlődési cél köré épül: aktív felfedezés, magabiztos önkifejezés és pozitív szokások.

Vezető szerep a Mini LED technológiában a szórakoztatás és a dizájn területén

A TCL IFA 2026-os TV-bemutatója a csúcskategóriás házimozit, a gaminget és a mindennapi tévézést egyaránt lefedi, miközben a képminőségre, a teljesítményre és a dizájnra helyezi a hangsúlyt. A TCL 2018 óta folyamatosan fejleszti a Mini LED technológiát. Televíziói 2026-ban négy EISA Award díjat nyertek, miközben 2025-ben világszerte az első helyen állt a Mini LED televíziók kiszállítása terén, 31,1%-os globális részesedéssel.

A QD-Mini LED-től és az RGB-Mini LED-től egészen az SQD-Mini LED-ig: a TCL Mini LED-termékcsaládja a legkülönbözőbb nézői igények kielégítésére készült, melyek közül az SQD-Mini LED a legújabb fejlesztés. Ennek középpontjában a TCL X11L, C8L és C7L SQD-Mini LED tévék állnak.

A csúcsmodell X11L SQD-Mini LED tévé a TCL legkiválóbb képminőségét nyújtja: akár 20 736 precíz fényerő-szabályozó zónával, akár 10 000 nit csúcsfényerővel, valamint az All Scenes Wide Color Gamut színskálának akár 100%-os BT.2020-as támogatásával, ami éles és élethű képet biztosít.

A C8L az SQD-Mini LED technológiát a prémium családi szórakoztatás világába hozza el: akár 6000 nites csúcsfényerőt és akár 4032 precíz fényerőszabályozási zónát kombinál az Audio by Bang & Olufsen integrált mozihangzásával és a Dolby Atmos támogatásával.

A C7L streaminghez, sportközvetítésekhez és játékhoz készült. Natív 144 Hz-es képfrissítési frekvenciát, akár HDR 3000 nites csúcsfényerőt és akár 2176 precíz fényerőszabályozási zónát kínál a látványos, dinamikus kép érdekében.

Az SQD-Mini LED termékcsalád mellett a TCL A400 Pro NXTVISION TV a QD-Mini LED kijelzőtechnológiát kortárs enteriőrökhöz tervezett dizájnnal ötvözi, és használaton kívül művészeti kijelzővé alakul. A televíziót kifejezetten a modern belső terekbe tervezték, így kikapcsolt állapotban műalkotásokat jeleníthet meg jó minőségben.

A TCL szélesebb Mini LED kínálatának része az RM9L és az RM7L RGB-Mini LED TV is. Az RGB Precise Dimming technológia egyedileg vezérelt vörös, zöld és kék fényforrásokat használ a fény és a színek még pontosabb szabályozása érdekében.

Mozivászonhoz méltó hangzás a nappaliban

A TCL televíziókínálata mellett a vállalat az IFA-n bemutatja csúcskategóriás TCL Q95K Soundbar modelljét is. A 11.1.4 csatornás konfiguráció egy soundbarban, vezeték nélküli mély hangfalakban és hátsó hangfalakban összesen 22 hangszórót használ, hogy a kompatibilis Dolby Atmos és DTS:X tartalmak hangját körülölelő hangélménnyé változtassa. Az Audio by Bang & Olufsen egyedi hangzást biztosít, míg a B&O beamforming technológiája pontosabban irányítja a hangot, ezáltal javítja a beszédérthetőséget, valamint jobban elkülöníti egymástól a beszédhangokat, a zenét és a hangeffekteket. Az AI Sonic Adaptation elemzi a hallgatási környezetet, és annak megfelelően módosítja a hangzást, hogy a különböző szobakialakítások mellett is kiegyensúlyozottabb élményt nyújtson.

Az EISA-díjas TCL A65K soundbar modern életterekhez készült. Mindössze 50 mm-es karcsúságának köszönhetően diszkréten elhelyezhető a televízió alatt, miközben teltebb és tisztább hangzást biztosít.

A Z100 Wireless Free Sound Speaker azt mutatja be, hogy a magával ragadó hangélményhez nincs szükség kábelek sokaságára. A Dolby Atmos FlexConnect technológiával kompatibilis TCL televíziókkal való használatra tervezett hangfalak mindegyike 1.1.1 csatornás, és 170 W csúcsteljesítményt biztosít. A szoba azon pontján helyezhetők el, ahol a legjobb hangélményt nyújtják.

Több lehetőség munkára és játékra

A TCL végül három kiemelt monitort is bemutat, amelyeket a számítógépes kijelzők eltérő felhasználási módjaihoz terveztek.

A termékcsalád csúcsmodelljeként a TCL 32X3A OLED+ monitor ötvözi a csúcsminőségű OLED+ képminőséget a munkához és szórakozáshoz egyaránt kiváló sokoldalúsággal.

A TCL 27C2A Premium QD-Mini LED Monitor a részletgazdag, magával ragadó képmegjelenítést a két üzemmódot kínáló játékélménnyel egyesíti, míg a TCL 27P2A Pro Mini LED Gaming Monitor a kompetitív játékhoz szükséges sebességre és letisztult megjelenítésre összpontosít.

Intelligencia, amely alkalmazkodik az otthonhoz

A hűtés, a mosás és a légkondicionálás területén a TCL legújabb háztartási készülékei azt a célt szolgálják, hogy könnyebbé tegyék a mindennapokat: a rugalmas tárolási lehetőségektől és a kisebb terek optimális kihasználásától a mozgalmas háztartási rutinok támogatásáig, valamint az egészségesebb és energiahatékonyabb otthoni környezet megteremtéséig.

Az IFA 2026-on debütáló TCL Dual Cooling Refrigerator külön hűtőköröket használ a hűtő- és a mélyhűtő számára, így segít megelőzni a szagok átvitelét, és megőrzi az élelmiszerek friss ízét. AI-alapú Convertible Zone rekesze 5 °C és −20 °C között állítható, így rugalmasan használható hűtő- vagy fagyasztóként. Az automatikus jégkészítő és a belső vízadagoló további kényelmet biztosít.

A szűkebb konyhákhoz készült TCL Mega Space SE Series Refrigerator a VIP Thin-Wall technológiát alkalmazza, hogy a pultmélységű kialakítás mellett maximalizálja a belső tárolóhelyet, és harmonikusan illeszkedjen a meglévő konyhaszekrényekhez.

A TCL Flexi Series Refrigerator a rugalmas tárolásra helyezi a hangsúlyt: állítható és összecsukható üvegpolcai lehetővé teszik a különböző élelmiszerek és tárolóedények elhelyezését, míg a rugalmas palacktartó és ajtótárolók a háztartás igényeihez igazíthatók.

A TCL mosási termékkínálata a hatékony tisztításra, a ruhák kímélésére és az energiahatékonyságra összpontosít. A TCL P5 Super Drum sorozat 540 mm-es Super Drum dobot, hat Bionic Lifters emelőelemet, jetBubble technológiát és autoStain Removal funkciót alkalmaz a makacs foltok eltávolítására, miközben védi a szöveteket.

A TCL P9 AI SuperDrum Ultra Tower a mosást és a hőszivattyús szárítást helytakarékos, függőleges kialakításban egyesíti. AI Wash funkciója a mosási ciklus beállítása előtt érzékeli a töltet mennyiségét, az anyag típusát és a szennyezettség mértékét, majd ennek megfelelően automatikusan módosítja a vízmennyiséget, a hőmérsékletet, a mosószer adagolását és a mosási időt.

A még komfortosabb otthoni környezetért a TCL FreshIN 3.0 a QuadruPuri a négyrétegű szűrőrendszert valós idejű levegőminőség-monitorozással kombinálja, míg a T-AI Energy-Saving technológia a teljesítményt és az energiafelhasználást optimalizálja.

A TCL VoxIN kéz nélküli vezérléssel egészíti ki a hűtési funkciókat: internetkapcsolat nélkül is használható hangparancsokkal a hőmérséklet, az üzemmódok és a légáramlás beállítására. Gentle Breeze funkciója közvetlen légáram nélkül biztosít hűtést.

Az otthoni megoldások mellett a TCL kereskedelmi légkondicionáló rendszereket, valamint Air-to-Water (ATW) trigenerációs hőszivattyú-rendszereket is kínál. A teljes portfólió tartós és energiahatékony rendszerekre épül, amelyek számos üzleti környezetben – például irodákban, szállodákban, éttermekben és üzletekben – biztosítanak egészségesebb levegőt.

Egyetlen összekapcsolt Inspiration Habitat a mindennapi élethez

Az összes termékkategóriát egyesítve a megújult TCL NXTHOME magával ragadó otthoni utazásra invitálja a látogatókat a változó évszakok által inspirált „Seasonal Resonance” koncepcióval. A TCL Inspire Nature Aesthetics filozófiájára építve a változó színek, hangulatok és jellegzetes minták végigfutnak az okoskijelzőkön, háztartási készülékeken, belső tereken és berendezési tárgyakon.

A szórakoztatástól és kommunikációtól kezdve a klímán, az élelmiszerek tárolásán és a mosáson át az Inspiration Habitat azt mutatja be, hogyan illeszkedhet a technológia természetesebben a mindennapi életbe ahelyett, hogy egymástól független termékek összességének érződne. Egyetlen összekapcsolt térben kelti életre a TCL szélesebb innovációs történetét, amelyet az emberek, az otthonok és a változó napi rutinok köré terveztek.

English Summary

TCL will showcase its latest innovations across entertainment, mobile technology, and home appliances at IFA 2026 in Berlin, under the theme “AI Inspired Life.” The company’s Inspiration Habitat will demonstrate how its products work together as part of a connected technology ecosystem designed around everyday life. Highlights include the new P80 smartphone series, TAB A1 tablets, smartwatches, AI-powered companions, and RayNeo smart glasses. TCL will also present its latest Mini LED and QD-Mini LED televisions, including the flagship X11L SQD-Mini LED TV, alongside premium sound solutions developed with Bang & Olufsen. The company’s monitor lineup will target both productivity and gaming, while its latest refrigerators, washing machines, and air conditioners focus on convenience, flexibility, and energy efficiency. TCL will further showcase its connected home concept through the NXTHOME installation, inspired by changing seasons and natural aesthetics. Overall, the IFA 2026 presentation highlights TCL’s vision of making advanced technology more intelligent, connected, personalized, and naturally integrated into everyday life.