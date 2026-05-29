Okosabb otthon, okosabb mindennapok — a Xiaomi új generációs készülékei

forrás: Prím Online, 2026. május 30. 14:57

A Xiaomi bemutatta legújabb okosotthon-termékeit, amelyek között új televíziók, légkondicionálók, hűtőszekrény, mosó-szárítógép és robotporszívó is helyet kapott. Az újdonságok a vállalat „Ember × Autó × Otthon” ökoszisztémájának részét alkotják, és intelligens funkcióikkal, valamint energiahatékony működésükkel a mindennapi élet kényelmét szolgálják.

Az új termékpaletta az okos teljesítményt, a fejlett energiahatékonyságot és az egyszerű eszközkapcsolódást ötvözi, így átfogó megoldást kínál a modern háztartások számára. A Xiaomi TV S Mini LED sorozat továbbfejlesztett QD-Mini LED technológiával, magasabb képfrissítési rátával és még jobb hangélménnyel érkezik. A Mijia GentleAir légkondicionáló precíziós mikrolyukas légterelő rendszerével egyenletesebb és kellemesebb légáramlást biztosít, miközben mindössze 30 másodperc alatt lehűti, illetve 60 másodperc alatt felfűti a helyiséget. Energiafelhasználását mesterséges intelligencia optimalizálja.

A Mijia 621L hűtőszekrény tágas, többzónás tárolóteret kínál, az Ag⁺ Fresh technológia pedig segít megőrizni az élelmiszerek frissességét és csökkenti a kellemetlen szagokat. A dupla inverteres rendszer halkabb és energiatakarékosabb működést tesz lehetővé. A Mijia 8 kg-os mosó-szárítógép egyetlen készülékben egyesíti a mosást és a szárítást, energiafogyasztása pedig 30 százalékkal kedvezőbb az EU „A” energiaosztály követelményeinél. Magas hőmérsékletű gőztechnológiája a baktériumok 99,99 százalékát képes eltávolítani.

A kínálatot a Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro robotporszívó teszi teljessé, amely 15 000 Pa szívóerejével, gubancolódásmentes technológiájával és automatikus dokkolóállomásával magas szintű takarítási élményt kínál.

Valamennyi új háztartási eszköz integrálódik a Xiaomi ökoszisztémájába. A Xiaomi Home alkalmazás segítségével a felhasználók valós időben ellenőrizhetik készülékeik állapotát, értesítéseket kaphatnak, távolról módosíthatják a beállításokat és elvégezhetik a szoftverfrissítéseket. A kompatibilis modellek emellett támogatják a Google Asszisztens és az Amazon Alexa hangvezérlési szolgáltatásait is.

Xiaomi TV S Mini LED Series 2026: mozis élmény a nappaliban

A Xiaomi TV S Mini LED Series 2026 öt méretváltozatban – 55, 65, 75, 85 és 98 hüvelykes kivitelben – érkezik, így különböző méretű otthonokhoz és felhasználási igényekhez egyaránt megfelelő választást kínál. A sötétszürke dizájn, a stabil dupla talpas kialakítás és a közel 98 százalékos képernyő-test arány modern, prémium megjelenést kölcsönöz a készülékeknek.

A QD-Mini LED technológia mély feketéket, erőteljes kontrasztot és gazdag színvilágot biztosít. A televíziók akár 1200 nites csúcsfényerőt, 94 százalékos DCI-P3 színtér-lefedettséget és 1,07 milliárd megjeleníthető színt kínálnak. A HDR10+, HLG és Filmmaker Mode támogatás mellett a 85 és 98 hüvelykes modellek Dolby Vision technológiával is rendelkeznek.

A játékosok számára az 55, 65 és 75 hüvelykes modellek Game Boost módban akár 120 Hz-es képfrissítést biztosítanak, míg a 85 és 98 hüvelykes változatok natív 144 Hz-es panellel rendelkeznek, amely Game Boost használatával akár 288 Hz-es képfrissítésre is képes.

A hangzásról minden modellen két darab 15 wattos hangszóró, Dolby Audio és DTS:X támogatás gondoskodik, a nagyobb modellek pedig Dolby Atmos technológiával is kiegészülnek.

A Google TV platform egyetlen felületen egyesíti a streaming-szolgáltatásokat, a személyre szabott tartalomajánlásokat és az okosotthon-funkciókat. Az Apple AirPlay, a Google Cast és a Google Asszisztens támogatása egyszerű kapcsolatot és kényelmes hangvezérlést biztosít.

Mijia GentleAir légkondicionáló: gyors teljesítmény, kényelmes légáramlás

A Mijia GentleAir légkondicionáló 2,6, 3,5, 5,2 és 7,0 kW-os teljesítményváltozatokban érhető el. Innovatív légterelő rendszere az erős légáramot egyenletes és kellemes szellővé alakítja, növelve ezzel a komfortérzetet.

A készülék három különböző légáramlási módot kínál. A Halo Flow körkörös légkeringetést biztosít a közvetlen légáram minimalizálása érdekében, a Canopy Flow felülről finoman hűti a helyiséget, míg a Carpet Flow az alsó légrétegek felmelegítését segíti elő.

A berendezés 30 másodperc alatt lehűti, illetve 60 másodperc alatt felfűti a helyiséget, a Turbo mód pedig azonnal maximális teljesítményre kapcsol. A négyirányú légáramlás-szabályozásnak köszönhetően könnyen alkalmazkodik különböző helyiségekhez, miközben a Mijia AI Energiatakarékos mód akár 24,5 százalékkal javíthatja az energiahatékonyságot.

A Xiaomi Home alkalmazás révén a készülék távolról is vezérelhető, az AI pedig folyamatosan tanulja a felhasználói szokásokat, és automatikusan optimalizálja a működést. A rendszer Google Asszisztens-kompatibilis, így hangutasításokkal is irányítható.

Mijia 621L hűtőszekrény: nagy kapacitás és hosszabb frissesség

A rozsdamentes acél hatású kivitelű Mijia 621L hűtőszekrény modern megjelenésével jól illeszkedik a mai konyhákba, miközben jelentős tárolókapacitást kínál. A teljes 621 literes térfogatból 385 liter a hűtőtérre, 236 liter pedig a fagyasztóra jut.

A háromszintű belső elrendezés és a 18 különálló rekesz praktikus tárolást tesz lehetővé. A dupla inverteres technológia gyors, egyenletes és energiatakarékos hűtést biztosít, míg az Ag⁺ Fresh technológia segít csökkenteni a szagokat és a baktériumok számát, hozzájárulva az élelmiszerek hosszabb ideig tartó frissességéhez.

A készülék a Xiaomi Home alkalmazáson keresztül távolról is vezérelhető, de a külső LED-es érintőpanelen is egyszerűen beállítható. Emellett Google Asszisztens és Amazon Alexa támogatással is rendelkezik.

Mijia 8 kg-os mosó-szárítógép: energiahatékony, mindent egyben megoldás

A Mijia 8 kg-os elöltöltős mosó-szárítógép a mosást és a szárítást egyetlen készülékben egyesíti. Energiafogyasztása 30 százalékkal kedvezőbb az EU „A” energiaosztály minimumkövetelményeinél.

A nagyméretű, 525 mm-es dob és az erőteljes vízáramlás hatékonyabb tisztítást tesz lehetővé. A higiéniai program magas hőmérsékletű gőz és forró víz kombinációjával a baktériumok 99,99 százalékát eltávolítja, a gőzfunkció pedig több mosási programhoz is hozzáadható.

A készülék több mint 30 különböző programot kínál, köztük 15 perces gyorsmosást és egygombos mosás-szárítás funkciót. Az intelligens szárításvezérlés és a 3D légáram-technológia hatékony és kíméletes szárítást biztosít.

A letisztult fehér külsőt színes érintőpanel egészíti ki. A mosási folyamat a Xiaomi Home alkalmazásban bárhonnan nyomon követhető, az online frissítések pedig új funkciókkal bővíthetik a készülék képességeit.

Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro: intelligens takarítás minimális erőfeszítéssel

A Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro nagy teljesítményű szívórendszerével és fejlett navigációs technológiájával hatékonyan tisztítja az egész lakást. Teljesen automatikus dokkolóállomása és a nehezen elérhető helyekhez kialakított robotkarjai a sarkok takarítását is megkönnyítik.

A 15 000 Pa szívóerő hatékonyan távolítja el a port, a szennyeződéseket és a hajszálakat. Az intelligens akadályfelismerő rendszer milliméteres pontossággal érzékeli a környezetet, míg a lézeres navigáció gondoskodik a precíz mozgásról bútorok, kábelek és egyéb tárgyak között.

Szőnyeg érzékelésekor a készülék automatikusan megemeli a felmosóegységet, és növeli a szívóteljesítményt a hatékonyabb tisztítás érdekében.

Az automatikus dokkolóállomás egy rendszerben egyesíti a porürítést, a felmosófej öntisztítását és a meleglevegős szárítást. A robotporszívó a Xiaomi Home alkalmazáson keresztül távolról is vezérelhető, emellett támogatja a Google Asszisztens és az Amazon Alexa hangvezérlési funkcióit is.

Árak és elérhetőség

A bemutatott TV-k és a robotporszívó az alábbi ajánlott fogyasztói árakon vásárolhatók meg:

• Xiaomi TV S Mini LED Series 2026 – a Xiaomi hivatalos webáruházában (mi.com) érhető el:

55” – 169 990 Ft

65” – 219 990 Ft

75” – 299 990 Ft

85” – 449 990 Ft

98” – 639 990 Ft

• Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro – 179 990 forintos ajánlott fogyasztói áron vásárolható meg a Xiaomi hivatalos webáruházában (mi.com) és a kiemelt partnereknél.

A hűtő, a mosó-szárítógép és a légkondicionáló a Xiaomi hivatalos webáruházában (mi.com) és kiemelt partnereinél az alábbi ajánlott fogyasztói árakon lesznek elérhetők:

• Mijia Refrigerator Side-by-Side 621L – 279 990 Ft. A termék értékesítése várhatóan a nyár folyamán indul.

• Mijia Front Load Washer Dryer 8kg – 189 990 Ft. A termék értékesítése várhatóan a nyár folyamán indul.

• Mijia Air Conditioner GentleAir – A termék értékesítése várhatóan 2027 folyamán indul.

English Summary

Xiaomi has unveiled a new lineup of smart home devices, including Mini LED TVs, air conditioners, a refrigerator, a washer-dryer, and a robot vacuum, all designed to work seamlessly within the company’s “Human × Car × Home” ecosystem. The new products focus on intelligent performance, energy efficiency, and enhanced connectivity to simplify everyday life. The Xiaomi TV S Mini LED Series 2026 delivers an upgraded viewing experience with advanced display technology, high refresh rates, and immersive audio features. The Mijia GentleAir air conditioner combines rapid cooling and heating with AI-powered energy optimization and a more comfortable airflow system. Xiaomi’s new refrigerator and washer-dryer emphasize large capacity, hygiene, and reduced energy consumption, while the Robot Vacuum H50 Pro offers powerful 15,000 Pa suction, intelligent navigation, and a fully automated docking station. All devices can be monitored and controlled remotely through the Xiaomi Home app and support voice assistants such as Google Assistant and Amazon Alexa.