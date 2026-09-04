Okosabb töltés, egyszerűbb mindennapok – bemutatkozik az Anker új kínálata

forrás: Prím Online, 2026. szeptember 4. 13:20

Az Anker a berlini IFA kiállításon mutatta be új töltőkínálatát; a hat új termék túlmutat a puszta töltési sebességen, és olyan modelleket kínál, amelyek felismerik a csatlakoztatott eszközöket, az igényekhez igazítják az energiaátadást, valamint betekintést nyújtanak a felhasználóknak a töltési folyamat tényleges menetébe.

Több mint egy évtizede a töltési technológiák versenye szinte kizárólag a teljesítmény köré összpontosult. Az Anker 2026-os termékcsaládja egy új dimenzióval bővíti ezt: az intelligenciával. A teljes kínálatban a termékek felismerik a hozzájuk csatlakoztatott eszközt, és ahhoz igazítják a töltési folyamatot. Óvják az eszköz akkumulátorát, aktívan kezelik a töltési teljesítményt korlátozó hőtermelést, valamint – az egyszerű jelzőfény helyett – beépített kijelzőkön jelenítenek meg valós idejű információkat.

Anker MagGo Power Bank 2 Pro (110R)

Az Anker MagGo Power Bank 2 Pro a világ leggyorsabb és legalacsonyabb hőmérsékleten működő vezeték nélküli külső akkumulátora, amely SGS-tanúsítvánnyal igazolt prémium teljesítményt nyújt. A valódi, 25 wattos maximális Qi2.2 mágneses vezeték nélküli töltés vezetékes sebességet biztosít: az iPhone 17 Pro töltöttsége 25 perc alatt éri el az 50%-ot, maga a külső akkumulátor pedig 52 perc alatt töltődik fel 80%-ra.

A termék megoldást kínál a nagy sebességű vezeték nélküli töltés egyik fő problémájára: a hőtermelésre. A hőmérséklet emelkedésével a csatlakoztatott eszköz csökkenti a felvett teljesítményt, így a tényleges töltési sebesség a névleges érték alá esik. A szabadalmaztatott ventilátorvezérlő algoritmus, a kettős légcsatorna és a háromrétegű grafén hőeloszlató rendszer folyamatosan elvezeti a hőt, így a külső akkumulátor hátoldalának hőmérséklete a teljes töltési folyamat alatt 36 °C alatt marad. A konkurens mágneses külső akkumulátorok hőmérséklete jellemzően eléri vagy meghaladja a 45 °C-ot, ami a csatlakoztatott telefon teljesítményének visszafogására kényszeríti az eszközt.

Az okoskijelző valós időben mutatja a teljesítményt, a hőmérsékletet, az akkumulátor töltöttségi szintjét és a hátralévő időt. A 10 000 mAh kapacitású külső akkumulátor tömege 220 gramm.

Javasolt bruttó fogyasztói ár: 109,99 euro, Magyarországon az idei évben várható.

Anker Laptop Charger Pro (120F)

Az Anker Laptop Charger Pro a világ első, az akkumulátor élettartamának megóvására tervezett intelligens laptop-töltője, amely a 100 wattos GaN töltési technológiát intelligens eszközfelismeréssel ötvözi.

A töltő csatlakoztatáskor automatikusan felismeri a laptopot vagy egyéb eszközt, és hozzárendeli a megfelelő töltési karakterisztikát; a töltési folyamatot az adott eszköz igényeihez igazítja, ahelyett, hogy minden csatlakoztatott eszköz számára egységes módon adná le az energiát. A felhasználók választhatnak az automatikus gyorstöltés (Auto Fast Charge) és a kímélő üzemmód (Care Mode) között. A kímélő üzemmód akár 40%-kal is meghosszabbíthatja a laptop akkumulátorának élettartamát azáltal, hogy a töltési küszöbértékek szabályozásával támogatja a hálózati tápellátás melletti tartós használatot – beleértve a támogatott eszközök esetében a 80% és 100% közötti tartomány finomhangolását is.

A beépített intelligens kijelző interaktív felületen jeleníti meg az aktuális töltési teljesítményt, a töltöttségi állapotot, a hőmérsékletet és az eszközre vonatkozó információkat. A hozzá tartozó szoftver további funkciókat kínál: töltésvezérlést, eszközvédelmi információkat, akkumulátor-állapotra vonatkozó statisztikákat, havi karbantartási jelentéseket, valamint testreszabható kijelzőtartalmakat – például egyedi háttérképeket, amelyek lehetővé teszik, hogy a kijelző kisméretű, asztali digitális képkeretként is funkcionáljon.

A töltő támogatja a vezeték nélküli (OTA) firmware-frissítéseket, így a vásárlást követően is biztosított a további eszközök és töltési protokollok támogatása, valamint a kezelőfelület és a funkciók fejlesztése.

A készülék kompakt kialakítású – méretei megközelítőleg 62 x 55 x 34 mm, ami nagyjából egy AirPods-tok méretének felel meg –, és 90 fokban behajtható villás csatlakozóval rendelkezik; a csatlakozóvillák teljesen síkba hajthatók, így nem karcolják meg a táskában lévő egyéb tárgyakat.

Javasolt bruttó fogyasztói ár: 59,99 euro, Magyarországon szeptemberben várható.

Anker MagStand töltőállomás (1504)

Az Anker MagStand egy új generációs, 3 az 1-ben éjjeliszekrény-töltőállomás, amely akár 25 W-os töltési teljesítményt és aktív hűtést kínál.

A 3 az 1-ben állomás 25 wattos, Qi2 szabványú mágneses vezeték nélküli töltést biztosít pontos mágneses illesztéssel. Emellett rendelkezik egy beépített, 1,2 méteres, visszahúzható kábellel (amely használatkor kihúzható, utána pedig visszahúzható az egységbe), valamint egy rejtett USB-C porttal a hátoldalon, amely további éjjeliszekrényen tartott eszközök – például okosórák, fülhallgatók vagy illóolaj-párologtatók – töltésére szolgál. A visszahúzható kábelt több mint 10 000 hajlítási és több mint 20 000 visszahúzási ciklussal tesztelték.

A SnapCool aktív hűtési technológia elvezeti a vezeték nélküli töltés során keletkező hőt; a 25 wattos Qi2 töltőmodullal és a mágneses illesztési rendszerrel együttműködve segít fenntartani a stabil töltési teljesítményt. A beépített ActiveShield 5.0 hőmérséklet-szabályozó rendszer a teljes töltési folyamat alatt folyamatosan figyeli a hőmérsékletet.

A képernyő dupla megérintésével aktiválható „Care Mode” (kímélő üzemmód) kifejezetten a hosszú, éjszakai töltésekhez készült. A rendszer automatikusan felismeri a csatlakoztatott telefon típusát, adaptív töltési görbét alkalmaz, folyamatosan figyeli az akkumulátor és a töltés állapotát, valamint a körülményeknek megfelelően szabályozza a töltési sebességet. A töltés automatikusan leáll, amint az akkumulátor eléri a 100%-os töltöttséget.

Az állomás felismeri a csatlakoztatott eszközöket, és dinamikusan igazítja hozzájuk a töltési görbét. Az okoskijelző megjeleníti a töltés folyamatát, az aktuális teljesítményt (wattban), az eszköz hőmérsékletét és a teljes feltöltésig hátralévő becsült időt. A Bluetooth-kapcsolat és az alkalmazás révén a kijelzőn egyedi tartalmak – például saját fényképek, animált háziállatos képernyőkímélők, óra, valamint időjárási és hőmérsékleti információk – is megjeleníthetők.

Méretei megközelítőleg 103 x 80 x 80 mm, alacsony súlypontja pedig stabilitást biztosít az éjjeliszekrényen.

Anker asztali USB-C hub (210C)

Az Anker asztali USB-C hub az iparág egyetlen olyan, két kijelzőt és magas képfrissítési frekvenciát támogató hubja, amely okoskijelzővel is rendelkezik, így a látványtól a felhasználói élményig minden tekintetben zökkenőmentes működést biztosít.

A hub kompatibilis konfigurációk esetén akár 240 Hz-es képfrissítést is támogat: egyetlen kijelzőnél 4K/144 Hz vagy 2K/240 Hz, két kijelzőnél pedig akár 4K/120 Hz vagy 2K/240 Hz érhető el (beleértve a kiterjesztett megjelenítési módot is). Kifejezetten magas képfrissítésű monitorokhoz, többmonitoros munkaállomásokhoz, gamer laptopokhoz és tartalomgyártó rendszerekhez tervezték.

A beépített, 2 hüvelykes TFT-kijelző az egyébként jellegtelen fekete dobozt az íróasztal látványos elemévé varázsolja: valós időben jeleníti meg a töltési teljesítményt, az adatátviteli sebességet, a hőmérsékletet, a portok kihasználtságát és a csatlakozási állapotot.

A hub csatlakozóinak mintegy 80%-a a hátoldalon kapott helyet, míg a gyakran használt portok elöl találhatók; ezt az elrendezést a látható kábelrengeteg csökkentése érdekében alakították ki. A 700 mm-es uplink kábel rugalmasabb elhelyezést tesz lehetővé – például monitor mellett, az íróasztal oldalán vagy laptopállvány alatt –, a tépőzáras kábelrendező megoldás pedig hozzájárul a rendezettebb, egyetlen kábelt igénylő kialakításhoz.

Javasolt bruttó fogyasztói ár: 99,99 euro, Magyarországon az idei évben várható.

Anker Nano univerzális töltő (4 az 1-ben, 100 W, intelligens kijelző) (140A)

Az Anker Nano univerzális töltő egy kifejezetten nemzetközi utazásokhoz tervezett, kompakt, „minden egyben” megoldás, amely több hagyományos töltőeszköz funkcióját egyesíti egyetlen, több mint 200 országban használható készülékben.

A beépített csatlakozórendszer lehetővé teszi a különböző nemzetközi szabványok közötti váltást magán a töltőn, így az utazóknak nincs szükségük külön adapterekre a töltőegység mellett. A három USB-C és egy USB-A port révén egyszerre négy eszköz tölthető; a PowerIQ 4.0 intelligens energiaelosztó technológia dinamikusan osztja el a teljesítményt, előnyben részesítve a nagyobb energiaigényű eszközöket. Az USB-C1 és USB-C2 portok egyenként akár 100 wattos teljesítményt is biztosítanak, lehetővé téve a laptopok teljes sebességű töltését.

Az intelligens feszültségfelismerő rendszer – amely 100 és 275 volt közötti széles tartományban működik – automatikusan azonosítja a helyi hálózati feszültséget, és az adatokat egy 1,3 hüvelykes LCD-kijelzőn jeleníti meg, így az utazók pontosan nyomon követhetik a töltést ismeretlen elektromos környezetben is. A kompakt, lapos csatlakozódugó-kialakításnak köszönhetően a töltő szorosan illeszkedik a falhoz, így stabilabb marad a régebbi vagy lazább szerkezetű szállodai konnektorokban is.

A töltő méretei megközelítőleg 95 x 50,3 x 40,3 mm, súlya pedig körülbelül 262 gramm. A biztonsági funkciók közé tartozik az ActiveShield 4.0 technológia, a túlfeszültség-védelem, a rendellenes töltési körülmények esetén történő automatikus kikapcsolás, valamint az NRTL biztonsági tanúsítvány.

Anker Nano töltőállomás (6 az 1-ben, 150 W, kompakt) (1A05)

Az Anker Nano töltőállomás asztali szintű töltési teljesítményt kínál kompakt, utazáshoz ideális kivitelben, így egyetlen fali aljzatból akár hat eszköz számára is központi töltőpontot hoz létre.

A négy USB-C és két USB-A port révén akár hat eszköz is tölthető egyszerre, összesen akár 150 wattos teljesítménnyel. Az USB-C1 és USB-C2 portok egyenként akár 100 wattos teljesítményt is biztosítanak laptopok töltéséhez, a PowerIQ 4.0 dinamikus teljesítményelosztó technológia pedig intelligensen osztja el az energiát a csatlakoztatott eszközök között: előnyben részesíti a nagy energiaigényű eszközöket, és a teljesítményt az eszközök csatlakoztatásának vagy leválasztásának megfelelően szabályozza. Kifejezetten olyan környezetekhez tervezték, ahol több eszköz verseng a korlátozott számú konnektorért – például szállodai szobákban, repülőtereken, várótermekben, vasútállomásokon, közösségi irodákban vagy családi utazások során.

English Summary

Anker has unveiled six new charging products at the IFA trade show in Berlin, introducing a new generation of intelligent charging solutions. The company’s 2026 lineup goes beyond charging speed by using smart device recognition to automatically adjust power delivery to the needs of each connected device. The new products also focus on battery protection and heat management, while built-in displays provide real-time information about charging performance, temperature and battery status. The MagGo Power Bank 2 Pro offers up to 25W Qi2.2 wireless charging, while the Laptop Charger Pro combines 100W GaN charging with intelligent charging modes designed to help extend battery life. The MagStand charging station adds active cooling and 3-in-1 functionality, while the desktop USB-C hub combines high-refresh-rate multi-monitor support with an integrated smart display. For travellers, Anker has also introduced a 4-in-1 universal charger supporting more than 200 countries and a compact 6-in-1 charging station capable of powering up to six devices simultaneously. Together, the new products highlight Anker’s vision of making charging not only faster, but also smarter, cooler and more adaptable.