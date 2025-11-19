Prémium QD-OLED élmény elérhető áron

2025. november 19.

A Philips Monitors örömmel mutatja be legújabb modelljét, a Philips Evnia 27M2N6501L-t, egy 27 hüvelykes (26,5" / 67,3 cm) QD-OLED monitort, amelyet a játék, a szórakozás, a tartalomkészítés és sok más terület rajongóinak terveztek. A készülék a csúcstechnológiát, a lenyűgöző teljesítményt és a megfizethetőséget ötvözi, így mindenki számára elérhetővé teszi a prémium vizuális élményt.

 

Főbb jellemzők:

 

• QD-OLED technológia: rendkívüli vizuális élményt biztosít, élénk színekkel és mély feketékkel.

• QHD 2560 x 1440 felbontás: kristálytiszta, részletgazdag és pontos képek.

• Ultragyors 240 Hz-es képfrissítés: sima, akadozásmentes játékélmény még intenzív akciójátékoknál is.

• G-Sync kompatibilitás: szakadozás nélküli, folyamatos játékmenet.

• AI-alapú Ambiglow: gazdag, magával ragadó fény- és színeffektusokat biztosít.

• HDMI 2.1 csatlakozás: egyszerűen csatlakoztathatók konzolok és számítógépek a maximális teljesítmény érdekében.

• 3 éves OLED garancia és USB-s firmware-frissítés a nyugodt használatért.

 

„Az Evnia 27M2N6501L nem csupán specifikációiban, hanem a felhasználói élményben is mérföldkő,” – mondja César Reyes Acosta, a MMD fogyasztói monitorok vezető termékmenedzsere. „A QD-OLED tisztasága és kontrasztja minden képkockánál lenyűgöző, a 240 Hz-es frissítés pedig gördülékeny játékot biztosít. Az elegáns, jellegzetes kialakítás tökéletesen visszaadja az Evnia szellemiségét: inspiráló, prémium technológia mindenki számára.”

 

 

Kivételes játékélmény elérhető áron

 

A QD-OLED technológia magával ragadó vizuális élményt nyújt, általában magas áron, de a Philips Evnia 27M2N6501L a luxusélményt szélesebb közönség számára teszi elérhetővé. A kijelző a kvantumpont-technológia és az OLED-panel előnyeit ötvözi, így gazdag színek, mély feketések és korlátlan látószög garantálja a magával ragadó vizuális élményt.

 

Az ultragyors 240 Hz-es képfrissítés révén a játék sima, szellemkép- és rángásmentes marad, miközben a Smart Crosshair, Stark ShadowBoost és Smart Sniper funkciók tovább fokozzák a játékélményt. Az AI-alapú Ambiglow elemzi a bejövő képet, és körülölelő fényhatást hoz létre, így a látvány még magával ragadóbb.

 

A Quad HD felbontás (2560 x 1440), a High Dynamic Range, az 1,07 milliárd szín és a valós 10 bites színmélység minden vizuális tartalmat élethűvé és simává tesz, legyen szó játékról, filmnézésről, profi grafikai munkáról, CAD-CAM vagy 3D tervezésről.

 

Kapcsolódás és testreszabhatóság minden tevékenységhez

 

A Philips Evnia 27M2N6501L a testreszabhatóság, csatlakoztathatóság és kényelem terén is kiemelkedik. Az Evnia Precision Center lehetővé teszi a játék egyéni beállítását, a MultiView egyszerre több eszköz kezelését teszi lehetővé, a HDMI 2.1 pedig a maximális frissítési sebességet és felbontást biztosítja. A hároméves gyártói garancia az OLED és QD-OLED beégés elleni védelmet is tartalmazza.

 

Emellett a LowBlue mód, a Flicker-Free technológia, valamint a teljesen állítható állvány garantálja, hogy a képernyő előtt töltött idő kényelmes és szemkímélő legyen.

 

Ár és elérhetőség

 

A Philips Evnia 27M2N6501L december elejétől kapható, ajánlott fogyasztói ára 419 euró.

 

 

English Summary

The Philips Evnia 27M2N6501L is a 27-inch QD-OLED monitor designed for gamers, content creators, and entertainment enthusiasts. It delivers stunning visuals with QHD resolution, true 10-bit colors, and High Dynamic Range, while the ultra-fast 240 Hz refresh rate ensures smooth, tear-free gameplay. Features like G-Sync compatibility, AI-enhanced Ambiglow, and HDMI 2.1 connectivity make it a versatile and immersive experience. Ergonomic design, MultiView functionality, and a 3-year OLED warranty provide comfort, flexibility, and peace of mind. The Evnia 27M2N6501L brings premium performance within reach, offering high-end technology at an accessible price.

 

Kulcsszavak: Philips Philips Evnia monitor Philips Monitors QD-OLED

