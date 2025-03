Sikeresen szerepelt a Samsung a nemzetközi dizájnversenyen

forrás: Prím Online, 2025. március 6. 19:34

Az iF Design Awards, amelyet 1953-ban alapítottak Die Gute Industrieform e.V. néven, kilenc kategóriában értékeli a dizájnokat, figyelembe véve azok funkcionalitását, egyediségét és hatását. A kategóriák közé tartozik a Terméktervezés, Csomagolástervezés, Kommunikációs dizájn, Belsőépítészet, Szakmai koncepció, Szolgáltatástervezés, Építészet, Felhasználói élmény (UX) és Felhasználói felület (UI).

„A mesterséges intelligencia alapú innovációk a dizájn erejével lehetőséget adnak arra, hogy megoldásaink és szolgáltatásaink a felhasználói igényekhez igazodjanak” – mondta TM Roh, a Samsung dizájnközpontjának elnöke és vezetője. „Célunk olyan termékek és szolgáltatások fejlesztése, amelyek összhangban vannak a felhasználók változó életvitelével, és ezáltal támogatják mindennapjaikat.”

Két Arany Díjat is nyert a Samsung a különböző életstílusokhoz illeszkedő, személyre szabott élményeket kínáló dizájnokkal. A Ballie, egy mesterséges intelligenciával működő otthoni robot személyi asszisztensként segíti a felhasználókat azzal, hogy önállóan közlekedik otthonukban, feladatokat végez és irányítja az otthoni készülékeket. Mivel folyamatosan tanul a felhasználói szokásokból, egyre személyre szabottabb és intelligensebb szolgáltatásokat nyújt.

A BOJAGI nevű innovatív csomagolási koncepciót a tradicionális koreai bojagi textil ihlette. Az újrahasznosított anyagokból készült csomagolás fenntarthatóan újrahasznosítható, és különböző formákhoz alkalmazkodik.

A Samsung összesen 58 díjat nyert el a különböző dizájnkategóriákban. A Ballie és BOJAGI Arany Díjak mellett a Samsung a Terméktervezés kategóriában is elismerést kapott a Bespoke AI Laundry Combo mosó- és szárítógépért, a Galaxy Ring okosgyűrűért, amely a felhasználók egészségének nyomon követésében segít, valamint a Neo QLED 8K tévékészülékért, amely az Infinity Air dizájnjának köszönhetően páratlan élményt nyújt.

Emellett más termékek és szolgáltatások is díjat nyertek, például a Hajlítható Galaxy AI UX, a Bespoke hűtőszekrény UX és a 2024-es Milánói Design Héten bemutatott Új Egyensúly (Newfound Equilibrium) kiállítás.

A Hajlítható Galaxy AI UX az élő fordítással lehetővé teszi a zökkenőmentes kommunikációt bármikor, bárhol, míg a Bespoke hűtőszekrény UX felhasználóbarát élményeket kínál, például élelmiszerlisták kezelése és csatlakoztatott eszközök irányítása. Az Új Egyensúly kiállítás a Samsung dizájnfilozófiáját mutatja be, amely az emberek és a technológia közötti harmóniát helyezi középpontba egy jobb jövő érdekében.

English Summary

Samsung won 58 awards at the prestigious iF Design Awards 2025, including two Gold Awards. The Ballie AI-powered personal assistant robot and BOJAGI, an innovative packaging concept for portable projectors, received special recognition. The iF Design Awards honor excellence in various categories such as product design, packaging, communication, and user experience. Samsung's success highlights their commitment to innovative, user-centered design across a wide range of products.