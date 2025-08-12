Sportautók ihlette luxus a csuklón – a Casio Edifice új szintre lép

forrás: Prím Online, 2025. augusztus 12. 12:03

A Casio új EFK-100 sorozata fontos mérföldkő az Edifice márka életében. Először jelenik meg a sportos, technológiai újításairól ismert Edifice kollekcióban egy automata, mechanikus – kézzel is felhúzható – óraszerkezettel felszerelt modell. „Ez a modell egyértelműen azoknak szól, akik egyszerre értékelik a hagyományos órakészítés mesterségét és a modern, innovatív anyagokat” – mondta Nagy Sándor, a Casio termékmenedzsere.

Az EFK-100-as automata szerkezete a viselés közben keletkező mozgásból nyeri az energiát. Egy, a szerkezethez rögzített rotor forgása feszíti meg a járórugót, ami biztosítja az óra működését – innen ered az "önfelhúzós" vagy automata elnevezés.

A fekete EFK-100XPB és az acél színű EFK-100CD modellek különlegessége a „kovácsolt karbon” (Forged Carbon) anyaghasználat, amely a motorsport világában is gyakori: rendkívül könnyű, mégis strapabíró. A szénszálas mintázat véletlenszerű elrendezése minden órát egyedivé tesz – így nincs két egyforma darab. Az acéltokos változatok (EFK-100CD és EFK-100D) fém csattal készülnek, míg a karbontokos EFK-100XPB sportos, fekete műanyagszíjat kapott. Ez utóbbi modell acél lünettája fekete ion-bevonattal rendelkezik, amely tökéletesen illeszkedik a karóra karakteréhez.

Az EFK-100D-2A, -3A és -7A modellek (azaz az EFK-100D sorozat) kovácsolt karbon hatású, texturált számlappal készülnek, és szálcsiszolt fémcsattal, amely selymes matt hatást és visszafogott eleganciát kölcsönöz. A zöld, kék és fehér számlapok harmóniában állnak a rozsdamentes acél kialakítással.

Az Edifice új korszaka

Az EFK-100 ötvözi az Edifice alapfilozófiáját – „Sebesség és Intelligencia” – egy precíz automata szerkezettel, amely akár 40 órás járástartalékot is biztosít. A szerkezetben 24 rubin csapágy gondoskodik a hosszabb élettartamról és az alacsonyabb súrlódásról – hasonlóan a sportautók finommechanikájához.

„Sokan, akik autórajongók, szeretik kézben tartani az irányítást. Egy kézi felhúzású mechanikus szerkezet tökéletesen passzol ehhez az életstílushoz” – emelte ki Tadasi Kodzsima, a Casio egyik terméktervezője.

Letisztult dizájn, prémium anyagok

Az EFK-100CD és a D-jelzésű modellek kompakt, 39 mm-es tokátmérővel rendelkeznek, visszafogott, sallangmentes dizájnnal. A sportosabb EFK-100XPB (műanyagszíjas) változat 40 mm-es méretű. Az egyszerű keret, a klasszikus hárommutatós elrendezés, a dátumkijelző és a dombornyomott indexek elegáns megjelenést kölcsönöznek az óráknak. A zafírkristály üveg nemcsak rendkívül karcálló, de a leolvashatóságot is javítja, emellett emeli az óra prémium érzetét. A teljes EFK-100 széria 10 bar nyomásig vízálló, így akár fürdéshez, zuhanyzáshoz is bátran viselhető.

A Casio ezzel a sorozattal új távlatokat nyit az Edifice márkán belül: az EFK-100 modellek technikai precizitást, modern anyaghasználatot és sportosan elegáns dizájnt kínálnak, egyaránt megszólítva a klasszikus órakultúra híveit és a jövőbe tekintő innováció kedvelőit.

English Summary

The new Casio Edifice EFK-100 series marks a significant milestone for the brand, introducing its first automatic, hand-windable mechanical movement in a traditionally sport-tech lineup. Combining classic watchmaking craftsmanship with modern materials like forged carbon, the EFK-100 models offer a unique aesthetic and exceptional durability. With features such as a 40+ hour power reserve, 24 jewel bearings, and sapphire crystal glass, these timepieces are built for both precision and longevity. The sleek, motorsport-inspired design is available in multiple variants, including stainless steel and carbon fiber cases. Stylish, functional, and water-resistant up to 10 bar, the EFK-100 is a bold leap forward in Edifice evolution.