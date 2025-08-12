Színpadra lép a technológia – így formálja át az opera jövőjét a Siemens

forrás: Prím Online, 2025. augusztus 12. 10:08

A Siemens és a Bajor Állami Opera közös projektje révén egy úttörő technológiai újítás jelent meg a müncheni Bajor Nemzeti Színházban, amely alapjaiban változtathatja meg a színházi akusztika tervezését és a próbák folyamatát. A megoldás középpontjában a digitális iker technológia áll – ez az ipari szektorban már jól ismert módszer most a zenészek, rendezők és karmesterek kezébe ad eszközt ahhoz, hogy még az első próba előtt valósághűen modellezhessék és optimalizálhassák a koncertterem hangzását.

Virtuális valóság a tökéletes akusztikáért

A rendszer egy részletes 3D akusztikai modell segítségével képes szimulálni a különféle hanghatásokat, zenekari elrendezéseket és teremkonfigurációkat. Virtuális valóság szemüvegek segítségével a felhasználók fizikailag bárhonnan kipróbálhatják, hogyan szólna a zene különböző pozíciókból – akár a zenekar, akár a közönség nézőpontjából. Ez nemcsak a próbák időigényét csökkenti, hanem a logisztikai költségeket is mérsékli, miközben biztosítja a művészi színvonal megőrzését.

Opera volt a kiindulópont

A technológiát először a 2024-es Salzburgi Fesztiválon mutatták be „Sound of Science” néven, majd a Müncheni Operafesztivál idejére újabb funkciókkal bővítették. Ma már nemcsak a terem konfigurációját lehet változtatni, hanem akár díszletek is beilleszthetők a szimulációba, illetve a zenekar elhelyezése is tetszés szerint módosítható. A rendszer realitását tovább fokozza, hogy Emilie Sierra, a Bajor Állami Opera szopránja, a Bajor Állami Zenekar kíséretével felénekelt egy szólamot, amit az alkalmazásba integráltak – ez még pontosabb hangzásértékelést tesz lehetővé.

Stephan Frucht, a Siemens Arts Program művészeti vezetője szerint a fejlesztést az egyre rövidebb próbafolyamatok és a növekvő logisztikai költségek hívták életre.

Mérnöki technológia a művészet szolgálatában

A digitális iker lényege, hogy egy fizikai teret vagy tárgyat digitálisan leképez, majd szimulációk révén vizsgálhatóvá tesz. Az ipari szereplők e technológia segítségével csökkentik költségeiket, optimalizálják az erőforrásokat és előre azonosíthatják a lehetséges problémákat. Ugyanez a szemlélet most a kulturális szektorban is utat tör: még a valós megvalósítás előtt lehetőség nyílik jobb döntéseket hozni.

A „Sound of Science” technológiai hátterét a Siemens Simcenter biztosítja – ez a cég saját szimulációs és tesztelési megoldásokat kínáló portfóliójának része. A rendszer képes feldolgozni a különböző akusztikai méréseket, kiszámítani a hanghullámok térbeli terjedését, és figyelembe venni az anyagok visszaverő képességét is – mindez lehetővé teszi a terem egyedi hangzásvilágának hű visszaadását.

Jelenleg a Siemens demonstrációs céllal biztosítja az alkalmazást a nemzetközi művészeti élet néhány kiválasztott szereplője számára. Bár a kereskedelmi bevezetés egyelőre nem szerepel a tervek között, az alkalmazás mögött álló szimulációs megoldások már most is elérhetők. A „Sound of Science” jól mutatja, milyen lehetőségeket nyit meg a technológia és a művészet összefonódása az előadóművészet jövője szempontjából.

English Summary

The Sound of Science is a groundbreaking collaboration between Siemens and the Bavarian State Opera, introducing digital twin technology to the world of performing arts. Using advanced 3D acoustic modeling and virtual reality, artists and directors can simulate and fine-tune concert hall acoustics before the first rehearsal even begins. This innovation significantly reduces preparation time and logistical costs while ensuring top-tier artistic quality. First introduced at the 2024 Salzburg Festival, the system now allows for dynamic stage setups, orchestra positioning, and even includes live-recorded vocal tracks for realistic testing. It's a powerful example of how engineering precision can elevate artistic expression.