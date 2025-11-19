Tedd különlegessé az ünnepeket a Samsung legújabb készülékeivel!

forrás: Prím Online, 2025. november 19. 20:55

A november hagyományosan az ünnepi készülődés időszakának kezdete, amikor egyre többen tudatosan választanak tartós, megbízható készülékeket. A Samsung idén is támogatja a felkészülést: a „Black Friday hetek” keretében egészen november végéig kedvezmények várják az érdeklődőket. A promóció november 28-án, pénteken 9 óráig tart, és a felhasználók a hivatalos webáruházban vagy a Shop App alkalmazásban válogathatnak a Samsung legnépszerűbb készülékei közül kiemelt akciókkal.

A modern élethez elengedhetetlen, hogy eszközeink zökkenőmentesen működjenek együtt. A Galaxy okostelefonok, tabletek és viselhető okoseszközök ebben nyújtanak segítséget, míg a Galaxy AI az ünnepi előkészületeket is egyszerűbbé teheti. A „Bekarikázással keresés a Google-lel” funkcióval például egy pillanat alatt megtudhatjuk, hol szerezhetjük be a kívánt ajándékot: elég egy képernyőn történő bekarikázás. A kép- és videószerkesztő eszközök lehetővé teszik a legszebb pillanatok lenyűgöző minőségben való megörökítését. A Galaxy Watch8 okosórákon elérhető Antioxidáns-index pedig segít a karotinoidszint nyomon követésében, így az egészséges étrend kialakításában és akár az ünnepi menü megtervezésében is hasznos társ lehet.

Az otthoni kikapcsolódás minősége – még a karácsonyi időszakban is – nagyban függ a körülöttünk lévő technológiától. Miért ne lehetne a Black Friday az az időszak, amikor olyan eszközöket választunk, amelyekkel az év vége valóban az élményekről szól? A Samsung legújabb TV készülékei, a Neo QLED 8K, The Frame Pro, Neo QLED 4K, OLED, The Frame és QLED modellek AI Felskálázás funkcióval a régi karácsonyi kedvenceknek is tűéles, gazdag színvilágú megjelenítést biztosítanak, így a családi mozizás igazi vizuális élménnyé válik. Az otthoni gaming szerelmesei a legújabb Smart Monitorokkal modernizálhatják szórakozási központjukat, ahol a gaming funkciók és a beépített streaming alkalmazások minden igényt kielégítenek. A „Black Friday hetek” alatt ezek az eszközök jelentős kedvezménnyel vásárolhatók meg, ráadásul a tévék esetében 15–80 ezer forint, a monitorok és gaming eszközök esetén pedig 8–20 ezer forintos készülékváltási kedvezmény is elérhető.

A Samsung a háztartási gépekre is gondolt, hogy az ünnepi készülődés könnyebb legyen. Az intelligens funkciókkal rendelkező hűtők, mosó- és szárítógépek leveszik a terhet a felhasználók válláról, miközben energiatakarékos és hatékony megoldásokat kínálnak. A háztartási gépekre szóló promóció részeként ráadásul 20 ezer forintos készülékváltási kedvezmény is igénybe vehető.

A „Black Friday hetek” 2025. november 10. 10:00 és november 28. 9:00 között zajlanak. A hivatalos webáruházban és a Shop Appban 150 000 Ft feletti kosárérték esetén a BFHETEK kód használatával az alábbi kedvezmények érhetők el:

• 15% kedvezmény a Galaxy eszközökre (okostelefonok, tabletek, viselhető eszközök)

• 10% kedvezmény a kiválasztott tévékre, projektorokra és audiovizuális eszközökre

• 10% kedvezmény a kiválasztott monitorokra és adathordozókra

• 10% kedvezmény a kiválasztott háztartási gépekre (hűtők, mosó- és szárítógépek, porszívók, konyhai eszközök)

English Summary

November marks the start of the holiday season, and Samsung is helping users prepare with its “Black Friday Weeks” promotion. Until November 28, customers can enjoy exclusive discounts on popular Galaxy smartphones, tablets, wearable devices, TVs, monitors, and home appliances through the official online store and Shop App. Galaxy devices and AI features make holiday preparations easier, from finding the perfect gifts to capturing memories in stunning quality. Samsung TVs and monitors elevate home entertainment, while smart appliances simplify household tasks, ensuring a more comfortable and enjoyable festive season. Special trade-in offers and additional discounts make this the perfect time to upgrade devices for a seamless and joyful holiday experience.