Új Bosch megoldások a szoftveralapú autózás élvonalából

forrás: Prím Online, 2025. május 28. 16:33

Stratégiai előrelépések Kínában

Kína ma már nemcsak a világ egyik legnagyobb autópiaca, hanem technológiai iránytű is az iparág számára. Az ország kiemelten a szoftveralapú mobilitás felé halad – egy olyan úton, amelyre a Bosch is ráállt. A vállalat mobilitási üzletága 2024-ben 15 milliárd eurós árbevételt ért el Kínában, ami a Bosch kínai bevételének több mint 80 százalékát teszi ki. Az új megrendelések 65 százaléka már a jövőt meghatározó területekre – az elektromos hajtásokra és a szoftveralapú járművekre – koncentrál.

„Kínában intenzív fejlesztésekkel vagyunk jelen, és sikereink igazolják stratégiánkat – különösen az infotainment, az elektromobilitás és a vezetéstámogató rendszerek területén” – mondta Stefan Hartung, a Robert Bosch GmbH igazgatóságának elnöke.

Kommunikálj az autóddal: AI cockpit a Bosch-tól

A jövő járművei egyre kevesebb, de annál nagyobb teljesítményű fedélzeti számítógéppel működnek. A Bosch olyan megrendeléseket kapott Kínában, amelyek mesterséges intelligenciával működő kezelőfelület (AI cockpit) kialakítására irányulnak. Ezek lehetővé teszik, hogy a sofőr természetes beszéddel kommunikáljon az autóval – mintha egy másik emberrel beszélne. Az AI cockpit sorozatgyártása még az idei évben elindul.

Rugalmas vezetéstámogató rendszer: világszinten elérhető

A Bosch új, szoftveralapú járművekhez fejlesztett portfóliójának része egy rugalmas modulrendszer, amely fejlett vezetéstámogató funkciókat kínál (ADAS). Ez a termékcsalád világszerte elérhető az autógyártók számára, segítve őket a gyors és költséghatékony sorozatgyártásban.

Kínában már hat gyártó, köztük a BAIC, a Dongfeng és a Jetour is megrendelte ezeket a rendszereket. A Bosch három előre konfigurált ADAS-opciót kínál, amelyek egyszerűen integrálhatók a különböző modellekbe – az alapmodellektől a prémium kategóriáig. A rendszer minden elemében megtalálható a mesterséges intelligencia: felismeri a környezetet, értelmezi a közlekedési helyzeteket, és előre kalkulál más járművek viselkedésével is. Bizonyos változatok 360 fokos kamerarendszert és nagy számítási kapacitást kínálnak, amelyek a városi forgalomban – sőt, jogilag engedélyezett esetekben – a kéz nélküli vezetést is lehetővé teszik.

Forradalom a fékezésben és a kormányzásban

A szoftveralapú mobilitás új hardvermegoldásokat is igényel. A Bosch új elektronikus fékrendszere (brake-by-wire) elektromos jeleken keresztül továbbítja a fékezési parancsokat, kiküszöbölve a mechanikus kapcsolatot a fékpedál és a fékrendszer között. Emellett folyik egy teljesen elektromechanikus változat fejlesztése is.

Hasonló előrelépés történt a kormányzás területén is: a steer-by-wire technológia elektromos kábelekkel helyettesíti a hagyományos kormányoszlopot. A Bosch Huayu Steering Systems vegyesvállalat három kínai gyártóval kötött szerződést ennek bevezetéséről, és az új rendszer gyártása még 2025-ben elindulhat.

Növekvő kereslet a hidrogénalapú hajtás iránt

A Bosch elektromos tengelye (e-Axle), amely az elektromos motort, az elektronikát és a hajtóművet egyesíti, különösen népszerű Kínában. Emellett egyre nagyobb igény mutatkozik a haszongépjárművekhez fejlesztett üzemanyagcellás rendszerek iránt is – a Bosch már több ezer ilyen hidrogénmodult szállított le kínai partnereinek.

English Summary

Bosch has introduced a new portfolio of software- and hardware-based solutions for driver assistance and automated driving, tailored to meet local market demands, including those in China. As a leading player in software-defined mobility, Bosch saw a 4% revenue increase in China last year, with over 65% of new orders focusing on electric powertrains and software-driven vehicles. The company is also developing AI-powered cockpits, advanced driver assistance systems (ADAS), and wire-based braking and steering technologies. These innovations are already being adopted by several Chinese manufacturers, and Bosch is also responding to growing demand for fuel cell systems in the commercial vehicle segment.