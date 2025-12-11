Új név alatt egyesíti biztonsági mentési alkalmazásait a QNAP

forrás: Prím Online, 2025. december 15. 16:44

A QNAP Systems, Inc. ma bejelentette, hogy biztonsági mentési alkalmazásait egységes márkaidentitás alá vonja össze: Hyper Data Protection (HDP) néven. Ez az összevonás túlmutat az átnevezésen – egy stratégiai lépést jelent a biztonsági mentési élmény javításában, lehetővé téve a felhasználóknak, hogy könnyen felismerjék a QNAP biztonsági mentési megoldásait és magabiztosan védjék meg adataikat a QNAP teljes, végpontok közötti adatvédelmi portfóliójával.

 

Egységes identitás az átfogó biztonsági mentési lefedettséghez

 

A QNAP biztonsági mentési megoldások teljes spektrumát kínálja, amelyek kiterjednek a számítógépekre és szerverekre, virtuális gépekre, SaaS-alkalmazásokra és WordPress weboldalakra. Ezzel az integrációval mostantól minden biztonsági mentési alkalmazás a Hyper Data Protection család alá tartozik, ami egyszerűsíti a termékfelismerést és erősíti a márka konzisztenciáját.

 

„A biztonsági mentési alkalmazások Hyper Data Protection családba történő összevonásával a felhasználók egyértelműen azonosíthatják a QNAP biztonsági mentési eszközeit és biztosak lehetnek abban, hogy bármilyen munkaterhelés vagy adattípus esetén a HDP átfogó és megbízható védelmet nyújt” — mondta Jack Wang, a QNAP termékmenedzsere.

 

Hyper Data Protection termékismertető

 

Zökkenőmentes áttérési folyamat

 

A HDP márkaidentitásra történő áttérés nem igényel további lépéseket a meglévő felhasználóktól:

 

• A jelenlegi alkalmazások és konfigurációk továbbra is teljesen működőképesek – nincs szükség újratelepítésre vagy migrálásra.

 

• A licencek és a biztonsági mentési feladatok továbbra is megszakítás nélkül működnek.

 

• A felhasználók egyszerűen csak a frissített termékneveket fogják látni a felhasználói felületen és a dokumentációban.

 

A QNAP továbbra is elkötelezett a biztonságos, rugalmas és nagy teljesítményű biztonsági mentési megoldások biztosítása iránt. A Hyper Data Protection több mint egy márkaátalakítás – a QNAP hosszú távú elkötelezettségét jelenti a végpontok közötti adatvédelem iránt, a biztonsági mentési portfólió folyamatos fejlesztésével.

 

 

English Summary

QNAP Systems, Inc. has unified its backup applications under a single brand, Hyper Data Protection (HDP). This move goes beyond a simple renaming, aiming to enhance the user experience and make QNAP’s data protection solutions easily recognizable. HDP now covers backups for computers, servers, virtual machines, SaaS applications, and WordPress websites, providing comprehensive end-to-end protection. Existing users can continue using their current applications, licenses, and backup tasks without any disruption. The rebranding reflects QNAP’s ongoing commitment to secure, reliable, and high-performance data protection.

 

Kulcsszavak: QNAP Hyper Data Protection biztonsági mentés adatvédelem felhasználói élmény végpontok közötti védelem adatbiztonság

