Új okosórák, táblagép és fülhallgatók a Huawei kínálatában

forrás: Prím Online, 2026. szeptember 3. 16:47

A Huawei Münchenben tartotta európai innovációs termékbemutató eseményét, amelyen a vállalat bemutatta azokat az új termékeket, amelyek 2026 őszén a magyar piacon is elérhetővé válnak. A bemutatott újdonságok között a viselhető eszközök, a táblagépek és az audio-termékek új modelljei egyaránt helyet kaptak.

A fejlesztések középpontjában a technológia, a letisztult design és a mindennapi használhatóság összehangolása áll. Az új eszközöket a Huawei úgy tervezte, hogy a sportolástól és az egészségkövetéstől kezdve a munkán át egészen a szórakozásig számos élethelyzetben természetesen illeszkedjenek a felhasználók mindennapjaiba.

Új generációs viselhető eszközök a mindennapokra

A Münchenben bemutatott termékek közül több újdonság 2026 őszén a magyar piacon is megjelenik. A viselhető eszközök kínálatát a HUAWEI WATCH GT 7 Series, a HUAWEI WATCH 6 Series és a HUAWEI WATCH D3 bővíti, amelyek különböző felhasználási igényekre kínálnak új lehetőségeket.

A HUAWEI WATCH GT 7 Series a sport- és egészségkövetés, valamint a mindennapi használat terén egyaránt új lehetőségeket kínál. A megújult kialakítás és a továbbfejlesztett funkciók az aktív életmódot és a sportolást egyaránt támogatják, miközben az óra a hétköznapi viseletbe is könnyen beilleszthető.

Egy év kihagyást követően tér vissza a HUAWEI WATCH 6 Series, amely a mindennapi használatot támogató funkciókat sport- és egészségkövetési lehetőségekkel ötvözi. A sorozat többféle méretben és kialakításban lesz elérhető, emellett olyan funkciókat is kínál, amelyek az önálló használatot támogatják.

A HUAWEI WATCH D3 középpontjában a vérnyomás követése áll. A következő generációs vérnyomásmérő okosóra európai CE-MDR orvostechnikai tanúsítással rendelkezik, és fizikai légpárnás mandzsettával támogatja az ambuláns vérnyomás-monitorozást (ABPM).

Technológia a kreativitás és a mobil munkavégzés támogatására

A Huawei új táblagéppel is bővítette európai termékportfólióját. A HUAWEI MatePad Pro 12-inch a hordozhatóságot és a kreatív munkavégzést helyezi a középpontba. A készülék 12 hüvelykes OLED PaperMatte kijelzőt kapott, amelyet a digitális jegyzetelést és a tollal történő munkavégzést támogató funkciók egészítenek ki.

A mindössze 4,7 milliméter vastag és 454 gramm tömegű táblagép kialakításánál a vékony, könnyű forma és a mobil használat egyaránt kiemelt szempont volt. A MatePad Pro így a munkavégzés és a kreatív feladatok mellett a mindennapi használat során is praktikus társ lehet.

Új audio-termékek a mindennapi használathoz

A müncheni európai termékbemutató részeként a Huawei új vezeték nélküli fülhallgató-sorozatot is bemutatott. A HUAWEI FreeBuds Neo Series megújult kialakítással és a mindennapi használatra fókuszáló hangélménnyel érkezik.

Az új audio-termékek jól illeszkednek a Huawei azon törekvésébe, hogy a technológia minél természetesebben kapcsolódjon a felhasználók mindennapjaihoz. A vállalat célja, hogy eszközei ne csupán önálló technológiai termékekként jelenjenek meg, hanem a különböző élethelyzetek szerves és természetes részeivé váljanak.

Az IDC piackutató vállalat nemrég közzétett, 2026 első félévére vonatkozó jelentése szerint a Huawei továbbra is meghatározó szereplője a globális viselhetőeszköz-piacnak. A vállalat a szállítmányok alapján az első helyen áll, piaci részesedése pedig meghaladja a 20 százalékot.

Elérhetőség

A Münchenben bemutatott új termékek 2026 őszétől fokozatosan válnak elérhetővé a magyar piacon. A magyarországi árakról, pontos elérhetőségről és a bevezetés további részleteiről a Huawei a hazai termékbemutatók során ad majd tájékoztatást.

English Summary

Huawei unveiled its latest innovations at its European product launch event in Munich, showcasing new devices set to arrive in Hungary in autumn 2026. The new portfolio includes the HUAWEI WATCH GT 7 Series, HUAWEI WATCH 6 Series and HUAWEI WATCH D3, alongside the HUAWEI MatePad Pro 12-inch and the new HUAWEI FreeBuds Neo Series. The latest products combine advanced technology, refined design and practical features aimed at supporting users across sports, health tracking, work and entertainment. The HUAWEI WATCH D3 focuses on blood pressure monitoring, while the MatePad Pro 12-inch is designed for mobile productivity and creative work. With these launches, Huawei continues to expand its ecosystem of smart devices and strengthen its position in the global wearable technology market.