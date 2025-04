Új szintre lép az AI innováció: A HONOR és a Google Cloud partnersége

forrás: Prím Online, 2025. április 17. 16:41

HONOR ALPHA TERV: Az AI innovációk felé vezető út

Márciusban a HONOR bemutatta ambiciózus HONOR ALPHA TERVÉT, amelynek célja, hogy globális vezető szereplővé váljon az AI eszközök piacán. A Google Cloud-dal való együttműködés az ALPHA TERV egyik alappillére, biztosítva a legmodernebb AI infrastruktúra és szakértelem hozzáférhetőségét, amelyek elengedhetetlenek a jövőbeli, valóban intelligens okostelefonok fejlesztéséhez. A HONOR elkötelezett amellett, hogy olyan partnerekkel, mint a Google Cloud, áttörje a technológiai határokat és közösen egy új paradigmát alakítson ki az AI alapú eszközök számára. Ez az együttműködés az első lépés a HONOR ALPHA TERV céljainak megvalósításában.

A Google Cloud-dal való szoros együttműködés lehetővé teszi a HONOR számára, hogy mélyebben integrálja az AI funkciókat okostelefonjaiba, tovább bővítve azok képalkotási képességeit. A két vállalat közötti partnerség folytatásaként új AI funkciók kerülnek piacra, amelyek várhatóan nagy érdeklődésre tartanak számot a felhasználók körében.

Eric Fang, a HONOR termékfejlesztési igazgatója a Google Cloud Next 2025 panelbeszélgetésén

AI-festés: Az utómunka újradefiniálása a mesterséges intelligencia világában

Eric Fang egy panelbeszélgetés során bemutatta a HONOR egyik legújabb AI funkcióját, az AI-festést, amely a HONOR AiMAGE készletének része. Ez az innovatív megoldás a Google Imagen modellt használva lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy fényképeiket akár kétszeresére nagyítsák, újrakomponálják és elforgassák anélkül, hogy előzetes beállításokra lenne szükségük.

"Az AI-festés mindent megváltoztat" – fogalmazott Eric Fang. "A felhasználók mostantól csak arra kell összpontosítsanak, hogy megörökítsék a pillanatot, nem kell többé a tökéletes kompozíción aggódniuk. Az optimalizált generatív kitöltés garantálja, hogy a kiterjesztett képek zökkenőmentesen illeszkedjenek, még összetett jelenetek, például épületek vagy tájképek esetében is."

AI-radír: Egyszerű képszerkesztés

A HONOR és a Google Cloud együttműködésének másik figyelemre méltó újítása az AI-radír. Ez a hatékony eszköz lehetővé teszi, hogy a felhasználók néhány érintéssel eltávolítsák a nem kívánt objektumokat fényképeikről. Az Imagen fejlett AI technológiájának alkalmazásával az eltávolított területek realisztikusan és kontextushoz illeszkedően töltődnek fel, minimalizálva az AI hallucinációk előfordulását.

Az AI globális elérhetősége

A HONOR elkötelezettsége, hogy az AI-t mindenki számára elérhetővé tegye, a Cloud Next rendezvény egyik központi témája volt. A Google Cloud fejlett infrastruktúrájának és AI képességeinek kihasználásával a HONOR célja, hogy olyan funkciókat kínáljon a felhasználóknak, amelyek gazdagítják mindennapi életüket. Ennek érdekében a HONOR azon dolgozik, hogy az AI alapú funkciókat ne csak prémium, hanem középkategóriás eszközein is elérhetővé tegye. Az április elején bemutatott HONOR 400 Lite például már tartalmazza az AI-festés, AI-radír és AI-felméretezés funkciókat.

"Az AI demokratizálása a küldetésünk középpontjában áll" – mondta Eric Fang. "A célunk, hogy a fejlett AI funkciók mindenki számára elérhetőek legyenek, és így felszabadítsuk az intelligens technológia teljes potenciálját egy okosabb jövő érdekében."

Stratégiai mérföldkő az AI-vezérelt felhasználói élményekben

A HONOR és a Google Cloud közötti együttműködés új mérföldkőhöz érkezett a csúcstechnológia és a kivételes felhasználói élmények iránti elkötelezettségben. A Google Cloud Next 2025-ön bemutatott AI funkciók mellett ez a partnerség hangsúlyozza a HONOR proaktív, jövőorientált megközelítését az AI integrálása terén. A globális technológiai óriásokkal, mint a Google Cloud, folytatott szoros együttműködés révén a HONOR megerősíti elkötelezettségét az innováció határainak kitolása mellett, és azon dolgozik, hogy intuitív, erőteljes és valóban intelligens eszközöket biztosítson, amelyek előre látják a felhasználók igényeit. Ez az együttműködés a HONOR elkötelezettségét tükrözi az AI átalakító erejébe vetett hitük és a mobiltechnológia jövőjére vonatkozó víziójuk iránt.

A HONOR és a Google Cloud AI segítségével fejlesztett új generációs eszközök és funkciók

Eric Fang beszélt a közeljövőben bemutatásra kerülő eszközökről is, amelyek még fejlettebb AI funkciókat kínálnak, és izgalmas új élményeket ígérnek a felhasználóknak. A HONOR és a Google Cloud szoros együttműködésének eredményeként új termékek várhatóak 2025 májusában, melyek között olyan eszközök is szerepelnek, amelyek a Google csúcstechnológiás Veo videógenerálási megoldásával készítenek szinte valósághű mozgásábrázolásokat. Ezen kívül a HONOR új, fejlettebb irodai eszközöket is kínál a Google Gemini segítségével, amelyek a felhasználók hatékonyságát növelik, és segítik a mindennapi munkafolyamatokat.

A HONOR és a Google Cloud közötti együttműködés továbbra is elősegíti az eszközök és a felhő AI kombinációjának innovációját, új mércét állítva az intelligens eszközök számára. A két vállalat közösen dolgozik a jövő AI funkcióinak fejlesztésén, hogy valóban intelligens okostelefonokat hozzanak létre, amelyek kielégítik a felhasználók igényeit és hatással vannak a globális piacokra.

English Summary

HONOR, a leader in AI-powered ecosystems, continues its collaboration with Google Cloud, announced at Cloud Next 2025. This partnership focuses on pushing the boundaries of innovation in intelligent devices and user interactions. HONOR integrates advanced AI features like AI-Painting and AI-Erase into its smartphones, enhancing user experiences. The HONOR ALPHA PLAN, powered by Google Cloud, aims to democratize AI, making cutting-edge technology accessible to all, from flagship to mid-range devices. This collaboration marks a significant step in shaping the future of AI-driven user experiences.