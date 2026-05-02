Utazásra tervezve, mindennapokra hangolva – itt a Space 2 fejhallgató

forrás: Prím Online, 2026. május 2. 12:00

A soundcore, az Anker Innovations audio márkája áprilisban új modellel bővíti hazai portfólióját: érkezik a soundcore Space 2 fejhallgató. Az eszközt elsősorban utazáshoz tervezték, ugyanakkor a mindennapok során is kiválóan megállja a helyét. Ezt a fejlett, négylépcsős aktív zajszűrés (4 stage ANC), a kényelmes, egész napos viseletet biztosító kialakítás, a tiszta hívásminőség és a hosszú akkumulátor-üzemidő együttesen teszi lehetővé.

 

A Space 2 továbbfejlesztett zajszűrő rendszere kifejezetten az alacsony frekvenciájú zajok csökkentésére lett optimalizálva, így hatékonyan mérsékli például a repülőgépek folyamatos, mély hangját. A négyszintű aktív zajszűrés menet közben automatikusan alkalmazkodik a környezethez, hogy mindig optimális teljesítményt nyújtson – legyen szó repülőgépmotorokról, buszok zajáról vagy zsúfolt irodai környezetről.

 

A hosszan tartó használatra tervezett fejhallgató ergonomikus kialakítást és puha memóriahab párnázást kapott, amely kényelmes viseletet biztosít egész nap.

 

Hangzás tekintetében a Space 2 tiszta és részletgazdag audioélményt kínál a dupla rétegű membránnal ellátott meghajtóknak köszönhetően. A 40 mm-es meghajtók selyem membránt és fém-kerámia réteget kombinálnak, így erőteljes basszust, tiszta énekhangot és kristálytiszta magas hangokat biztosítanak, műfajtól függetlenül.

 

 

A modell Smart Wearing Detection funkcióval is rendelkezik, amely automatikusan vezérli a lejátszást: a zene elindul, amikor a felhasználó felveszi, és megáll, amikor leveszi a fejhallgatót.

 

Hívások során a három mikrofon és az AI-alapú zajcsökkentés gondoskodik arról, hogy a beszélgetések tisztán és érthetően hallhatók legyenek.

 

Az üzemidő is kiemelkedő: aktív zajszűréssel akár 50 óra, anélkül pedig akár 70 óra használatot kínál. Ha az akkumulátor lemerül, már egy 5 perces gyorstöltés is akár 4 órányi további zenehallgatást biztosít.

 

 

A HearID 3.0 technológia révén a felhasználók személyre szabhatják a hangzást, mivel a rendszer felméri a hallásukat, és ehhez igazítja az audio beállításokat.

 

A fejhallgató jelenleg fehér színben érhető el az iPON és a Notebook.hu kínálatában, hamarosan pedig fekete változatban is megjelenik, valamint további kiskereskedelmi partnereknél is kapható lesz. A javasolt bruttó fogyasztói ár 54 290 forint.

 

 

English Summary

Soundcore, the audio brand of Anker Innovations, is expanding its Hungarian lineup with the new Soundcore Space 2 headphones in April. Designed primarily for travel, the headset also performs excellently in everyday use thanks to its advanced four-stage active noise cancellation, comfortable all-day fit, and long battery life. The upgraded ANC system is optimized for reducing low-frequency noise, making it especially effective against the constant rumble of airplanes, buses, and busy environments. It delivers high-quality sound through 40 mm dual-layer drivers, ensuring deep bass, clear vocals, and crisp highs. With up to 50 hours of playback with ANC on (70 hours without it) and fast charging support, the Space 2 combines performance, comfort, and convenience.

 

Kulcsszavak: Anker Anker Innovations soundcore fejhallgató

Kapcsolódó cikkek

További kapcsolódó cikkek...

A soundcore, az Anker Innovations audio márkája áprilisban új modellel bővíti hazai portfólióját: érkezik a soundcore Space 2 fejhallgató. Az eszközt elsősorban utazáshoz tervezték, ugyanakkor a mindennapok során is kiválóan megállja a helyét. Ezt a fejlett, négylépcsős aktív zajszűrés (4 stage ANC), a kényelmes, egész napos viseletet biztosító kialakítás, a tiszta hívásminőség és a hosszú akkumulátor-üzemidő együttesen teszi lehetővé.

Power bank a fedélzeten: így kerüld el a reptéri kellemetlenségeket

Az Anker összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hordozható töltőeszközökről, amelyekre érdemes odafigyelni repülőút előtt. A power bankok és egyéb töltők ma már az utazás alapvető kiegészítői, ugyanakkor a légi közlekedés során szigorú szabályozás vonatkozik rájuk. Az előírások ismerete segít elkerülni a kellemetlenségeket a reptéri ellenőrzések során, és hozzájárul a zavartalan utazáshoz.

2026. április 25. 13:35

Profikra hangolva: a Sony fejhallgatója a VALORANT élvonalában

A Sony örömmel jelenti be, hogy a 2026-os szezonra partnerségre lépett a VALORANT Champions Tour (VCT) EMEA-val, amelynek keretében az INZONE H9 II lesz a versenysorozat hivatalos fejhallgatója.

2026. április 23. 19:44

A Samsung bizonyítja: a prémium technológia és a kisebb kibocsátás kéz a kézben jár

A Samsung Electronics bejelentette, hogy a 2026-os tévé- és hangprojektor-portfóliójának 34 modellje megszerezte a németországi, nemzetközileg elismert TÜV Rheinland tanúsító szervezet két környezetvédelmi minősítését: a Product Carbon Footprint (Termék karbonlábnyom) és a Product Carbon Reduction (Csökkentett szén-dioxid-kibocsátású termék) tanúsítványokat. Az elismerés újfent igazolja a vállalat azon törekvését, hogy csúcskategóriás eszközeinek szén-dioxid-kibocsátását folyamatosan csökkentse.

2026. április 22. 18:19

Prémiumra váltanak a magyarok: rekordforgalmat hozott a felújított techpiac

A 2025 áprilisától az idei áprilisig tartó pénzügyi évben a startup négy országban 100,7 millió eurós (kb. 38–40 milliárd Ft) árbevételt ért el, ami ~25%-os növekedés. A felújított laptopok és okosórák eladása egy év alatt megduplázódott, és egyre inkább a prémium termékeket választják. A régióban Magyarország vezet az online fizetésekben, a rendelések kétharmadát pedig csomagautomatákból veszik át.

2026. április 22. 13:19

