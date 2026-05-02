Utazásra tervezve, mindennapokra hangolva – itt a Space 2 fejhallgató
A soundcore, az Anker Innovations audio márkája áprilisban új modellel bővíti hazai portfólióját: érkezik a soundcore Space 2 fejhallgató. Az eszközt elsősorban utazáshoz tervezték, ugyanakkor a mindennapok során is kiválóan megállja a helyét. Ezt a fejlett, négylépcsős aktív zajszűrés (4 stage ANC), a kényelmes, egész napos viseletet biztosító kialakítás, a tiszta hívásminőség és a hosszú akkumulátor-üzemidő együttesen teszi lehetővé.
A Space 2 továbbfejlesztett zajszűrő rendszere kifejezetten az alacsony frekvenciájú zajok csökkentésére lett optimalizálva, így hatékonyan mérsékli például a repülőgépek folyamatos, mély hangját. A négyszintű aktív zajszűrés menet közben automatikusan alkalmazkodik a környezethez, hogy mindig optimális teljesítményt nyújtson – legyen szó repülőgépmotorokról, buszok zajáról vagy zsúfolt irodai környezetről.
A hosszan tartó használatra tervezett fejhallgató ergonomikus kialakítást és puha memóriahab párnázást kapott, amely kényelmes viseletet biztosít egész nap.
Hangzás tekintetében a Space 2 tiszta és részletgazdag audioélményt kínál a dupla rétegű membránnal ellátott meghajtóknak köszönhetően. A 40 mm-es meghajtók selyem membránt és fém-kerámia réteget kombinálnak, így erőteljes basszust, tiszta énekhangot és kristálytiszta magas hangokat biztosítanak, műfajtól függetlenül.
A modell Smart Wearing Detection funkcióval is rendelkezik, amely automatikusan vezérli a lejátszást: a zene elindul, amikor a felhasználó felveszi, és megáll, amikor leveszi a fejhallgatót.
Hívások során a három mikrofon és az AI-alapú zajcsökkentés gondoskodik arról, hogy a beszélgetések tisztán és érthetően hallhatók legyenek.
Az üzemidő is kiemelkedő: aktív zajszűréssel akár 50 óra, anélkül pedig akár 70 óra használatot kínál. Ha az akkumulátor lemerül, már egy 5 perces gyorstöltés is akár 4 órányi további zenehallgatást biztosít.
A HearID 3.0 technológia révén a felhasználók személyre szabhatják a hangzást, mivel a rendszer felméri a hallásukat, és ehhez igazítja az audio beállításokat.
A fejhallgató jelenleg fehér színben érhető el az iPON és a Notebook.hu kínálatában, hamarosan pedig fekete változatban is megjelenik, valamint további kiskereskedelmi partnereknél is kapható lesz. A javasolt bruttó fogyasztói ár 54 290 forint.
English Summary
Soundcore, the audio brand of Anker Innovations, is expanding its Hungarian lineup with the new Soundcore Space 2 headphones in April. Designed primarily for travel, the headset also performs excellently in everyday use thanks to its advanced four-stage active noise cancellation, comfortable all-day fit, and long battery life. The upgraded ANC system is optimized for reducing low-frequency noise, making it especially effective against the constant rumble of airplanes, buses, and busy environments. It delivers high-quality sound through 40 mm dual-layer drivers, ensuring deep bass, clear vocals, and crisp highs. With up to 50 hours of playback with ANC on (70 hours without it) and fast charging support, the Space 2 combines performance, comfort, and convenience.
