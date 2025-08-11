Villámgyors válaszidő, lélegzetelállító kép: itt a Samsung új OLED játékmonitora
A Samsung bejelentette legújabb, 500 Hz-es frissítési frekvenciával rendelkező OLED gamer monitorának, az Odyssey OLED G6-nak a nemzetközi bevezetését. A 27 colos csúcskategóriás kijelző 2025. augusztus 11-től Magyarországon is elérhetővé válik, 429 900 forintos ajánlott fogyasztói áron a Samsung hivatalos webáruházában.
A gyártó ezzel a modellel új szintre emelheti a játékélményt: 0,03 ms (GTG) válaszidő, QD-OLED technológia, és QHD (2560×1440) felbontás gondoskodik a tűéles, folyamatos képről még a legintenzívebb jelenetek során is.
„A Samsung továbbra is úttörő szerepet tölt be a gaming monitorok piacán, és olyan technológiai újításokat kínál, amelyek újradefiniálják a játékélményt” – mondta Hoon Chung, a Samsung vizuális kijelzők üzletágának ügyvezető alelnöke. – „Az Odyssey OLED G6 révén a gamerek világszerte megtapasztalhatják a kijelzőtechnológia következő generációját.”
Sebesség és látvány kompromisszumok nélkül
Az Odyssey OLED G6 a Samsung első olyan monitora, amely 500 Hz-es képfrissítéssel érkezik, ami kiemelkedő teljesítményt nyújt az e-sportok és gyors tempójú játékok szerelmeseinek. A VESA DisplayHDR True Black 500 tanúsítvány garantálja a mély feketék és élénk színek megjelenítését, míg az NVIDIA G-SYNC kompatibilitás és az AMD FreeSync Premium Pro támogatás gondoskodik a szakadásmentes, gördülékeny játékélményről.
Készen áll a hosszú játékmenetekre
A monitor kialakításánál a hosszan tartó használhatóság is kiemelt szempont volt. Az 1000 nites csúcsfényerő, valamint a Samsung tükröződésmentes (Glare Free) technológiája minimálisra csökkenti a zavaró fényvisszaverődéseket. Az OLED Safeguard+ védelem pedig segít megelőzni a beégést még intenzív, folyamatos használat mellett is.
Kiváló színpontosság, élethű látvány
A kijelző Pantone Hitelesített tanúsítvánnyal rendelkezik, így több mint 2100 Pantone szín és több mint 110 bőrtónus pontos megjelenítésére képes. A QD-OLED technológia révén a játékvilágok még látványosabbá és valósághűbbé válnak – pontosan úgy, ahogyan azt a fejlesztők megálmodták.
Elérhetőség Magyarországon
Az Odyssey OLED G6 2025. augusztus 11-től vásárolható meg a Samsung webáruházában, 429 900 Ft-os ajánlott fogyasztói áron.
English Summary
Samsung has announced the international launch of its groundbreaking 500Hz OLED gaming monitor, the Odyssey OLED G6, which will be available in Hungary starting August 11. This 27-inch QD-OLED display offers an ultra-fast 0.03ms (GTG) response time and QHD (2560×1440) resolution for incredibly smooth and sharp visuals. With support for both NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium Pro, it ensures tear-free, immersive gameplay. The monitor is certified with VESA DisplayHDR True Black 500 and Pantone Validated, guaranteeing rich colors and deep blacks. Designed for long gaming sessions, it also features Samsung’s Glare-Free technology and OLED Safeguard+ to reduce reflections and prevent burn-in.
Irodatechnika ROVAT TOVÁBBI HÍREI
Bemutatkozott a világ első negyedik generációs OLED játékkijelzője
Az LG Electronics (LG) leleplezte legújabb prémium gaming monitorát, az UltraGear 27GX700A-t – a világ első olyan játékkijelzőjét, amely a negyedik generációs Tandem OLED technológiát és a VESA DisplayHDR True Black 500 tanúsítványt is magáénak tudhatja. A profi játékosok igényeire szabott 27 hüvelykes modell kiemelkedő fényerővel, lenyűgöző képminőséggel és villámgyors teljesítménnyel érkezik, és idén ősszel már Magyarországon is elérhető lesz.
Világszinten a csúcson: Platina minősítést kapott a TPV Technology
Újabb mérföldkőhöz érkezett a TPV Technology – a világ vezető kijelzőgyártója, amely olyan neves monitor márkák mögött áll, mint az AOC és az MMD Monitors & Displays. A vállalat elnyerte az iparág egyik legmegbízhatóbb fenntarthatósági minősítőjének, az EcoVadis-nak a legmagasabb szintű, Platina minősítését. Ezzel a világ legfenntarthatóbb vállalatai közötti elit klubba, a legjobb 1%-ba került.
Jövőbiztos képernyők: a Samsung vizuális eszközei megfelelnek az EU új RED-irányelvének
A Samsung bejelentette, hogy legújabb televíziói, monitorjai és üzleti kijelzői megfelelnek az Európai Unió Rádióberendezésekről szóló irányelveinek (Radio Equipment Directive – RED), beleértve a 2025. augusztus 1-jétől érvényes kibővített kiberbiztonsági előírásokat is.
Az IEM Köln 2025-en debütál a világ leggyorsabb gaming monitora!
Az AGON by AOC, a világ vezető gaming monitor márkája, bemutatja két új, 24,1 hüvelykes (61,21 cm) e-sport monitort, amelyek 600 Hz-es frissítési sebességgel, és akár 610 Hz-re túlhúzható képfrissítéssel a világ leggyorsabb LCD kijelzőinek élvonalába lépnek. Az AGON PRO CS24A, amely a Counter-Strike 2 játékkal együttműködve készült, valamint az AGON PRO AG246FK6, az e-sport technológia csúcsát képviselik. Ezek a modellek ultragyors válaszidővel és a forradalmi MBR+ (Motion Blur Reduction Plus) háttérvilágítási technológiával vannak felszerelve, amely a profi játékosok számára nélkülözhetetlen.