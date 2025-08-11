Villámgyors válaszidő, lélegzetelállító kép: itt a Samsung új OLED játékmonitora

forrás: Prím Online, 2025. augusztus 11. 14:58

A Samsung bejelentette legújabb, 500 Hz-es frissítési frekvenciával rendelkező OLED gamer monitorának, az Odyssey OLED G6-nak a nemzetközi bevezetését. A 27 colos csúcskategóriás kijelző 2025. augusztus 11-től Magyarországon is elérhetővé válik, 429 900 forintos ajánlott fogyasztói áron a Samsung hivatalos webáruházában.

A gyártó ezzel a modellel új szintre emelheti a játékélményt: 0,03 ms (GTG) válaszidő, QD-OLED technológia, és QHD (2560×1440) felbontás gondoskodik a tűéles, folyamatos képről még a legintenzívebb jelenetek során is.

 

„A Samsung továbbra is úttörő szerepet tölt be a gaming monitorok piacán, és olyan technológiai újításokat kínál, amelyek újradefiniálják a játékélményt” – mondta Hoon Chung, a Samsung vizuális kijelzők üzletágának ügyvezető alelnöke. – „Az Odyssey OLED G6 révén a gamerek világszerte megtapasztalhatják a kijelzőtechnológia következő generációját.”

 

 

Sebesség és látvány kompromisszumok nélkül

 

Az Odyssey OLED G6 a Samsung első olyan monitora, amely 500 Hz-es képfrissítéssel érkezik, ami kiemelkedő teljesítményt nyújt az e-sportok és gyors tempójú játékok szerelmeseinek. A VESA DisplayHDR True Black 500 tanúsítvány garantálja a mély feketék és élénk színek megjelenítését, míg az NVIDIA G-SYNC kompatibilitás és az AMD FreeSync Premium Pro támogatás gondoskodik a szakadásmentes, gördülékeny játékélményről.

 

 

Készen áll a hosszú játékmenetekre

 

A monitor kialakításánál a hosszan tartó használhatóság is kiemelt szempont volt. Az 1000 nites csúcsfényerő, valamint a Samsung tükröződésmentes (Glare Free) technológiája minimálisra csökkenti a zavaró fényvisszaverődéseket. Az OLED Safeguard+ védelem pedig segít megelőzni a beégést még intenzív, folyamatos használat mellett is.

 

 

Kiváló színpontosság, élethű látvány

 

A kijelző Pantone Hitelesített tanúsítvánnyal rendelkezik, így több mint 2100 Pantone szín és több mint 110 bőrtónus pontos megjelenítésére képes. A QD-OLED technológia révén a játékvilágok még látványosabbá és valósághűbbé válnak – pontosan úgy, ahogyan azt a fejlesztők megálmodták.

 

Elérhetőség Magyarországon

 

Az Odyssey OLED G6 2025. augusztus 11-től vásárolható meg a Samsung webáruházában, 429 900 Ft-os ajánlott fogyasztói áron.

 

 

English Summary

Samsung has announced the international launch of its groundbreaking 500Hz OLED gaming monitor, the Odyssey OLED G6, which will be available in Hungary starting August 11. This 27-inch QD-OLED display offers an ultra-fast 0.03ms (GTG) response time and QHD (2560×1440) resolution for incredibly smooth and sharp visuals. With support for both NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium Pro, it ensures tear-free, immersive gameplay. The monitor is certified with VESA DisplayHDR True Black 500 and Pantone Validated, guaranteeing rich colors and deep blacks. Designed for long gaming sessions, it also features Samsung’s Glare-Free technology and OLED Safeguard+ to reduce reflections and prevent burn-in.

 

Kulcsszavak: OLED QD-OLED monitor gaming monitor Odyssey OLED G6 Samsung

Villámgyors válaszidő, lélegzetelállító kép: itt a Samsung új OLED játékmonitora

