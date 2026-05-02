vivo X300 FE: csúcsteljesítmény és profi fotózás kompakt méretben

forrás: Prím Online, 2026. május 1. 12:10

A vivo bemutatta legújabb okostelefonját, az X300 FE modellt. Ez a könnyű, mégis prémium kategóriás készülék kifejezetten azoknak a városi felfedezőknek készült, akik kiemelkedő képalkotási képességeket, hatékony működést és kompromisszummentes teljesítményt várnak el mobiljuktól. A kompakt kialakítás egyesíti a vivo és a ZEISS közösen fejlesztett kamerarendszerét, a fejlett mesterséges intelligenciát és a hosszú távú szoftvertámogatást.

Professzionális telefotózás zsebméretben

Az X300 FE háromkamerás rendszere egy 50 MP-es ZEISS szuper telefotó egységből, egy 50 MP-es főkamerából, valamint egy 110°-os ultraszéles látószögű modulból áll, amely minimális torzítást biztosít. A rendszer sokoldalúan használható, legyen szó utazási fotókról vagy koncertfelvételekről, miközben éles képeket, valósághű színeket és rugalmas fókuszkezelést kínál.

A telefotó kamera különösen a távoli témák megörökítésében erős, részletgazdag és mélységben gazdag képeket készít. Az FE szériában először akár 200 mm-es ekvivalens gyújtótávolság is elérhető a vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 segítségével. Ez a Kepler-alapú optikai rendszer 15 nagy fényáteresztő képességű lencsetagot tartalmaz, miközben könnyebb lett az elődjénél, így hordozhatóbb anélkül, hogy az optikai minőség csorbát szenvedne. Ez különösen hasznos koncerteken vagy sporteseményeken.

A készülék teljesítményét az AI True Clarity Engine támogatja, amely fejlett képfeldolgozó és rekonstrukciós technológiákat kombinál, így különböző fényviszonyok mellett is részletgazdagabb, tisztább képeket biztosít.

A Stage Mode kifejezetten élő eseményekhez készült: optimalizálja a telefotó hardvert és a szoftveres feldolgozást, hogy még bonyolult fényviszonyok között is éles, részletgazdag felvételek készüljenek. Az Ultra-Clear Stage Photography technológia élethű portrékat, pontos színeket és kiegyensúlyozott tónusokat nyújt. A Dual-View Stage Video lehetővé teszi, hogy egyszerre rögzítsd a színpad történéseit és a saját reakcióidat. A Flash Portrait funkció pedig gyenge fényben is természetes bőrtónusokat és kiegyensúlyozott megvilágítást biztosít.

A Street Photography Mode az őszinte, spontán pillanatok megörökítésére ösztönöz, megőrizve a természetes szemcsézettséget és a környezeti fényeket. A ZEISS Multifocal Portrait több gyújtótávolságot kínál 23 és 100 mm között a természetes portrékhoz. Videós téren is erős a készülék: támogatja a 4K 60 fps, a 4K 120 fps és az akár 8K 30 fps felbontású rögzítést.

Az AI Creative Camera tovább bővíti a lehetőségeket különféle művészi stílusokkal, míg az olyan eszközök, mint az AI Magic Move, AI Image Expander vagy az AI Erase, megkönnyítik az utómunkát.

Kényelmes használat, kívül-belül

A készülék letisztult, kompakt kialakítása kényelmes fogást biztosít. A 6,31 hüvelykes kijelző vékony káváival elegáns és praktikus, különösen egykezes használatnál. A 191 grammos tömeg és a 7,99 mm-es vastagság könnyű kezelhetőséget garantál, míg a matt, fémes hatású hátlap modern megjelenést ad.

A Metallic Sand AG üveg hátlap nemcsak esztétikus, hanem ellenállóbb az ujjlenyomatokkal szemben is. A kamera modul dizájnja harmonikusan illeszkedik a készülék formavilágába.

A belső élményt az OriginOS 6 biztosítja, amely egységes felhasználói élményt nyújt különböző platformokon. A vivo Office Kit megkönnyíti a munkát Windows, Mac és iPad eszközökön, míg a One-Tap Transfer gyors adatátvitelt tesz lehetővé iPhone-ról. A Private Space védi az érzékeny adatokat, az Origin Smooth Engine pedig hosszú távon is gördülékeny működést biztosít.

Erő és teljesítmény kompakt méretben

Az X300 FE a Snapdragon 8 Gen 5 platformra épül, amely gyors és stabil működést garantál akár játék, akár multitasking során. A hőkezelésről egy fejlett hűtőrendszer gondoskodik, amely gőzkamrát és grafitot használ az optimális hőmérséklet fenntartására.

A készülék 6500 mAh-s akkumulátora 90W-os gyorstöltést és 40W-os vezeték nélküli töltést támogat. A korszerű akkumulátortechnológia növeli a hatékonyságot és az élettartamot. Emellett IP68 és IP69 védelemmel rendelkezik, és hosszú távú szoftvertámogatást kínál, beleértve többéves frissítéseket és biztonsági javításokat.

Elérhetőség

Az X300 FE 12 GB RAM-mal és 512 GB tárhellyel érhető el lila és fekete színekben, 439 900 forintos ajánlott fogyasztói áron. A bevezető akció keretében a hivatalos webshopban a kompatibilis kiegészítők kedvezményesen vásárolhatók meg, és külön csomagajánlat is elérhető a fotós kiegészítőkkel. A készülékre többéves garancia és akkumulátor-garancia is vonatkozik.

English Summary

The vivo X300 FE is a compact flagship smartphone designed for urban explorers who want top-tier performance and professional-grade photography. It features a ZEISS co-engineered camera system with advanced telephoto capabilities, enhanced by AI-powered image processing for sharp, detailed results in any lighting. The device also introduces specialized modes for concerts, street photography, and creative portrait styles, along with versatile video recording options up to 8K. Despite its slim and lightweight design, it delivers strong performance with a Snapdragon 8 Gen 5 chipset and a large battery with fast charging. With long-term software support and seamless cross-device integration, it offers a well-rounded premium mobile experience.