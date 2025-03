ZTE: AI-alapú okoseszközök új generációja az MWC-n

forrás: Prím Online, 2025. március 6. 20:55

ZTE: AI mindenkinek

A ZTE célja egy átfogó intelligens ökoszisztéma megteremtése, amely mesterséges intelligenciával működő eszközökkel és interaktív megoldásokkal kapcsolja össze az embereket, járműveket és otthonokat. A vállalat a globális partnerekkel való együttműködés révén gyorsítja az AI integrációját új modelljeibe. Az új nubia eszközök a Google legkorszerűbb AI modelljével, a Geminivel érkeznek, amelyet a Google Cloud megbízható infrastruktúrája támogat. Egy különleges újdonság, a nubia LiveFlip, a ZTE első AI-alapú fülhallgatója, amely valós idejű fordítást, valamint AI-alapú utazási és jegyfoglalási lehetőségeket kínál.

Hódít a nubia: játék és fotózás a középpontban

2024 óta a ZTE jelentős globális bővülést ért el, külföldi okostelefon-értékesítései több mint 60%-kal nőttek, és komoly piaci részesedést szereztek Latin-Amerikában, Délkelet-Ázsiában, Afrikában és Európában. A nubia AI-alapú eszközeivel tovább erősödik a világpiacon, különösen a játékra és mobilfotózásra összpontosító kínálatával, prémium szintű készülékeivel, széleskörű értékesítési hálózatával és egyre aktívabb helyi marketingjével. A márka jelenleg több mint 30 országban érhető el.

A nubia Neo széria kifejezetten e-sport rajongók számára készült, kiemelkedő játékélményt kínálva fejlett AI-funkciókkal, például AI Companion Demivel, NeoTurbo motorral, AI Game Space-szel és AI-alapú fordítási lehetőségekkel. Emellett lenyűgöző hardverfrissítéseket tartalmaz, például 6000 mAh-s akkumulátort, dinamikus esport dizájnt és dupla akciógombokat. A „Born to Win” mottóval a nubia Neo 3 széria az új generáció játékosainak nyújt személyre szabottabb és intelligensebb élményt.

A nubia Z70 Ultra pedig a mobilfotózásban nyújt forradalmi újításokat, például az 1.5K teljes kijelzőt, kijelző alatti kamerát és AI-képjavítást, a Neovision AI Photography rendszerrel pedig különleges képalkotási élményt kínál. Snapdragon 8 Elite chipkészlete, nagy kapacitású akkumulátora és por- és vízálló kialakítása teszi különlegessé.

A vállalat bemutatta továbbá a Magyarországon is hamarosan elérhető nubia Flip 2 5G-t, amely strapabíróbb zsanérral, külső kijelzővel, fejlettebb kamerákkal és olyan AI-funkciókkal érkezik, mint az AI alapú fordítás vagy az AI Pets. A zene rajongói pedig várhatják a nubia Music 2-t, amely három DTS:X Ultra minősítésű hangszóróval fog érkezni.

English Summary

ZTE unveiled its latest AI-powered smartphones at MWC, highlighting the "AI for All" strategy. Key models include the flagship nubia Z70 Ultra, gaming-focused nubia Neo 3, and photography-centric nubia Focus 2 series. The company is expanding its global AI ecosystem, integrating advanced features like real-time translation and AI travel services. With innovative devices targeting gaming, photography, fashion, and music enthusiasts, ZTE continues its global growth, especially in regions like Latin America, Southeast Asia, Africa, and Europe.