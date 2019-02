A Panasonic új hangprojektorai bármilyen televízióhoz és beltérhez tökéletesen illeszkednek

forrás: Prím Online, 2019. február 19. 15:58

A Panasonic bemutatja az SC-HTB900, SC-HTB700 és SC-HTB510 hangprojektorjait, amelyek az eddigi legkifinomultabb mozi- és zeneélményt adják a házimozirendszerekhez. A HTB900 és a HTB700 a Dolby Atmos és DTS:X technológiákat is támogatják, a legmodernebb területalapú audioformátumokat, amelyek úgy képesek mindent körülölelő hanghatást alkotni, hogy a hangokat pontosan oda helyezik, ahol azok a valóságban is megszólalnának a térben.

Az SC-HTB900 és HTB510 beépített Chromecasttel rendelkezik, hogy az optimális hangminőséget okostelefonról is lehessen vezérelni. A hangprojektorok kompatibilisek a Google Assistanttel, így hangvezérelt lejátszásvezérlés is lehetséges.

A HTB900 tervezésében a Panasonic elismert, hangtechnikára szakosodott Technics márkája is részt vett, hogy teljes körű szórakoztatást nyújtson, és ne csak filmekhez, de a legkülönfélébb zenékhez is alkalmazható legyen. A HTB900 zászlóshajó-modellben megtalálható az új Berlin Philharmonic Hall Mode* funkció is, amely a világ egyik legjobb koncerttermének hangképét szólaltatja meg. A HTB510 teljesítményét tovább fokozták, hogy még tisztább és dinamikusabb hangokat, valamint jobb hangképet hozzon létre.

Hangzásfunkciók

Csúcsminőségű térhangzás Dolby Atmos és DTS:X technológiával

A HTB900 és HTB700 támogatják a legújabb Dolby Atmos és DTS:X objektumalapú audioformátumokat, amelyek forradalmasítják a házimozirendszerek világát. A HTB900 és HTB700 előrefelé sugárzó hangszóróit felfelé sugárzó hangszórók egészítik ki. A felfelé sugárzó hang visszaverődik a mennyezetről, így a hallgató úgy érzékeli, hogy a hangok valóban minden irányból körülveszik. Ennek eredményeként filmnézés közben a beszédhang, a tárgyak hangja és a zene is életre kell, hogy a nézők is részesei legyenek a jelenetnek.

A Technics hangtechnikai szakemberei által hangolva

Ha számít a hangminőség, rendkívül hasznos, ha a világ legelismertebb hangmérnökeivel tudnak együtt dolgozni a fejlesztők. Pontosan ezt tette a Panasonic a HTB900 tervezésekor, hiszen saját, méltán elismert audiomárkája, a Technics szakembereivel működött együtt. A Technics hangművészei úgy hangolták a HTB900 hangprojektort, hogy a lehető legkifinomultabb hangzáson felül a modell audioteljesítménye összhangban legyen a képi megjelenítéssel is, így alkotva valósághű akusztikus élményt. A HTB900 büszkén viseli a „Tuned by Technics” címkét.

Berlin Philharmonic Hall Mode*

A HTB900 új Berlin Philharmonic Hall Mode* funkciója a világ egyik legjobb koncerttermének hangképét szólaltatja meg. A felhasználók saját otthonuk kényelméből élvezhetik a hangversenyterem erőteljes telt hangjait és a zenekar hangszereinek finom hangszíneit. A Berlin Philharmonic Hall Mode ideális a Berlini Filharmonikusok által működtetett „Digital Concert Hall” videostreamelő szolgáltatás használatához.

Kiváló minőségű hangszórók

Az SC-HTB900 hatalmas teljesítményre képes és a gondosan megtervezett hangszórószettje dinamikus, de finom akusztikájú hangképet alkot a legnagyobb hangtechnikai igényű filmekhez is. A hangprojektor tekintélyes, 505 wattos teljesítménnyel rendelkezik, amely az egység elején elhelyezkedő, hat darab 6,5 cm-es középtartományú hangszóró és a két végén található, nagy felbontású audio kompatibilis magassugárzók között oszlik meg. Az SC-HTB700 összesen 346 wattos teljesítményt ér el a hangprojektorelején található három darab 6,5 cm-es középtartományú hangszóróval, amelyek mindent körülölelő hangzást szólaltatnak meg. A kompakt méretű (4,5 x 12 cm) SC-HTB510 teljes tartományú, összesen 240 wattos teljesítményű hangszórókkal üzemel, amelyek erőteljes basszust képeznek és tiszta beszéd- és énekhangot biztosító hangteret alkotnak, hogy a nézők minden figyelmüket a filmnek szentelhessék.

Új kialakítás a még jobb alacsonyfrekvenciás hangképzéshez

A HTB900 és HTB700 újratervezett burkolattal és hangszórókkal rendelkeznek, a központi egységnek pedig kibővítették az alacsonyfrekvenciás tartományát. A finomhangolás tovább fokozta az ének- és beszédhangok tisztaságát, hogy a nézők a központi egységből érkező minden párbeszédet élesen halljanak, és semmi ne vonja el a figyelmüket a filmről.

Nagy merevségű burkolat a kristálytiszta hangokért

A HTB900 és HTB700 merevségét a burkolaton belüli méhsejtes szerkezettel és nagyobb reflexnyílással valamint vastagabb alkatrészek felhasználásával növelték meg. Csillapították a hangminőséget kedvezőtlenül befolyásoló rezgéseket is, így sokkal tisztább hangzás jött létre. A kristálytiszta hangok még valósághűbb moziélményt teremtenek.

Erőteljes basszus vezeték nélküli rugalmassággal

A HTB900 és HTB700 vezeték nélküli mélysugárzóval rendelkezik, hogy ne kelljen a kábelekkel vesződni. A mélysugárzó a padló felé néz, és a mély hangok lefelé sugárzása erőteljes basszust szólaltat meg a hangszóróban és a reflexnyílásban. A rezgések hatását csökkentő nagy szilárdságú burkolatnak köszönhetően az egység tiszta hangokat képez. A HTB510 szintén vezeték nélküli mélysugárzót tartalmaz, amely dinamikus és masszív basszust áraszt a filmnézők számára a szoba bármely pontjáról.

Optimális hangzás asztalról vagy falra rögzítve

A HTB900 és HTB700 asztalra vagy falra is helyezhető. A körülbelül 7 fokos dőlésszögnek köszönhetően ideális szögben, az egész teret betöltve irányítja az egység a hangokat a nézők füléhez.

Külső

A kevesebb néha tökéletesebb

A HTB900 és HTB700 letisztult minimalizmusa finoman illeszkedik a modern televíziókhoz, amelyekkel együtt nyújtanak a nézőknek optimális szórakoztatást garantáló hang- és látványvilágot.

A HTB900 fémrácsa illetve a HTB700 szövetborítása elegáns kontrasztot alkot a hangprojektorok matt, fényes és szálcsiszolt felületeivel.

A kompakt méretű HTB510 alacsony és keskeny kialakítású, ami tökéletes egységet teremt bármely televízióval. A sötét, fémes felületek és a fekete, szövet hangszóróborítás kifinomult külsőt kölcsönöz, hogy a hangprojektor a házimozirendszer szerves részévé válhasson.

Csatlakoztathatóság

Beépített Chromecast

A HTB900 és HTB510 beépített Chromecasttel rendelkezik, amivel a felhasználók könnyedén oszthatják meg kedvenc zenéiket és podcastjaikat okostelefonról vagy más mobileszközről. Mivel a routerről érkező adatokat közvetlenül a hangprojektor fogadja, a hangminőség sem romlik, és a nagy felbontású audio támogatásának köszönhetően a felhasználók a legjobb elérhető hangminőséget élvezhetik. Google Chromecastet futtató hangszórókat használva a Multi-sync funkció segítségével ugyanazt a dalt több szobában is lejátszhatja, vagy szobáról szobára más zene szólaltatható meg.

Csak szólnia kell - Google Assistant támogatás

Ha a HTB900 vagy a HTB510 hangprojektor hálózatában egy Google Home, vagy egyéb Google Voice beszéddel aktiválható hangfal is működik, a Google Assistant segítségével vezérelni lehet a zenelejátszást és egyéb funkciókat is. A hangparancsokkal podcastokat és streamelést, például Google Play Musicot és Spotify-t lehet elindítani.

Panasonic Music Control alkalmazás*

A Panasonic Music Control alkalmazáson keresztül a felhasználó akár lejátszási listát is összeállíthat okostelefonon, tableten vagy zeneszerveren a HTB900 számára. Az alkalmazással még jobban vezérelheti a zenéket és a hangminőséget.

4K Pass Through

A HTB900 és a HTB700 támogatja a 4K Pass Through technológiát. A nagy felbontású 4K videotartalmakat a hangprojektoron is át lehet játszani a 4K forrásról (pl. PVR-ről vagy UHD Blu-ray-lejátszóról) a 4K televízióra. Mindkét modell támogatja a HDR Pass Through technológiát is.

Fő funkciók: SC-HTB900

Hangzásfunkciók

505 W teljesítmény (RMS 10% THD)

3.1-csatornás erősítő

6 db 6,5 cm-es, középtartományú hangszóró / 2 db magassugárzó (nagy felbontású)

16 cm-es, külső, vezeték nélküli mélysugárzó

Dolby Atmos

DTS:X, DTS Virtual:X

Tuned by Technics

Berlin Philharmonic Hall Mode*

Csatlakoztathatóság

Beépített Chromecast

Google Assistant kompatibilitás

Wi-Fi

Panasonic Music Control alkalmazás*

Bluetooth

Egyéb funkciók

2 db HDMI bemenet

1 db HDMI kimenet (ARC)

Optikai digitális bemenet

4K Pass Through

Külső

Elegáns és stílusos forma

Fém hagszórórács

Falra rögzíthető

Fő funkciók: SC-HTB700

Hangzásfunkciók

376 W teljesítmény (RMS 10% THD)

3.1-csatornás erősítő

3 db 6,5 cm-es, középtartományú hangszóró

16 cm-es, külső, vezeték nélküli mélysugárzó

Dolby Atmos

DTS:X, DTS Virtual:X

Csatlakoztathatóság

Panasonic Music Streaming alkalmazás

Bluetooth

Egyéb funkciók

2 db HDMI bemenet

1 db HDMI kimenet (ARC)

Optikai digitális bemenet

4K Pass Through

Külső

Elegáns és stílusos forma

Szövet hangszóróburkolat

Falra rögzíthető

Fő funkciók: SC-HTB510

Hangzásfunkciók

240 W teljesítmény (RMS 10% THD)

2.1-csatornás erősítő

2 db teljes tartományú hangszóró (4,5 x 12 cm)

16 cm-es, külső, vezeték nélküli mélysugárzó

Dolby Digital

DTS Digital Surround

Csatlakoztathatóság

Beépített Chromecast

Google Assistant kompatibilitás

Wi-Fi

Panasonic Music Streaming alkalmazás

Bluetooth

Egyéb funkciók

1 db HDMI kimenet

Optikai digitális bemenet

Külső

Kompakt és stílusos forma

Falra rögzíthető

Szövet hangszóróburkolat

______________

* Szoftverfrissítéssel aktiválható