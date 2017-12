A Samsung 2017-es UHD tévéin már elérhetők a Prime Video által kínált HDR+ tartalmak

forrás: Prím Online, 2017. december 19. 11:03

A dinamikus metaadatokat alkalmazó új nyitott szabvány minden eddiginél kontrasztosabb képet és gazdagabb színeket kínál a felhasználók számára. A Prime Video HDR10+ kínálatában olyan, több száz órányi minőségi tartalom érhető el, mint a The Grand Tour, a The Marvelous Mrs. Maisel, a Jean-Claude Van Johnson, a The Tick és a The Man in the High Castle.

„Büszkék vagyunk arra, hogy HDR10+ tartalmakat kínálhatunk vásárlóink számára – mondta Sang Yoon Kim, a Samsung Electronics America okostévé-üzletágáért felelős vállalatfejlesztési alelnöke. – Az Amazon Prime Videóval kötött együttműködésünk új lehetőséget jelent a szakma és a fogyasztók számára egyaránt. A streaming szolgáltatások használata során alkalmuk nyíliik megtapasztalni a HDR10+ formátum minden előnyét.”

A HDR10+ technológia lehetővé teszi a Prime Video számára a metaadatok dinamikus kezelését, így a HDR televíziókon akár képkockánként igazodik a fényerő, hogy elérje az optimális erősséget. A jelenetekhez igazodó tónusokkal a HDR10+ eddig nem tapasztalt filmélményt kínál a következő generációs Samsung képernyőkön. A tökéletes képminőségnek köszönhetően a felhasználóknak egyedi, a részletekre és a színpontosságra is hangsúlyt fektető vizuális élményben lesz részük. A precíz Bézier-görbe alkalmazásával az Amazon számos televízión kínál lenyűgöző filmélményt.

„Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy a Prime Video felhasználóinak minőségi szolgáltatást nyújtsunk, és nagy örömmel tölt el minket, hogy nézőink mostantól az egész világon megtapasztalhatják a HDR10+ tartalmak képi világát – mondta Greg Hart, a Prime Video alelnöke. – A HDR10+ filmélmény és a Prime Video díjnyertes tartalmai olyan kombinációt alkotnak, amely a szórakozás új korszakába kalauzolja a tévénézőket.”

A HDR10+ bevezetése a Prime Videón más szolgáltatóknak is jó példa volt. Mióta az év elején megállapodást kötött a Samsung a HDR10+ embléma használatáról és a technológia támogatásáról, a 20th Century Fox és a Panasonic vállalatok is elkötelezték magukat a prémium minőségű HDR-élmény biztosítása mellett. Működésük során egyre inkább előtérbe helyezik a HDR10+ technológiát.