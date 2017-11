Az LG Display számára kulcsfontosságú az európai piac

forrás: Prím Online, 2017. november 6. 15:16

“Európa ideális feltételeket biztosít az OLED termékkategória terjeszkedéséhez, hiszen itt egyrészt magas az új technológiák elfogadottsága, másrészt minden iparágban magas a prémium szegmens piaci részesedése.” – mondta a cég első Európai OLED Nap elnevezésű rendezvényén Sang-Deog Yeo, az LG Display elnöke és marketing igazgatója. “Az LG Display elkötelezett amellett, hogy a következő két évben a lehető legnagyobb mértékű expanziót hajtson végre a nagyképernyős OLED készülékek globális piacán.”

A rendezvény résztvevői betekintést nyerhettek az LG Display európai és globális OLED TV stratégiájába, valamint az OLED-del kapcsolatos jövőbeli tervekbe és a technológia alkalmazási lehetőségeibe. Az eseményen olyan vezető európai OLED TV gyártók vettek részt, mint a Loewe, a Bang & Olufsen, a Philips, a Grundig, a Metz, a Panasonic, a Toshiba és az LG Electronics, de további iparági szervezetek is képviseltették magukat, köztük az Európai Kép- és Hangszövetség (European Imaging and Sound Association — EISA), a GfK piackutató intézet, valamint a Red Dot is. Utóbbi számos alkalommal ismerte el az LG Electronics OLED televízióit a Red Dot Design Awards díjátadókon.

Más régiókhoz képest az európai TV-piacra az új technológiák gyors adaptálása és terjedése jellemző: a GfK legfrissebb jelentése szerint a teljes európai piac 76 százalékát a prémium UHD, a HDR és a WCG televíziók adják.

2013-ban az LG Display és az LG Electronics közösen lépett be az OLED-készülékek korszakába, mégpedig a világ első OLED televíziójának bemutatásával. A cég már akkor úgy tekintett az OLED-re, mint a jövő kijelzőpiacát, és egyben a jövő televíziós piacát alapvetően megváltoztató technológiára. Azóta az OLED paneleket felhasználó televíziógyártók száma gyorsan nőtt; a legutóbbi IFA nemzetközi szakkiállításon, Berlinben már 13 tévémárka mutatott be OLED kijelzős termékeket. A GfK adatai szerint az OLED pozíciója jelentősen megerősödött a globális tévépiacon: az 55 colos képátmérőjű, 2000 dollár feletti árkategóriában a piac 74 százalékát, a 65 colos, 3000 dollár feletti kategóriában pedig a 61 százalékát teszi ki, vagyis az OLED minden bizonnyal átvette az LCD-től a vezetést a prémium szegmensben.

“A jövőben még gyorsabban nő majd világszerte az OLED technológiát választó fogyasztók aránya és az OLED technológiát alkalmazó készülékek száma is” – mondta Sang-Hoon Lee, az LG Display szenior alelnöke, a cég televíziós üzletágának értékesítési és marketing vezetője. “Az OLED elismertségének köszönhetően azok a gyártók, amelyek ezt a technológiát választják, a márkaismertség és az eladások területén is sikert aratnak, ami végső soron azt eredményezi, hogy az OLED-centrikus cégek vezetik majd a tévékészülék-piacot.”

Az OLED televíziók a képminőség Szent Grálját jelentik: tökéletes fekete, élettel teli színvisszaadás és végtelen kontasztarány, ami az OLED-et a HDR technológia ideális terepévé teszi. Az OLED ráadásul széles betekintési szögeket nyújt, így tökéletes választás a közösségi terekben, például várótermekben vagy bárokban. E tulajdonságok miatt az OLED televíziók sorozatosan nyerik el a legjobb minőségű és teljesítményű televízióknak járó elismeréseket Nagy-Britanniában, Németországban, Franciaországban, Észak-Amerikában és szerte a világon.

Az OLED végtelen lehetőségeket kínál a dizájn területén is, hiszen a panel átlátszó, feltekerhető és összehajtható. Szerkezeti jellemzőinek köszönhetően – azaz, mivel sem háttérvilágításra, sem folyadékkristályok alkalmazására nincs szükség – elképesztően vékony eszközöket lehet belőle készíteni. Az LG Display idén számos új OLED terméket mutatott be, többek között a falra simítható Wallpaper OLED televíziót; az integrált hangszórós Crystal Sound OLED, azaz CSO kijelzőt; a kétoldalú és vertikálisan hajlított OLED-eket (Vertical Tiling OLED, VTO); és egy oszlopszerű építményt, melyet hat OLED panel összekapcsolásával hoztak létre. A müncheni rendezvény résztvevői az LG Display jelenlegi és jövőbeli OLED termékeit is megtekinthették, például a 65 és 77 colos UHD Wallpaper OLED televíziókat; az 55 és 65 colos UHD Crystal Sound OLED-eket; a 65 colos, konkáv UHD CSO-t; valamint az olyan úttörő, következő generációs paneleket, mint a 18,1 colos feltekerhető OLED vagy az autókba szánt, 12,3 colos, autókba szánt plasztik OLED panel.

Az OLED kijelzők magasabb fényerő mellett is kevésbé terhelik az emberi szemet, mint az LCD képernyők, ezért kisebb mértékű szemfáradást okoznak a folyadékkristályos készülékeknél. A Pacific Egyetemen oktató Dr. James Sheedy kutatása szerint az LCD-nek maximális fényerőn kell működnie ahhoz, hogy éles képet jelenítsen meg, míg az OLED viszonylag alacsony fényerő mellett is a legjobb képminőséget adja vissza a tökéletes fekete megjelenítésének köszönhetően. Az OLED azért is számít emberbarát technológiának, mert bár a nagy fényerő általában szemfáradsághoz vezet, ám az OLED jobban kíméli a szemet, hiszen az LCD-hez viszonyítva kevesebb kék fényt bocsát ki.

“Az LG Display a gyártás és a minőség vonatkozásában stabil rendszert alakított ki, és a 2017-es 1,7 millió darab után 2018-ban már 2,5 millió OLED panel legyártását tervezi” – mondta Sang-Hoon Lee. “Felkészülve arra, hogy várhatóan erős kereslet mutatkozik majd az OLED televíziókra a régióban, szorosan együtt dolgozunk majd európai partnereinkkel, hogy sikeresen eljuttassuk az OLED márkaüzeneteit a potenciális vásárlókhoz.”