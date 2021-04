Transzparens órákkal hódít idén a Casio

forrás: Prím Online, 2021. április 1. 16:43

A fekete és fehér árnyalatú tokokkal és szíjakkal a Casio a legnépszerűbb G-Shock alapmodelleket hozta ki, ezek között található a GA-2000, a GA-900, valamint a GA-110, amelyek transzparens szürkésfekete árnyalatban készülnek. A Skeleton-család másik csapásirányát adja a transzparens fehér árnyalatú karórák kollekciója, amelyek között olyan népszerű modellek találhatók meg, mint például a vintage vonalat képviselő DW-5600, a dual számlapos GA-700, vagy éppen a legújabb stílust megjelenítő, okotogonális rendelkező GA -2100.

Mindegyik új, úgynevezett „transzparens csomaggal” feldíszített karóra félig átlátszó, gyantából készült alkatrészekkel készül, kiválóan feldobva ezáltal a nagy sikerű Casio modelleket. Az átlátszó órákra a Casio bevezette a „SKE” rövidítést, így a jövőben könnyen megkülönböztethetőek lesznek a Skeleton karórák az alapmodellektől. Az átlátszó szürkésfekete szériába tartozó GA-2000SKE-8AER masszív karbon tokkal és szuper, dupla LED-számlap megvilágítással készül, míg a GA-900SKE-8A hét év elemélettartammal, a GA 110 SKE-8A pedig fokozottan ellenálló erősebb mágneses térben is, így kiegyensúlyozott és megbízható működést nyújt minden körülmény esetén.

Az átlátszó fehér sorozatnál a prémium dizájn és technikai jellemzők dominálnak. A DW-5600SKE-7AER fekete számlapja tökéletes kontrasztban van a fehér, átlátszó műanyagszíjjal. A GA-2100SKE-7A karóra pedig már most karakteres és trenddiktáló jelenség, amely egy pillanat alatt felismerhető újszerű lünettájáról, sötét analóg-digitális számlapjáról, valamint üvegszerűen átlátszó szíjáról. „Látva az GA-2100 sorozat népszerűségét, mi úgy számolunk, hogy a hazai piacon is leginkább ez, a transzparens fehér-fekete kombináció lesz népszerű” – hívta fel a figyelmet a Casio termékmenedzsere. Ami ennél is fontosabb, hogy a 48,5 mm átmérőjű szénszálerősítésű tokkal rendelkező karóra rendkívül kényelmes viseletet biztosít, hiszen súlya nem haladja meg az 51 grammot. Ennek ellenére ugyanúgy magáénak tudhatja a G-Shock karórák kiemelkedő tulajdonságait, így például a magas ütés- és rezgésállóságot. Mindamellett 20 bar nyomásig vízálló, vagyis úszni és fürdeni is lehet benne.

Az innovatív kialakítással rendelkező karórát számos funkció, köztük a világidő kijelzés, a fehér fényű LED-es háttérvilágítás, a teljesen automatikus naptár, az 1/100-as stopper, illetve a visszaszámlálás funkció praktikus és sportos órává varázsolja az ortogonális Skeleton-karórát. „Ennek a karórának a magyarországi forgalmazása még várat magára, de a sötét tónusú skeleton család már elérhető. Az érdeklődés már most jelentős a Skeleton-kollekcióra és ez a hullám várhatóan az egész évre jellemző lesz. Ez lehet az utóbbi idők egyik legkeresettebb CASIO modellcsaládja” – hangsúlyozta Nagy Sándor.