Új audio termékekkel készül a LAMAX a karácsonyra Több új modelljét is a napokban vezette be a magyar piacra a LAMAX. Vezeték nélküli fülhallgatói között már megtalálható a Dots2 Touch és a Trims1 is; Bluetooth hangszóróinak kínálatát pedig a Sounder2 Minivel és a Sounder2 Max-szal bővítette.

CES innovációs díjat zsebelt be a TCL csúcstévéje és úttörő robotporszívója A TCL Electronics, a globális TV-ipar egyik kulcsszereplője és vezető szórakoztatóelektronikai cége bejelentette, hogy két terméke is bekerült a CES 2022 Innovation Awards díjazottjai közé. A TCL 8K OD Zero X925 PRO Mini LED TV elnyerte a tekintélyes Best of Innovation díjat, a Sweeva 6500 robotporszívó pedig az Innovation Awards kitüntetettje között szerepel.

Robbanásbiztos megoldások az intelligens gyártáshoz Az Ipar 4.0 térképen a veszélyes területek továbbra is fehér foltként jelennek meg számos gyártási műveletben. A robusztusságra és a robbanásvédelemre vonatkozó követelmények magasak, a terület túl szerteágazó, a csatlakoztathatóság pedig gyakran korlátozott. A Pepperl+Fuchs ECOM Instruments márkájának gyújtószikramentes okoseszközei azonban még a veszélyes területeken is paradigmaváltást hoztak. Az SPS - Smart Production Solutions rendezvényen (2021. november 23-25.) az ECOM Instruments a 7A csarnok330-as standján mutatja be, hogyan lehet áthidalni a szakadékot a veszélyes területek biztonsági követelményei és az intelligens gyár adatéhsége között.

Az LG új autós infotainment-rendszere az elektromos Renault Mégane E-TECH modellben debütál Az új, 2022-es elektromos Renault Mégane E-TECH modellben debütál az LG Electronics (LG) okosautós infotainment-rendszerének (Auto In-Vehicle Infotainment, IVI) legújabb generációja. Az LG fejlett rendszerével felszerelt lenyűgöző személyautót a világ legnagyobb mobilitási konferenciáján, a 2021-es müncheni IAA MOBILITY-n láthatta első ízben a közönség.