Nagyobb hatékonyság, gyorsabb problémamegoldás – ezt kínálja a Schneider Electric

forrás: Prím Online, 2024. március 17. 11:29

Az adatok a legfontosabb erőforrások közé tartoznak már az iparban is, azonban hatékony hasznosításuk kapcsán még rengeteg a tennivaló. Az Amazon Web Services (AWS) és a Frost & Sullivan közös tanulmánya szerint ugyanis a gyárakban keletkező adatok kevesebb mint 5 százalékát alakítják át jól alkalmazható információvá. Annak érdekében, hogy változzon a helyzet, egyre több vállalkozás igényel olyan megoldást, ami lehetővé teszi számukra, hogy akár több telephelyet egyszerre menedzselve növeljék a hatékonyságukat.

Erre az igényre reagálva hozta létre a Schneider Electric, amely az energiamenedzsment és ipari automatizálási megoldások területén vezető multinacionális vállalat, az EcoStruxure Plant Lean Management digitális megoldást. A jövőformáló alkalmazás összegyűjti és rendszerezi az ipari tevékenység során keletkező adatokat, majd megadja a legfontosabb teljesítménymutatókat (KPI), amelyeket a gyártást irányító csapat a mindennapi munka során tartott rövid, a termelési ciklusok, a problémák és a végrehajtandó intézkedések megbeszélésére szolgáló értekezleteken felhasználhat.

„A digitális átalakulás nem csupán technológiai kihívást jelent, hanem az együttműködés és a folyamatos fejlesztés kultúráját is igényli. Az EcoStruxure Plant Lean Management az üzem és az ellátási lánc információit a dolgozók kezébe adja, hogy valós időben hozhassák meg a legjobb döntéseket, és növelhessék a termelékenységet” – mondta el Ali Haj Fraj, a Schneider Electric Digital Factory üzletágáért felelős alelnöke.

Az EcoStruxure Plant Lean Management olyan felhasználóbarát kollaborációs felületet kínál, amely zökkenőmentesen digitalizálja és optimalizálja a napi munka során tartott rövid értekezleteket, ráadásul ezt akár több telephely esetében is képes elvégezni. A Schneider Electric megoldása automatikusan összegyűjti a termelékenységre, a szolgáltatási színvonalra, a minőségre, a biztonságra és a fenntarthatóságra vonatkozó releváns informatikai és üzemeltetési adatokat a KPI-k meghatározásához. A felhasználók valós időben jeleníthetik meg a problémákat, és digitálisan nyomon követhetik a megelőző és korrekciós intézkedéseket egészen a probléma teljes megoldásáig. A nyílt platform integrálható az AVEVA Data Hub rendszerrel, amely gyűjti és tárolja a hálózati kapcsolattal rendelkező ipari eszközök (ipari dolgok internete – IIoT) által létrehozott hatalmas mennyiségű, valós idejű adatot.

A Schneider Electric ellátási lánc átalakítása és az üzemi tevékenység hatékonyságának növelése kapcsán szerzett 20 éves tapasztalatára támaszkodó EcoStruxure Plant Lean Management technológiát már több mint 70.000 ipari dolgozó használja és a Schneider Electric számos saját okosgyárában is alkalmazzák – az eddigi tapasztalatok rendkívül kedvezőek. A működési hatékonyság akár 5 százalékkal is javulhat a megoldás bevetésével, a felmerülő problémákat pedig háromszor olyan gyorsan lehet megoldani. Emellett a hasznos, valós idejű információknak köszönhetően a műszakváltással kapcsolatos feladatok mennyisége akár harmadával is csökkenhet.

„Ez az új ajánlat jól mutatja, hogy mi mindent lehet elérni együttműködéssel. Szoftverünk egyszerre kezeli az üzemi csapatokat, a gépeket és a folyamatokat, kiosztja a feladatokat és gyűjti az adatokat. Az EcoStruxure Plant Lean Management növeli a gyártási teljesítményt, gyorsabb problémafelderítést és -megoldást, valamint döntéshozatalt tesz lehetővé” – mutatott rá Harpreet Gulati, az AVEVA Planning, Simulation and Optimization üzletágáért felelős alelnöke.