Magyar űrkutató mesél a világ legjobb űrteleszkópjáról a Neumann Társaság online meetupján

Online meetup keretein belül találkozhatnak az érdeklődők Detre Örs Hunor magyar űrkutatóval, aki a NASA, ESA, CSA legfontosabb asztrofizikai projektjén, a James Webb Űrteleszkópon is dolgozott. Milyen kapcsolat van az űrkutatás és az információtechnológia között? Hogyan kötődnek mindehhez a diákműholdak? – többek között erre is fény derül a Neumann Társaság április 10-én megrendezésre kerülő eseményén.

A James Webbtől a diákműholdakig címmel tart online meetupot a Neumann Társaság április 10-én, ahol a résztvevőknek lehetőségük nyílik Detre Örs Hunor űrkutatóval találkozni, aki közel tizenöt éven át dolgozott a James Webb Űrtávcsővel (JWST) kapcsolatos fejlesztések egyik vezetőjeként.

A James Webb Űrtávcsövet a világ valaha épített legjobb űrteleszkópjaként tartják számon, amely a jelenleg is működő Hubble űrtávcső utódjának szerepét tölti be. A hat és fél méteres átmérőjű főtükörrel felszerelt infravörös űrteleszkóp érzékeny műszereinek köszönhetően képessé váltunk az Univerzum legtávolabbi objektumait és eseményeit - például az első galaxisok kialakulását – megfigyelni. Ennélfogva nem kis szó, hogy egy magyar szakember vezetői szerepkörben vett részt a JWST-projektben.

Detre Örs Hunor 2008-tól dolgozott a Max Planck Institute for Astronomy kutatóintézetben a James Webb Űrtávcső MIRI elnevezésű műszerén, mint a MIRI európai elektronikai vezetője. A közép-infravörös műszer (MIRI) kamerával és spektrográffal is rendelkezik, amely az elektromágneses spektrum közép infravörös, 5-28 mikrométeres hullámhosszúságú tartományában látja a fényt. Ez a hullámhossz hosszabb, mint amit az emberi szem látni képes, így a MIRI távoli galaxisok, újonnan keletkező csillagok és halványan látható üstökösök fényét, valamint a Kuiper-övben lévő objektumokat is képes érzékelni.

James Webbtől a diákműholdakig

Munkájából adódóan a magyar csillagászt mindig is foglalkoztatta a számítástechnika és annak fejlődése, így az online meetupon Képes Gáborral, a Neumann Társaság igazgatójával az űrkutatás és az információtechnológia kapcsolatát keresik, de arra is fény fog derülni, mi keresnivalójuk a rendezvény címében a diákműholdaknak.

A Neumann Társaság 2024. április 10-én 16 órakor a Zoom platformon megrendezésre kerülő online meetupján bárki ingyenesen részt vehet előzetes regisztrációt követően.

A James Webb Űrtávcsőről

Az űrtávcső a Francia Guyana-i Guyana Űrközpontból 2021. december 25-én indult tudományos küldetésére, amellyel célja többek közt az első csillagok és galaxisok fényének keresése, a galaxisok, a csillagok és a bolygórendszerek kialakulásának tanulmányozása. A JWST hajtóanyag elhasználásával tartja magát folyamatosan a pályáján, ennek következtében a teleszkópnak húsz éves maximum élettartama van, fő küldetése pedig öt és fél évig tart.

Detre Örs Hunor pályaválasztásakor meghatározó tényező volt családi háttere, hiszen nagyapja, Detre László akadémikus a berlini Frigyes Vilmos Egyetemen tanult, olyan kiváló tudósoktól merítve tudást, mint Albert Einstein és Max Planck, nagyanyja, Balázs Júlia pedig az első magyar női kutatócsillagász volt. A MIRI kifejlesztését követően a magyar szakember a Nancy Grace Roman űrteleszkóp fejlesztésében is részt vett, amelyet a NASA 2027 májusában tervez pályára bocsátani.