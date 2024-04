Így küzd meg az E.ON a hirtelen áramszünettel

forrás: Prím Online, 2024. április 22. 11:33

Lánctalpasokat, drónokat is bevetnek a hibaelhárításban – Papp Gergő mutatja be videóban a megfeszített munkát.

• A veszélyhelyzetekkel kapcsolatos ismeretekre és elvárásokra kérdezett rá országos kutatásában az E.ON Hungária Csoport

• A megkérdezettek igényei és az energiavállalat szándékai egybeesnek: baj esetén a gyors hibaelhárítás az első

• Az elmúlt két évtizedben negyedére csökkent az az idő, amit egy ügyfél átlagosan áram nélkül tölt a vállalat szolgáltatási területén üzemzavari helyzetben

• A válaszadók tisztában vannak a rendkívüli időjárási körülményekkel járó kihívásokkal. Többségük azt is tudja, hogy milyen módokon okozhatnak áramszünetet a szélsőséges természeti erők

• Az E.ON üzemirányíróit és szerelőit Papp Gergely, Pimasz úr kísérte el egy munkanapon, hogy egy rövid videóban megmutassa, milyen megfeszített munka szükséges az áramszünetek elhárításához

Ha esik, ha fúj, áram akkor is legyen

Az E.ON nemrég végzett országos kutatásának egyértelmű tapasztalata, hogy a megkérdezettek számára a folyamatos áramellátás a legfontosabb, minden mást megelőző elvárás. A válaszadók jellemzően értik, miért vannak rendkívüli időjárás esetén üzemzavarok. Tudják, hogy a szél, a hó, az ónos eső károsíthatja a vezetékeket és az is ismert előttük, hogy a kidőlő fák, leszakadó faágak elszakíthatják azokat. Viharkárok esetén a többség, a válaszadók 78 százaléka gyors hibajavítást vár el. 60 százaléka baj esetén az elhárítás várható idejére kíváncsi, 40 százaléka pedig ideigleneses áramellátási megoldás biztosítását várja szolgáltatójától.

Papp Gergő és Hugyecz Gergő hálózati önálló szerelővel beszélget

Az E.ON szakemberei számára is a gyors hibaelhárítás a legfontosabb cél, a veszélyhelyzetek kezelése előre meghatározott protokoll szerint zajlik. Gyakran külső partnereket is bevonnak, vagy az ország másik végéből csoportosítanak át szerelőket a mielőbbi megoldás érdekében. A katasztrófavédelem szakembereivel is szoros az együttműködés, gyakran egymásnak adják át a terepet a tűzoltók és a hálózatszerelők. Viharok után például jellemző, hogy először a hálózatra dőlt fákat kell eltávolítani, hogy a javítást megkezdhessék a szerelők.

Az áramszünetek hosszára vonatkozóan létezik egy objektív, a mindenkori szolgáltatótól független mérőszám, az ún. SAIDI mutató. Ez azt mutatja meg, hogy egy ügyfél átlagosan hány perc áramszünetet tapasztal egy évben üzemzavar miatt. Ez a szám az elmúlt két évtizedben folyamatosan zsugorodott: míg 2001-ben még 228 perc volt, a folyamatos hálózatfejlesztéseknek és automatizálásnak köszönhetően 2023-ra kevesebb, mint a negyedére, évi 57 percre csökkent az E.ON szolgáltatási területén. A lakosság közreműködése is segítheti ezt a kedvező tendenciát, például a vezetékek közelében lévő növényzet rendszeres gondozásával, a vezetékekre rálógó, vagy más módon balesetveszélyt okozó növények bejelentésével.

Az E.ON Hungária Csoport országosan végzett reprezentatív, a 16-65 éves korosztály tudását felmérő kutatásában a többi között arra kereste a választ, hogy a megkérdezettek előtt vajon ismert-e, hogy a szélsőséges időjárási körülmények milyen módon idézhetnek elő áramkimaradást a háztartásokban. Felmérték azt is, hogy ilyen helyzetekben milyen elvárásai vannak az ügyfeleknek a szolgálatóval szemben.

Papp Gergő és Körmendi Tamás hálózati mester szerelő a mocsárjárón

Lánctalpasokat, drónokat, okos eszközöket vetnek be

A nagy- és középfeszültségű áramszünetet az üzemirányítási központokban azonnal észlelik. Innen az E.ON szakemberei úgynevezett átkapcsolásokat végeznek, hogy a sértetlen hálózatszakaszokon keresztül, ahol csak lehet, a távolból biztosítsák az áramellátást. Ebben 2500 távműködtethető kapcsolóberendezés van a segítségükre. Ezt követően indulnak a szerelők, hogy a hibák pontos helyeit megtalálják és javítsák. Ők cserélik ki a sérült hálózati elemeket, javítják, cserélik az elszakadt vezetékeket és a megrongálódott vagy kidőlt oszlopokat.

Gyakran az jelenti az egyik legnagyobb kihívást ezekben a helyzetekben, ha a meghibásodás minden hagyományos járművel megközelíthetetlen helyen történt. A szerelőknek azonban mindenképpen oda kell jutniuk. Ilyenkor kifejezetten erre a célra alkalmas, sűrű erdőben, meredek vagy mocsaras területen egyaránt könnyen mozgó, kétéltű mocsárjárót használnak. Szintén járhatatlan terepviszonyok között nyújtanak nagy segítséget a vezetékhálózat felett végigrepített drónok. Segítségükkel a szerelők madártávlatból mérik fel a károkat és azonosítják be a hibák pontos helyét.

Papp Gergő és Kovács Attila E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. csoportvezető

Videó enged betekintést a hibajavítás körülményeibe

Az E.ON nemrég ismeretbővítő videókampányt indított Papp Gergely televíziós személyiség segítségével. A rendhagyó riportokból elsőként az áram útját ismerhettük meg. Az új epizódban Papp Gergely a hibaelhárító csapatba beépülve annak jár utána, mi történik a színfalak mögött az első hibajelzéstől az áram visszakapcsolásáig. A videó bepillantást enged a rendkívüli időjárási körülmények között végzett, olykor akár ezer szakembert is mozgósító, az év 365 napján végzett munka ritkán látott emberi és technológiai hátterébe: youtube.com/watch?v=5OVkPkYmGVc

Az elmúlt év legnagyobb időjárási kihívása az E.ON-nál

Legutóbb 2023. februárjában volt szükség iparági összefogásra, amikor a szélsőséges, viharos időjárás kiterjedt áramszüneteket okozott az E.ON észak-, illetve dél-dunántúli áramhálózatán. Az vállalatcsoport viharban kevésbé érintett területeiről és Kelet-Magyarországról is érkeztek szerelők a legnagyobb károkat szenvedett régiókba, hogy mielőbb helyreállítsák az ügyfelek áramellátását.