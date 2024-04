Különleges installációval ünnepli a Föld napját a Prologis

forrás: Prím Online, 2024. április 22. 19:32

A hatalmas műalkotás elsősorban a logisztikai park közvetlen környezetében található Szigetszentmiklós és a ráckevei Duna-ág élővilágára segít felhívni a figyelmet, a dekoráció színvilága a környék jellegzetes árnyalatait és a Prologis hivatalos színeit ötvözi. A kivitelezési munkálatok 19 napig tartottak, ezalatt a Vertigo Murals nyolcfős csapata több mint 50 árnyalatot vitt fel 350 négyzetméternyi felületre. A különleges alkotás a Prologis egyedülálló ParkLife koncepció részeként a park ultramodern tűzoltó rendszeréhez tartozó sprinkler tartályon kapott helyet.

A grafikai tervezésnél fontos szempont volt, hogy a festmény a parkban és az épület közelében dolgozók számára kellemes vizuális látványt nyújtson, és a tartály mellett található pihenőpark növényvilágával is harmonizáljon. Emellett a tervezéskor természetesen arra is odafigyeltek, hogy az M0-ról – tehát nagyobb távolságból is – látható legyen, és a környéken utazók számára is felüdülést nyújtson. Az autópálya felé eső felületen közlekedésbiztonsági okokból jellemzően színekkel és geometriai formákkal operáltak, míg a park felőli oldalra kerültek a részletesen kidolgozott állatok – a szürke gém, a róka és egy kövön napozó gyík is.

„A Prologisnál a fenntarthatóság minden döntésünk szerves része, ezért is fontos számunkra, hogy ügyfeleink és munkatársaik, valamint a látogatók figyelmét is felhívjuk a parkjaink közelében található élővilágra. Ennek a kezdeményezésnek része ez a nagyszabású művészeti alkotás is a legújabb fejlesztésű, a legmodernebb ESG kívánalmaknak is megfelelni képes logisztikai parkunk, a Prologis Park Budapest-Sziget II területén” – mondta Hunyadi Zsuzsanna, a Prologis Magyarország bérbeadásért és ügyfélelégedettségért felelős igazgatója.

Bár Magyarországon eddig egyedülálló ez a kezdeményezés a Prologis parkokban, Lengyelországban, Szlovákiában és az Egyesült Államokban már vannak olyan Prologis épületek, amelyeket szintén street art alkotások díszítenek.

A Prologis működésének és valamennyi munkafázisának szerves részét képezi a kreativitás és a fenntarthatóság, ami nálunk kéz a kézben jár, hiszen a tudatos megoldások… Made In Prologis.