Sportfogadásban lett sikeres a profi ladbarúgó, aki saját platformot hozott létre

forrás: Prím Online, 2024. április 26. 17:56

17 évig volt profi labdarúgó Csépányi Gábor, aki ma már a sportfogadás területén működik sikeresen. Saját fejlesztésű platformjaimmár milliárdot képviselő üzlet, amellyel most nemzetközi vizeken is bizonyít.

A sportfogadás az emberiség egyik legrégebbi időkre visszanyúló szórakozása, több mint 2000 éves múltra tekint vissza. Az ókori görögök és rómaiak szenvedélyesen űzték ezt a hobbit, míg a középkorban sok uralkodó próbálta betiltani, de sikertelenül. Az internet megjelenésével új korszak köszöntött be a sportfogadásban és hatalmas népszerűségre tett szert, ma pedig már milliárdok forognak ezen a piacon.

A Futball Pápa (futballpapa.hu) alapítója, Csépányi Gábor, aki 17 évig profi labdarúgó volt, ma a sportfogadás és a tipsterkedés területén is sikeresen tevékenykedik. A Futball Pápa nemzetközi verziója, a BetHustlers, egy saját fejlesztésű platform, amiben központi szerepe lesz a tokennek. A Futball Pápa rengeteg sikerére alapozva indul a BetHustlers, hogy nemzetközi vizeken is sikeresen tudjon működni a már most is milliárdot képviselő üzlet.

"Díjaink egy része a pénztárunkba (bankrollba) kerül, amivel sportfogadásokat (téteket) kötnek, és a nyereséget megosztják a tokenek vásárlása (értéknövelés) és a bankroll növelése között. Folyamatosan tájékoztatjuk a holdereket a bankroll számlánk állapotáról és a mérkőzések kimeneteléről" – mesélte Csépányi Gábor.

A BetHustlers Token a Futball Pápa hivatalos kriptovalutája, amely nem csak egy fizetőeszköz, de a díjak egy részével egy bankroll is képződik, amivel maga a Pápa termel.

"A BetHustlers Tokennel nem csak fogadásokban lehet részt venni, hanem egy olyan család részese lehetünk, amely értékeli a biztonságot, az átláthatóságot és a méltányosságot. Ezzel lehetővé teszi, hogy részt vegyünk a sportfogadásban szaktudás nélkül, egy decentralizált, tisztességes és pörgős világban" – tette hozzá az alapító.

Jelenleg egy előértékesítési fázis fut egészen május első hetéig, amelynek részletei a közösségi médián keresztül elérhető. Az előértékesítés fázisában 20 százalékkal olcsóbban juthatunk BetHustlers Tokenhez, mint a listázási ár.