Egy új tévé színt visz a mindennapokba

forrás: Prím Online, 2024. április 28. 22:16

Egy megbízható, márkás készülék időtálló befektetésnek bizonyul

A Samsung okos televíziói a prémiumkategóriás készülékek közé sorolhatók, melyek nagy utat jártak be az elmúlt évek során, és egyre több háztartásban jelentek meg, megidézve a nappalikban a mozizás elképesztő hangulatát. A márka mindig is híres volt a fejlesztéseiről, így nem meglepő, hogy egy Samsung tv innovatív képalkotó technikákkal ismerteti meg a felhasználót. Az Alza.hu szakavatott munkatársai készséggel segítenek minden vásárlónak, hogy megtalálják azt a verziót, amely tökéletesen passzol az egész család igényeihez.

Egy ilyen készülék ideális vászonként szolgál az esti filmezésekhez, továbbá a széles körű csatlakoztathatóság és változatos funkciók az “okos” háztartás központi elemévé tehetik a televíziót. Az egyedi formatervezés pedig már csak a ráadás, ugyanis az esztétikus, ízléses megjelenés gondoskodik arról, hogy a készülék harmonizáljon a belső térrel, ezzel is finomítva az összképet.

Mit tudnak ezek a készülékek?

A Samsung tévék által nyújtott képminőség teljesen más élményt és benyomást kelt, mint az eddigi modellek. Ez a kivitelezés új keletűnek számít a piacon. Az egyedülálló szabadalmak elrabolják a fogyasztók szívét, és elérik, hogy mindenki vágyakozzon egy ilyen készülék után.

A Neo QLED tévékben található mini LED diódák páratlan képi részletességet hoznak el. Ez a technológia lehetővé teszi a hihetetlenül vékony képernyők kialakítását is. A Quantum Dot technológia és színmélységek révén azt tapasztalhatjuk, hogy sokkal simább színátmenetek képződnek a tv nanokristályos kijelzőjén, és ez a minőség magasabb fényerő beállítása mellett sem veszik el.

A 8K QLED tv közel 8000 képponttal büszkélkedhet, amely a Full HD-nél 16-szor nagyobb részletességet biztosít. A The Sero arra is képes, hogy 90 fokban automatikusan elfordítsa a képernyőt, hogy a mobiltelefonnal készített képek és videók kifogástalan minőségben jelenhessenek meg. Sőt, akár a közösségi média posztok böngészésére is alkalmas!

A No Gap rögzítőrendszer

Sokszor okoz fejtörést, hogy az adott helyiség melyik része lenne a legmegfelelőbb a készülék elhelyezésére. Az egyik sarokban útban van, a másikban meg nem fér el az a komód, amelyet eredetileg a tárolásra szántunk.

A No Gap Wall Mount rendszer segítségével annyira szoros fali illeszkedés is kivitelezhető, hogy gyakorlatilag fel sem tűnik, hogy ott a tévé, ugyanis optikailag teljesen rásimul a felületre. A készülék hátulján található egy csuklós fogantyú, amely kompatibilis a falra szerelhető konzollal.

Kevesebb mint 15 perc alatt elképesztő élményt vihetünk a nappaliba. Már ez is jó indokként szolgál arra, hogy megfontoljuk egy kiváló Samsung tv beszerzését!