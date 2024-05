Újabb rangos szakmai díjat nyert a Prologis!

forrás: Prím Online, 2024. május 4. 15:37

A Prologis Park Budapest-Sziget II kiváló helyen, mindössze 17 km-re Budapest városközpontjától, az M0 autópálya közvetlen közelében található Szigetszentmiklóson. A jelenleg 44 513bérbeadható területtel rendelkező park számos színvonalas szolgáltatást kínál az ügyfeleknek és alkalmazottaiknak, például helyszíni műszaki támogatást, autómegosztási lehetőséget és zöld területeket.

„Az Év logisztikai fejlesztése címet szövetségünk azért alapította a már meglévő, Logisztikai Érdemrend mellé, hogy a szakma meghatározó személyiségei mellett a kiemelkedő hazai logisztikai fejlesztéseket is értékelhessük. A díjjal járó elismerésnek legfőképpen erkölcsi értéke van, ugyanis a szakma ugyanis figyel arra, ha valaki jól dolgozik. Ez esetben még akár a konkurencia is értékeli a munkáját, így egymás kölcsönös tisztelete is kialakul, amit szövetségünk különösen méltányol” – mondta Bíró Koppány Ajtony, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetség főtitkára.

„Különösen büszkék vagyunk rá, hogy az eddigi legújabb hazai fejlesztésünket a logisztikai szervezeteket reprezentáló szakmai grémium is elismeri. A Prologis kiemelt hangsúlyt fektet az inspiráló, élvezetes munkakörnyezet megteremtésére, hiszen az ügyfelek és alkalmazottaik elégedettsége és kiegyensúlyozottsága kulcsfontosságú számunkra. A díj kapcsán köszönet illeti valamennyi hazai munkatársunkat is, hiszen nélkülük nem érhettünk volna el ilyen rangos elismerést” – mondta Gárdonyi Lóránd, a Prologis Ingatlangazdálkodási- és Ügyfélélmény igazgatója.