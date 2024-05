Sztorik a zsebben: gyermeknapon debütál az NMHH új kiadványa

forrás: Prím Online, 2024. május 26. 12:04

A gyermekek biztonsága kerül fókuszba május 25-én és 26-án a Városligeti Gyermeknapon. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által szervezett rendezvényen a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) is ott lesz. A korábbi évekhez hasonlóan várhatóan idén is a Biztonságos Internet Sátor lesz az egyik legnépszerűbb helyszín, ahol ezúttal kicsik és nagyok a „Sztorik a zsebben – Történetek a közösségi médiából” című kiadványt is kézbe vehetik.

A közösségi média jelentős szerepet játszik a fiatalok életében, ez ad felületet a személyes kapcsolatok ápolásához, szórakozáshoz, tájékozódáshoz, tanuláshoz és egyéb időtöltésekhez is. Az NMHH kutatása szerint a gyermekek a népszerűbb közösségi oldalakat napi szinten használják, például a TikTokot a 13 és 17 év közötti fiatalok 65 százaléka, míg az Instagramot 62 százalékuk látogatja meg naponta legalább egyszer.

Egy-egy közösségi felület képes lehet akár órákra is beszippantani a felhasználót, azt azonban, hogy pontosan mi történik a képernyőkön, amikor a gyerekek „mobiloznak”, nem mindig tudhatja a szülő teljes bizonyossággal. Éppen ezért kiemelten fontos a fiatalokat tudatosságra nevelni, hogy felelős döntéseket hozzanak a különféle alkalmazások használata során.

A Sztorik a zsebben – történetek a közösségi médiából öt történeten keresztül vezeti be az olvasót a közösségi média kockázataiba, hatásaiba vagy éppen a használatában rejlő lehetőségekbe. A sztorik szereplői egy osztálykiránduláson járnak, ahol az eseményeket a különböző közösségi platformok is alakítják. A kiadvány célja olyan kontextusban beszélni a közösségi média velejáróiról, ami a fiatalok számára is könnyen befogadható lehet. A számukra is ismerős helyzetekről ők maguk is véleményt alkothatnak.

A füzet végén, az öt történettől elkülönítve kaptak helyet a fontosabb útmutatások. A Sztorik a zsebben beszél az intim képek megosztásának veszélyéről, az online és az offline személyiség elkülönüléséről, a célzott tartalmak működéséről, de helyet kap benne a hiteles tájékozódás problémaköre, az online kihívások veszélyei és a közösségi médiában megjelenő idealizált kép kérdése is.

A kiegészítő tartalmakat, hivatkozásokat a kiadványban elhelyezett QR-kódokra kattintva lehet megnyitni.

A kiadvány itt érhető el: https://gyerekaneten.hu/upload/Sztorik_a_zsebben_kiadvany.pdf