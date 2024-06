Látványos felületen böngészhetjük 5000 egyetem kutatási teljesítményét

forrás: Prím Online, 2024. június 2. 10:11

A hagyományos rangsorok helyett árnyaltabb, többdimenziós perspektívából mutatja be az egyetemek tudományos eredményességét az az úttörő adatvizualizációs eszközt, amelyet május végén mutatott be a Budapesti Corvinus Egyetem Kollektív Tanulás Központ (CCL) kutatócsoportja. A nyilvánosan, ingyenesen használható online felület, a Rankless.org interaktív módon illusztrálja több ezer egyetem tudományos tevékenységét. A fejlesztés az OpenAlex, egy több mint 200 millió művet tartalmazó nyílt bibliográfiai adatkészlet adatait használja. A rangsorokon túllépve fedezhetjük fel az egyes intézmények földrajzi és tematikus hatásait, színes képet kapva ezáltal az akadémiai befolyásukról is.

A Corvinusszal kapcsolatban például látható, hogy kutatóik 2019 óta több mint 700 publikációt írtak, és más szerzők mintegy négyezerszer idézték tanulmányaikat. Ha leszűrjük az egyetem teljesítményét tudományterület szerint, látszik, hogy a Corvinus leginkább az üzlet, menedzsment és számvitel kutatásában jár elöl. Ezen a téren a Rankless 339 corvinusos tudományos írást jelez, és azt is mutatja, hogy az összes corvinusos hivatkozás csaknem 30 százaléka tartozik ide. Aki kifejezetten egy részterületre, például a számvitelre kíváncsi, láthatja, hogy 59 publikáció született ebben a témában a Corvinuson, és 101-szer hivatkoztak ilyen corvinusos írásokra ebben az időszakban. A Corvinus földrajzi szűrése szerint pedig egy-két kattintással látható, hogy a holland intézmények közül az Rotterdami Erasmus Egyetemmel közösen, közgazdaságtanban 8 tudományos írás született corvinusos szerzővel.

Vegyünk példaként egy összehasonlítást is. A University of Utah és a Bécsi Egyetem (lásd az alábbi ábrákat) olyan felsőoktatási intézmények, amelyek hasonló helyen állnak a Shanghai Ranking szerint (101-150. hely), földrajzi és szakterületi specializációjuk tekintetében azonban lényegesen különböznek egymástól. A Utah-i Egyetem idegtudományra, biokémiára, orvostudományra, és pszichológiára szakosodott, míg a Bécsi Egyetem fizikára és csillagászatra, ökológiára és környezettudományokra. A hatásuk földrajzilag is más. A University of Utah publikációit leginkább az Egyesült Államok, Kanada, és Izrael orvosi központjaiból idézik. A Bécsi Egyetemet leginkább olyan ausztriai, németországi, és magyarországi intézmények hivatkozzák, amelyek hasonló profilúak, például a német Max Planck Intézet vagy a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem. Ezek a különbségek újszerűen segítenek megérteni egy-egy intézmény más egyetemekre gyakorolt befolyását.

„A legtöbb egyetem hatása a közösségekre és témákra túlságosan specifikus ahhoz, hogy rangsorokkal meg lehessen ragadni. A Rankless megvilágítja az egyetemek többdimenziós impaktját” – mondta César A. Hidalgo, a kutatócsoport vezetője. Hozzátette: „Hívunk minden kutatót, döntéshozót, diákot, és minden érdeklődőt, hogy fedezzék fel a tudományos befolyás és együttműködés komplex hálóját.”

A Rankless a Learn Data ERA Chair támogatásával jött létre, amely a European Research Executive Agency által finanszírozott, a Corvinus Egyetem adattudományi kutatási és oktatási kiválóságára, valamint intézményfejlesztésére irányuló projekt. A felületet a Kollektív Tanulás Központ (CCL), egy interdiszciplináris kutatócsoport munkatársai fejlesztették az elmúlt évben, életre hívója Borza Endre közgazdász, a CCL adatmérnöke. A vizuálisan is megnyerő és felhasználóbarát dizájnt Barkóczi Máté designer tervezte, aki a MOME végzős mesterszakos hallgatója, illetve a CCL gyakornoka. A projekt operatív irányításáért Hamar Veronika, a CCL ügyvezető igazgatója felelt, a projekt stratégiai irányítását és tudományos vezetését pedig César A. Hidalgo, a CCL igazgatója és alapítója látta el. A kutatócsoport jelenleg két helyen, a Toulouse-i Egyetemen és a Budapesti Corvinus Egyetemen is működik. A CCL több mint egy évtizede a gazdaságfejlesztés, az adatvizualizáció és a mesterséges intelligencia alkalmazásainak élvonalába tartozik. A Rankless folytatja a kutatócsoport régóta tartó elkötelezettségét az adatvizualizáció fejlesztése iránt, olyan neves projektek nyomdokaiba lépve, mint a The Observatory of Economic Complexity, a Pantheon és a Data USA.