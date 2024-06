A foci-Eb megnégyszerezheti a telekocsi forgalmat

forrás: Prím Online, 2024. június 8. 10:46

Ismét foci-Eb-re utazhatnak a hazai szurkolók, június 15-én Kölnben, 19-én és 23-án pedig Stuttgartban játszik a magyar válogatott. Az Oszkár Telekocsi adatai alapján már a 2016-os franciaországi labdarúgó-Európa-bajnokság ideje alatt is megnégyszereződött a telekocsi forgalom, így egy-két hét múlva ennél akár még nagyobbat nőhet a foglalások száma, tekintve, hogy Németország eddig is a legnépszerűbb külföldi célállomás volt a hazai telekocsizók körében.

A magyar válogatott sorrendben harmadszor játszik az idén 17. alkalommal megrendezésre kerülő labdarúgó-Európa-bajnokságon, melynek ezen a nyáron Németország ad otthont. Június 14-én veszi kezdetét az eseménysorozat, amit négyévente szervez az UEFA azért, hogy a kontinens legjobb férfi labdarúgói megmérettessék magukat. A mérkőzések tíz német városban zajlanak majd, így Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig, München és Stuttgart is szurkolóktól lesz hangos. Az már biztos, hogy a magyar válogatott június 15-én Kölnben, 19-én és 23-án pedig Stuttgartban játszik, az eredményektől függően pedig további mérkőzésekre is lehet majd számítani.

Azoknak, akik élőben szurkolnának a tornán, a jegyek mellett az utazás és esetlegesen a szállás költségeivel is számolniuk kell. Évről évre egyre több közlekedési eszköz válik elérhetővé a drukkerek számára, így rohamosan nő az olyan alternatív utazási formák népszerűsége is, mint a megosztott autózás. Prácser Attila, az Oszkár Telekocsi szolgáltatás társalapítója elmondta, hogy a 2016-os franciaországi labdarúgó-Európa-bajnokság ideje alatt megnégyszereződött a forgalmuk, idén pedig még nagyobb növekedésre számítanak. „Ha autóval szeretnénk eljutni Budapestről Stuttgartba, az Európa-bajnokság egyik helyszínére, akkor 9 literes átlagfogyasztással számolva nagyjából 50 000 forintos benzinköltséggel kell kalkulálnunk. Ha mondjuk három személlyel megosztjuk autónkat, máris 12 500 forintra csökken az egy főre jutó költsége az útnak, ami negyede, vagy akár ötöde is lehet egy repülőjegy árának. Emellett azt is látjuk, hogy a telekocsi szolgáltatást használók a költséghatékonyság mellett olyan szempontokra is érzékenyek, mint a rugalmasság, amit nagyon kevés közlekedési eszköz tud ilyen mértékben kielégíteni. Abban az esetben, ha a magyarok továbbjutnak, az új dátumokra akár a mérkőzést megelőző este is tudnak még foglalni egy-egy szabad helyet az utasok” – nyilatkozta a szakértő. A foci-Eb időszakában Stuttgart egyetlen nagy stadionként, óriási szurkolói zónákkal várja azokat is, akik nem jutottak jegyekhez. Sokan ezért spontán döntik el, hogy kilátogatnak a helyszínre, így ilyenkor is érdemes osztozni az autókon.

Prácser Attila hozzátette, hogy Németország a legnépszerűbb külföldi viszonylat a telekocsizók körében, ezért is számítanak még több foglalásra az idei torna ideje alatt, mint a 2016-os franciaországi bajnokságon. Az Oszkár Telekocsi korábban is tapasztalt már kiugróan magas aktivitást, tavaly szeptemberben például a Szeged – Budapest vonalon két nap alatt több mint 1500 utas választotta a megosztott autózás lehetőségét, amikor a vonatok helyett pótlóbuszok kezdtek el közlekedni az említett szakaszon. A nyári olimpiai játékok alatt is gyarapodhat a foglalások száma, hiszen a Franciaországba vezető útra szintén meghirdethetik szabad helyeiket azok, akik ilyen módon csökkentenék költségeiket.