Ez védheti meg a magyar cégek adatvagyonát a kiberbűnözőktől

forrás: Prím Online, 2024. június 12. 10:15

Az elmúlt évek digitális forradalmának köszönhetően az adatkezelés kritikus fontosságú kérdés lett minden vállalat működésében. Azonban nagyon kevés az a cég, ahol az információkat megfelelő és hatékony protokollok mentén kezelik, ami nemcsak az üzleti hatékonyságra van negatív hatással, de az adatvagyont is veszélyezteti. Az új NIS2 irányelv célja, hogy az egész EU-ban szabályozza és megerősítse az IT biztonságot, különös tekintettel a kritikus infrastruktúrákat üzemeltető szervezetekre. A legtöbb KKV számára jogilag még nem kötelező érvényű az új irányelvnek való megfelelés, azonban az üzleti érdekek a kisebb cégek számára is megkövetelik a NIS2 minősítést, ami a hosszú távú versenyképesség alapja lehet.

“Még mindig nagyon kevés KKV fordít megfelelő figyelmet az adatvagyon kezelésre, pedig sok esetben a digitális rendszerekben tárolt információ többet ér, mint a cég fizikai értéktárgyai. Az minden vállalkozás számára egyértelmű, hogy ellenőrzi a pénzügyi tranzakcióit, kimutatásokat készít és könyvelést vezet, nemcsak azért, mert jogi kötelezettsége van, hanem mert a saját érdeke is, hogy kövesse a pénzügyeit. A NIS2 irányelv alkalmazása egyelőre nem kötelező, de én mindenképpen azt ajánlom a cégeknek, hogy vezessék be mihamarabb, mert egy hatékony és logikus keretrendszert ad az informatikai működésnek, és a vezetők számára is átláthatóvá teszi a vállalat adatvagyonát.” – javasolta Juhász Viktor az üzleti informatikai megoldásokkal foglalkozó iSolutions Kft. ügyvezetője.

A NIS2 auditba nem érdemes szakember nélkül belevágni

A NIS2 megfelelés egyre több magyar vállalkozás számára válik szükségszerűvé, hiszen a nagyvállalatokkal való együttműködésnek ez ma már az egyik fontos feltétele. Így bár jogszabály még nem írja elő, de egyre több KKV vág bele az auditba, hogy versenyképes maradjon. Az audit elsőre talán ijesztőnek tűnhet a cégvezetők számára, de egy nagyon fontos lépés a versenyképesség megtartásához. Azonban, mint minden vizsga előtt, ez esetben is érdemes alaposan felkészülni és korszerűsíteni a vállalkozás IT működését. Ebben a felkészülésben egy tapasztalt IT szolgáltató nyújthatja a leghatékonyabb támogatást a cégeknek. Azt is fontos tudni, hogy egy cég megfelelő felkészítése egy hosszabb folyamat, hiszen nemcsak az infrastruktúrát kell korszerűsíteni, a teljes IT működést és dokumentációt kell az előírásoknak megfelelő módon szabványosítani. A siker érdekében tehát fontos, hogy a cégek megfelelő időt fordítsanak erre az átállásra, ami a szakember szerint ideális esetben 4-5 hónapot jelent.

Juhász Viktor

“Ahogy a felhőre való átállás se megy egyik napról a másikra, a biztonsági protokoll bevezetése és alkalmazása is hosszabb folyamat a cégeknél, hiszen a munkatársaknak meg kell szokniuk az új fajta működést. Fontos, hogy a NIS2 auditra való felkészítést végző IT szolgáltató alaposan felmérje a vállalkozás működését és nem utolsó sorban az anyagi lehetőségeit, mert csak így fog tudni olyan megoldást kínálni, ami a cég számára hosszú távon komfortos és előnyös. Agilis IT szolgáltatóként mi minden esetben szabványos, dokumentált, költséghatékony IT rendszereket működtetünk, amelyekben a biztonság kiemelt szerepet kap.” – nyilatkozott Juhász Viktor az üzleti informatikával foglalkozó iSolutions Kft ügyvezetője.

A NIS2 nem védelmi eszköz, hanem minőségbiztosítás

Bár a NIS2 úgy él a köztudatban, mint egy kibervédelmi intézkedés, elsősorban nem egy IT biztonsági eszköz, sokkal inkább egy biztosíték az IT szabványos, ezáltal megbízhatóbb és átláthatóbb működésére. Egy egyszerű példával szemléltetve: hiába szerelünk zárat az ajtóra, ha nem csukjuk be, nem ér semmit. Ebben a hasonlatban a zár a vállalat IT védelmi rendszere, a NIS2 pedig maga a zár elforgatásának gyakorlata. Tehát hiába vannak a cégnek korszerű és drága rendszerei, ha azokat nem használja megfelelő körültekintéssel és nem vezet róla dokumentációt, ugyanúgy veszélynek van kitéve a cég adatvagyona, mintha elavult rendszereket alkalmazna.

“A NIS2-ben az a jó, hogy ésszerű keretek mentén segíti a cégeket a korszerű és hatékony IT működés kiépítésében. Egy átfogó IT stratégia, ha magának tervezi meg a cég, többmillió forintos tétel is lehet. Ehhez képest a NIS2-vel a cég ingyen megkap egy összetett tervet, amit egyszerűen alkalmazhat a saját IT rendszerére. A NIS2 tanúsítvány tehát nemcsak a cég partnereinek és ügyfeleinek, de a cégvezetőknek is garancia arra, hogy a vállalkozás informatikája korszerűen és biztonságosan működik.” – vélekedett Juhász Viktor, több vállalat NIS2 felkészítését végző IT szakértő.

Mit kell tudni a NIS2 irányelvről?

A NIS2 irányelv (Network and Information Systems Directive) az Európai Unió kiberbiztonsági keretrendszerének része, melyet 2022. december 27-én fogadtak el hivatalosan. Az irányelv célja, hogy erősítse az EU tagállamok kiberbiztonsági védelmét és elősegítse az együttműködést a kiberbiztonsági fenyegetések kezelésében. Az irányelv elsősorban a kritikus infrastruktúrákat üzemeltető szervezeteket érinti, ideértve a közműveket, pénzügyi szolgáltatókat, egészségügyi intézményeket és közlekedési szolgáltatókat, de közvetett módon számos más szektorra is kiterjed. A tagállamoknak két év áll rendelkezésükre, hogy a szükséges jogszabályokat és intézkedéseket bevezessék, ami azt jelenti, hogy 2024 végéig kell megfelelniük az új szabályozásnak.

Milyen lépéseket kell megtenniük a vállalkozásoknak a NIS2 minősítés megszerzése érdekében?

A NIS2 irányelv egy komplex követelményrendszer, ami a vállalati informatika számos területére kiterjed. Fontos, hogy magát az auditot nem az IT szolgáltató végzi, erre külön kijelölt cégek vannak. A szakértő rendszergazda szolgáltató abban segít a cégnek, hogy az informatikai rendszert átvilágítva kijavítja az IT biztonság gyenge pontjait és segít a szabályos működés megvalósításában, melyek legfontosabb területei a következők:

• Hálózati biztonsági követelmények: A hálózatok hatékony védelme kulcsfontosságú szerepet játszik a kiberfenyegetések visszaszorításában. Ez többek között magában foglalja a hálózatok fizikai és logikai védelmét, a hozzáférés-szabályozást és a titkosítást.

• Tűzfal és biztonsági irányelvek: A korszerű technológiai megoldások mellett, mint például tűzfalak, behatolásérzékelő rendszerek és adatvédelmi eszközök, a cégnek szüksége van az IT biztonsággal kapcsolatos irányelvek lefektetésére is, amelyeket a szervezet minden tagjának ismernie kell.

• Licenszek: A NIS2 irányelv számára kritikus fontosságú, hogy a vállalatok kizárólag tiszta szoftvereket és előfizetéseket használjanak.

• Jogosultságok kezelése: Fontos, hogy a cég rendelkezzen a munkatársak beléptetésére és kiléptetésére vonatkozó protokollal, valamint pontos dokumentációval arra vonatkozóan, hogy ki, milyen adatokhoz fér hozzá a vállalkozás rendszerében.

• Üzletmenet-folytonossági terv: Ez biztosítja az incidensekre és kritikus esetekre való felkészülést azáltal, hogy lefekteti a hibák észlelésére, jelentésére és kezelésére vonatkozó szabályokat.

• Dokumentáció: A NIS2-vel járó egyik legfontosabb változás a szervezet IT működésében, hogy a biztonsági intézkedésekről, kockázatelemzésekről és incidenskezelési tervekről részletes dokumentációt kell vezetni, amelyeket bizonyos időközönként be kell mutatni a hatóságok és az érintett felek számára.

“A NIS2 megfelelés szempontjából előnyben vannak azok a cégek, akik már a felhőben tárolják az adataikat, hiszen akár a Google Workspace-ről, akár a Microsoft 365-ről beszélünk, ezekben a vállalati csomagokban számos biztonsági megoldás már automatikusan adott. Azonban mivel ezek rendkívül összetett rendszerek, rengeteg kiegészítő funkcióval, esetükben is érdemes átfogó ellenőrzést végezni annak érdekében, hogy a beállítások megfelelőek legyenek. Egy szakértő IT szolgáltató ebben is segít.” – árulta el Juhász Viktor az üzleti felhőrendszerekkel foglalkozó iSolutions Kft ügyvezetője.