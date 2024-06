Nemzeti színű kivilágítással szurkolnak a Bridgestone gyár kollégái a magyar válogatottnak

forrás: Prím Online, 2024. június 18. 20:19

Az abroncsgyár kollégái a szívükön viselik a magyar válogatott sikerét, ezért a csoportmeccsek idejére piros-fehér-zöld színekkel is üzenik: „Hajrá, magyarok!”. A gyárkivilágításon felül többféle aktivitásban is részt vehetnek a kollégák: például tesztelhetik tudásukat egy focistafrizura-kvízen és megmérkőzhetnek egy tippjátékon is. A bajnokság időszaka alatt az ínyenceknek is kedveskednek, hiszen a dolgozók minden héten német tematikus ételeket kóstolhatnak az üzem kantinjában.