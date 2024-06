Egyedi fejlesztésű online játékokkal ismerhetik meg az építőipar világát

forrás: Prím Online, 2024. június 20. 11:39

Az építőipari munkafolyamatok ihlették a KÉSZ Csoport legújabb, egyedi fejlesztésű online játékait: a vállalatcsoport weboldalán elérhető KÉSZ Group Challenge virtuális játékok a generálkivitelezési tevékenységet, valamint az acélszerkezet-gyártást és -szerelést mutatják be. A KÉSZ Csoport évek óta kiemelten foglalkozik az iparág népszerűsítésével, legújabb kezdeményezésében pedig arra ösztönzi az érdeklődőket, hogy két online játék segítségével fedezzék fel az építőipart. A vállalatcsoport a játékokhoz kapcsolódva egy online nyereményjátékot is meghirdetett az Instagram-oldalán, amelynek keretében a résztvevők különböző választható napi nyereményeket és akár a 250 ezer forintos fődíjat is megnyerhetik.

A KÉSZ Csoport Magyarország egyik legszélesebb portfoliójával rendelkező, építőipari fókuszú, technológia vezérelt és innovatív vállalatcsoportja, az elmúlt években több kezdeményezést is hirdetett annak érdekében, hogy bemutassa és népszerűsítse az építőipart a szélesebb közönség számára. Legújabb kampányában az érdeklődők online játékokban ismerhetik meg az iparág két fontos területét, miközben értékes nyereményekhez is hozzájuthatnak.

Tetris, avagy acélszerkezet gyártás és -szerelés, illetve generálkivitelezés, mint kognitív ügyességi játék

A KÉSZ Group Challenge névre hallgató online kihívás két egyedi fejlesztésű játékból áll, amelyek a KÉSZ Csoport számos iparágat lefedő széles palettájából, összesen 15 tevékenységi köréből kettőt mutatnak be. Az ügyességi rajzolós feladat grafikája a generálkivitelezési tevékenységet illusztrálja és egy projekthelyszínt hivatott bemutatni. Leginkább azt, hogy a projektmenedzsment, illetve az építkezéseken dolgozó kollégák tevékenysége mennyire összetett folyamat, hiszen állandó gyors és pontos reakciókra van szükség mind a menedzserek, mind az egyéb munkatársak részéről. A másik játék a már jól ismert tetris az acélszerkezet-gyártásra és -szerelésre fókuszál, gyors, de precíz, pontosan illeszkedő kivitelezésre buzdítja az érdeklődőket.

Először a munkatársak próbálhatták ki

„A KÉSZ Csoport egyik kiemelt célja már hosszú évek óta az építőipar népszerűsítése és a fiatalabb korosztály megszólítása. Épp ezért szerettünk volna idén is előrukkolni egy egyedi kampánnyal, amelynek során ezúttal is játékos módon ismerhetik meg az érdeklődők ezt az igen komplex, de annál sokszínűbb iparágat. Szeretjük a formabontó, az iparágban nem megszokott megoldásokat, mert úgy érezzük, hogy ezáltal sokkal hatékonyabban érjük el a fiatal generációkat. A KÉSZ Group Challenge két játékát ez alkalommal először a munkatársaink próbálhatták ki egy házon belüli vetélkedő során, mely igen nagy sikert aratott. Június 17-én a játékokat pedig a nagyközönség számára is elérhetővé tettük a KÉSZ Csoport tavaly megújult honlapján, sőt, mindezt összekötöttük egy nyereményjátékkal is, így a résztvevők értékes jutalmakhoz is hozzájuthatnak” – tette hozzá Zima Tímea, a KÉSZ Csoport marketingkommunikációs vezetője.

Egyedi választható napi nyeremények és 250.000 Ft-os fődíj

A 4 hétig tartó kampányban bárki kipróbálhatja a KÉSZ Group Challenge két játékát és részt vehet a nyereményjátékban, hogy elnyerje a választható napi nyereményeket vagy a 250 ezer forintos fődíjat. A játékban való részvételhez mindössze arra van szükség, hogy a két játék közül valamelyikkel játsszanak, lementsék az eredményüket és bekövessék a KÉSZ Csoport Instagram-oldalát. A nyeremények mindegyike sorsolás alapján kerül kiosztásra, így bár a játékokban pontokat is lehet gyűjteni, az eredmény nem számít, a lényeg a részvétel. Aki játszik adott napon bármely játékkal, és teljesíti a feltételeket, az részt vesz a napi nyeremény sorsolásában, aki pedig a játék teljes időtartama alatt bármikor csatlakozik a játékosok lelkes táborához, az részt vesz a fődíj sorsolásában. A napi nyereményeket a nyertesek tetszés szerint választhatják ki: logózott bögrét, kulacsot vagy pulóvert kaphatnak, ha nyernek

A vállalatcsoport a kezdeményezéshez egy influenszer-kampányt is indít, így a következő egy hónapban azt is lehet majd látni, ahogy a véleményvezérek is kipróbálják a játékokat és ugyanerre buzdítják a követőiket.

A játékok itt érhetők el egészen július 14-ig: https://www.keszgroup.com/kesz-group-challenge