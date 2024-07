Ez az öt projekt nyerte el idén a Digitális Készségek Európai Díját

forrás: Prím Online, 2024. július 18. 19:16

Július elején öt kategóriában hirdették ki a Digitális Készségek Európai Díjat, vagyis az EDSA24 nyertes projektjeit, amelyeket 267 pályázó európai projekt, szervezet és kezdeményezés közül választottak ki. Az elismeréssel olyan kiemelkedő projekteket jutalmaznak a szervezők, amelyek sikeresen támogatják az európaiakat a szükséges alapvető és haladó digitális készségeik megszerzésében.

Az EDSA24 díjazottai az öt idei kategóriában:

● Kiberbiztonsági készségek – SecurePractice4EU

● Integráció a digitális világba – ReDI School of Digital Integration

● Digitális készségek az oktatásban – CitizenCode

● Női karrierek az IKT-szektorban – Women Go Tech

● Digitális továbbképzés a munkahelyen – Digital Inclusion

A norvég Secure Practice projekt azért nyert a kiberbiztonsági kategóriában, mert a terület egyik kritikus hiányosságára, a munkavállalók megfelelő képzésének hiányára fókuszál. Az egész EU-ra kiterjedő interaktív felkészültségi gyakorlatok kampánya, amelyet a Secure Practice a 2024-es pilot sikeres befejezése után indít, összehozza az informatikai és biztonsági szakembereket a képzés, a perspektívák megosztása és az együttműködésen alapuló tanulás érdekében, jelentősen javítva a szervezetek általános biztonsági helyzetét.

A 2015-ben alapított, dán, svéd és német hátterű ReDI School of Digital Integration egy non-profit technológiai iskola, amely a migránsok és a marginalizált helyiek számára ingyenes és méltányos hozzáférést biztosít a digitális oktatáshoz. Az iskola programozó és alapvető számítógépes tanfolyamokat is kínál a tanulóknak és mindehhez karrier- és mentorprogram is csatlakozik. A szervezet munkatársai több mint 30 országból 1500-nál is több informatikai szakértőt képeznek ki minden félévben.

A CitizenCode egy 2021-ben indított kezdeményezés, amelynek célja, hogy a digitális kultúrát, készségeket és munkahelyeket mindenki számára elérhetővé tegye az általános iskolától és a középiskolától kezdve. A francia és belga nyelvterületen elérhető CitizenCode workshopokkal és digitális tananyagokkal támogatja a gyermekeket, a tizenéveseket és az oktatókat az alapvető digitális készségek és a digitális kultúra kulcsfontosságú elemeinek megszerzésében.

A Women Go Tech egy litvániai székhelyű szervezet, amelynek feladata, hogy mentorálás, tartalomszolgáltatás, rendezvények szervezése és közösségépítés révén a nőket a technológiai karrier felé irányítsa. A szervezet a helyi vállalkozások létfontosságú partnerévé vált, segítve a nőket a technológiai karrierutakban való eligazodásban és az ágazat igényeinek és követelményeinek megismerésébenben. A Women Go Tech célja, hogy folytassa a terjeszkedést a közép- és kelet-európai régióban.

A Digital Inclusion a cseh Česko.Digital és a Notum által életre keltett oktatási platform, amely a helyi szociális munkások digitális készségeinek fejlesztésére fókuszál. Célja, hogy a szociális munkások támogatásával azok jobb digitális támogatást nyújthassanak ügyfeleiknek, és javítsák a lakosság 30%-át kitevő, digitálisan kirekesztett és kiszolgáltatott személyek digitális készségeit.

Elengedhetetlen a digitális készségek fejlesztése

Az elmúlt években Magyarország digitalizációjának előrehaladását leginkább a digitális kompetenciák lassú fejlődése gátolta. Az unió és a tagországok digitális állapotát vizsgáló legfrissebb Digital Decade jelentés megállapításai szerint, ugyanakkor a helyzet 2021 óta közel tíz százalékkal javult: 2023-ban a magyar lakosság 58,9 százaléka rendelkezett legalább alapvető digitális készségekkel. Ezzel az eredménnyel az uniós átlag (55,6 százalék) felett helyezkedik el az ország, a tagállamok között pedig a tizenötödik helyen állunk. Az infokommunikációs szakemberek aránya (4,2%) a magyar munkavállalók körében azonban továbbra is az EU-s átlag (4,8%) alatt maradt. A digitálisan képzett szakemberek iránti kereslet pedig továbbra is jelentős, különösen a mesterséges intelligencia (MI), a felhőtechnológiák és a kiberbiztonság területén.

Az IVSZ a Koalíció a digitális készségfejlesztésért és munkahelyekért hazai koordinátoraként ezért is hozta létre a digitaliskeszsegek.hu gyűjtőoldalt az Európai Bizottság CEF programja támogatásának köszönhetően, hogy a karrierváltók vagy digitális készségeiket fejleszteni vágyó polgárok és szakemberek könnyebben megtalálhassák a lehetőségeket. Az oldalon hazai vállalkozások is találhatnak munkavállalóik számára térítésmentes és térítéses képzéseket egyaránt.