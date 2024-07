Így kerülheti el, hogy céges weboldala illetéktelen kezekbe kerüljön

Ahogy nyáron az M7-es autópályán gyakoribb a sűrű forgalom, és a vendéglátás számára is csúcsszezont jelent ez az időszak a Balaton térségében, úgy a mobilhálózat kihasználtsága is kiugró ezekben a hónapokban: augusztusban pörög a legtöbb mobiladat, ezen belül is a legnagyobb forgalmat Siófokon bonyolítják. A Balaton-átúszás idején, amire idén július 21-én kerül sor 42. Lidl Balaton-átúszás néven, elsősorban a hanghívások száma emelkedik meg egy hasonló nyári naphoz képest, egy átlagos téli naphoz képest pedig ilyenkor jóval hosszabban, négy-kilencszer annyi ideig telefonálnak az emberek – derül ki a Yettel friss balatoni mobilforgalmi elemzéséből.