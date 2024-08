Az LG a berlini IFA-n mutatja be új hőszivattyúit

A HONOR Magic V3 az idei IFA-n mutatkozik majd be, hogy újradefiniálja a könnyű, hajlítható telefonok világát. SuperSaf tech YouTuberrel együttműködve a HONOR már most körbejárja azokat az úttörő technológiákat, amik hozzájárulnak a HONOR Magic V3 kiemelkedő vékonyságához és tartósságához.

A memóriatermékek és technológiai megoldások terén globális piacvezető Kingston Technology Company, Inc. flash-memóriákat gyártó leányvállalata, a Kingston Digital Europe Co LLP bemutatta legújabb adatközponti SSD-jét, a DC2000B -t. A nagy teljesítményű PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD-t nagy volumenű rack szerkrénybe szerelhető szerverek belső rendszerindító meghajtójaként történő használatra optimalizálták.

Egymás után gyűjti be a nemzetközi elismeréseket a K&H. Idén elnyerte a Euromoney „Magyarország legjobb digitális bankja 2024” díját is azt követően, hogy ugyanez a magazin a legjobb hazai pénzintézetnek járó elismerést is odaítélte a K&H-nak. A bankvilág egyik legelismertebb szaklapjának díja a K&H magyar pénzpiacon kiemelkedően innovatív megoldásainak szól.