A HONOR leleplezte a vadonatúj HONOR 200 Lite-ot

forrás: Prím Online, 2024. május 21. 14:30

Figyelemreméltó portréfotózás

A nagy teljesítményű hármas kamerarendszerrel felszerelt HONOR 200 Lite kiváló a portréfotózásra, a felhasználók így lenyűgöző, részletgazdag képeket készíthetnek. A rendszer egy 108 MP-es fő kamerából, egy 5 MP-es széles és mélységélességű kamerából, valamint egy 2 MP-es makro kamerából áll. A főkamera támogatja az f/1,75 rekeszértéket, valamint a 108 millió pixeles nagyfelbontású képalkotást HIGH-RES móddal, biztosítva ezzel, a pillanatok tiszta és élethű megörökítését még gyenge fényviszonyok között is. A fő kamera három különböző módot is támogat, így különböző távolságokból lehet lenyűgöző portrékat alkotni. Emellett progresszív bokeh-effektusokat is létrehoz, amelyek az emberi szem természetes látásmódját imitálják.

A HONOR 200 Lite lenyűgöző hátsó kamerái mellett egy 50 MP-es elülső kamerával is rendelkezik, amely különböző fényviszonyok mellett is kitűnően teljesít. A legmodernebb HONOR RAW Domain algoritmusnak köszönhetően kiegyensúlyozott portrékat garantál pontos fókusszal és részletgazdagsággal. Az 1x és 0,8x közötti automatikus FOV-váltással lenyűgöző csoportos szelfiket lehet készíteni, megőrizve a háttér részleteit is. Az eszköz emellett egy Selfie Lightot is tartalmaz, amely művészi fényhatásokat hoz létre, így bámulatos 3D-s portrékat kelthetünk életre. A HONOR 200 Lite segítségével a felhasználók személyiségüket tükröző, vagány szelfiket készíthetnek.

Ultrafényes kijelző a páratlan vizuális élményért

A HONOR 200 Lite 6,7”-os Eye-comfort AMOLED kijelzővel és rendkívül vékony kávákkal rendelkezik. A 90 Hz-es frissítési frekvenciával a kijelző zökkenőmentesebben üzemel és jobb reakciókészséget kínál a gördülékenyebb kezelőfelület-használat érdekében. A 2000 nites HDR csúcsfényerő élénken adja vissza a színeket, kiváló láthatóságot biztosítva még fényes kültéri környezetben is, így bárhol és bármikor könnyű az üzenetek olvasása, a navigáció vagy a képek megtekintése.

Az emberközpontú technológia iránti elkötelezettségéhez híven a HONOR számos szemvédő innovációt épített be a kijelzőbe, mint például a pulzusszélesség-modulációs (PWM) technológiát, a cirkadián éjszakai kijelzőt, a dinamikus fényerőszabályozást, a 4096 szintű fényerő-beállítást, a sötét üzemmódot és az e-könyv üzemmódot. A 3240Hz-es kockázatmentes PWM Dimming alkalmazásával a készülék hatékonyan minimalizálja a felhasználók szemének terhelését akkor, amikor alacsony fényerőre van állítva. A TÜV Rheinland villódzásmentes tanúsítvánnyal igazolt HONOR 200 Lite a készülékeken hosszú órákat töltő felhasználók igényeihez igazodik.

Stílusos kialakítás és fokozott strapabíróság

Az ultravékony kialakítású HONOR 200 Lite a karcsúságot, a kényelmet és a tartósságot ötvözi, így a felhasználók egy erős készüléket kapnak vonzó esztétikával. A mindössze 6,78 mm-es vastagsággal és a mindössze 166 g tömegű, könnyű testtel a HONOR 200 Lite egész nap biztosítja a tökéletes hordozhatóságot.

Még vonzóbbá teszi a készüléket, hogy ellenáll a mindennapi igénybevételnek, amit az SGS 5 csillagos „Drop Resistance for Overall Unit” tanúsítványa is igazol: ez azt jelenti, hogy általánosságban ütésálló. A HONOR 200 Lite innovatív szerkezeti technológiát tartalmaz, így ha akár 1,65 méteres magasságból ejtik le véletlenül, nagy eséllyel akkor sem sérül.

Fokozott hardverteljesítmény az optimális produktivitáshoz

A HONOR 200 Lite 8 GB memóriával és egy tágas, 256 GB-os tárolómeghajtóval rendelkezik, figyelve azokra a felhasználókra is, akik szeretik, ha könnyen elérhetők tartalmaik. A készülék a HONOR RAM Turbo (8GB+8GB) technológiát is alkalmazza, amely optimalizálja a fájlok mentését azáltal, hogy a flash memória egy részét a RAM-ba helyezi át. A MediaTek Dimensity 6080-as processzor lenyűgöző képalkotással támogatja a készüléket, amellett, hogy nagysebességű 5G csatlakozást, valamint sima és élénk megjelenítési effektusokat kínál.

Zökkenőmentes felhasználói élmény hosszú akkumulátor üzemidővel és MagicOS 8.0-val

A robusztus 4500mAh-s akkumulátorral ellátott HONOR 200 Lite hosszan tartó használatot biztosít a gyakori töltés igénye nélkül. Az eszköz egyetlen töltési ciklus alatt akár 29 órányi telefonálást, 14 órányi videolejátszást és 16 órányi böngészést biztosíthat. A 35 W-os HONOR Wired SuperCharge töltővel útközben is gyorsan tölthető a készüléket.

Az Android 14-en alapuló legújabb MagicOS 8.0 zökkenőmentes és intelligens felhasználói élményt kínál, és olyan innovatív funkciókat vezet be, mint a Magic Capsule, a Magic Portal, a HONOR Global Favorites Space, a Shortcut és a Parallel Space.

Szín, ár és elérhetőség

A HONOR 200 Lite ciánkék és fekete színekben kapható május 21-étől 129 990 Ft-os ajánlott fogyasztói áron.