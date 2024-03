A legolcsóbb mobilokból a legjobbakat a boomerek veszik a Rejoynál

forrás: Prím Online, 2024. március 16. 12:18

A second-hand mobilpiacról az emberek többsége a legolcsóbb készülékekre asszociál, ehhez képest a valóságban az új gazdára találó készülékek kétharmada közép- vagy felsőkategóriás - derül ki a Rejoy.hu értékesítési számaiból. A szűk büdzsével vásárlók számára azonban továbbra is a felújított készülékek jelentik a költséghatékony lehetőséget, minden harmadik készüléket ők vásárolják a piactérnél.

A boomerek veszik a legjobb olcsó mobilokat

Amennyiben az összes eladott készüléket vizsgáljuk, akkor ezek közül a 25-34 éves ügyfelek rendelik a legdrágább típusokat a Rejoytól, átlagos kosárértékük 10 százalékkal magasabb a többi korcsoporténál. A Rejoynál külön kategóriában lehet böngészni a 120 ezer forint alatti árú készülékeket, amelyek közel harmadát a 45-54 év közötti magyar vásárlók rendelik az idei eladások alapján.

Ha azonban csak a 120 ezer forintért vagy olcsóbban kapható készülékeket vizsgáljuk, e szegmensen belül már az 55 évnél idősebb korosztály költi a legtöbbet, tehát a baby boomer generáció fiatalabb, illetve az X generáció idősebb képviselői lehetőségeiken belül a legnagyobb tudású, egyben a legmagasabb árú telefonokat részesítik előnyben.

A legalsó árszegmensben jó vételnek számít például az iPhone SE 2020-as kiadása, mert a kompakt méretű, korábbi dizájnú készülék belseje modern hardvert rejt. A 2018-ban megjelent iPhone XR és XS típusok szintén zökkenőmentesen birkóznak meg napjaink alkalmazásaival, ráadásul nagyobb kapacitású akkumulátorral szerelték őket, és várhatóan az idén érkező iOS 18-at is megkapják majd.

Ezek jelenleg a legnépszerűbb alsó kategóriás készülékek a Rejoynál:

1. iPhone SE 2020

2. iPhone 7

3. iPhone XS

4. iPhone 8

5. iPhone X

6. iPhone XR

7. iPhone 6

8. Galaxy A52S 5G

9. iPhone 8 Plus

10. Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Más mobil jó egy idősnek és egy tinédzsernek

Idősebb felhasználónak mindenképp nagy kijelzős telefont érdemest választani a könnyebb láthatóság érdekében. Ha szülőként gyereknek veszünk készüléket, praktikus, ha a felnőttek és gyerekek telefonjai azonos platformot (Android vagy iOS) használnak: bár a gyerekek mobilhasználatát szabályozó családi felügyeleti szolgáltatások ma már mindkét rendszeren működnek, a közös platform révén egyszerűbb az engedélykezelés. E készülékeknél sokat lehet spórolni, ha az újszerű vagy kiváló helyett csak jó vagy nagyon jó esztétikai besorolású készüléket választ egy vásárló, az így megtakarított pénzből lehet vastag, strapabíróbb tokot és kijelzővédő fóliát rendelhet.

Egy tinédzsernek szánt mobil esetében érdemes figyelni a potenciális üzemidőre, és nem árt, ha jó minőségű a kamera is, mert vélhetően sok fotót, videót fog készíteni. Ezek nyilván sok tárhelyet is foglalnak, ezért, ha kisebb tárhely kapacitású modellre esik a választás, érdemes belekalkulálni, hogy valamilyen felhőtárhely-szolgáltatás előfizetésére is szükség lesz, ami már havi néhány száz forintos költségtől elérhető a gyártók kínálatában is.

Ezekre kell figyelni, amikor felújított készüléket veszünk

Egy okostelefon esetében nem csak a hardver teljesítménye lényeges, hanem az is, hogy a szoftveréhez érkezzenek biztonsági frissítések. Ökölszabályként elmondható, hogy a 2018-as, és újabb készülékekre érdemes fókuszálni a keresést, mert ezek esetében több éves támogatási életciklusra lehet számítani - amelyről a gyártó oldalakon lehet tájékozódni.

Egy hagyományos, nem megbízható piactérről beszerzett használt készülék esetében könnyen előfordulhat, hogy csak egy bizonyos szolgáltató hálózatán működik, hálózatfüggetlenítését pedig csak az eredeti tulajdonos tudja az operátornál elvégezni. A törlesztőrészletetek esetleges nem fizetése miatt akár tiltólistára is felkerülhet egy telefon, így pedig előfordulhat, hogy az európai mobilhálózatokon használhatatlanná válik.

Ez a Rejoynál nem fordulhat elő: a piactérre való felkerülés előtt 67 lépéses minőségellenőrzési vizsgálatot folytatnak le minden beérkező készüléket, és eleve csak független készülékeket vesznek át az eladóktól, illetve azt is vizsgálják, hogy nem szerepel-e lopott vagy a nem kifizetett telefonok listáján.